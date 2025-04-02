A101’e 3 Nisan Perşembe günü moped ve beyaz eşya geliyor (A101 3 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101 markete 3 Nisan 2025 Perşembe tarihinde moped ve beyaz eşya geliyor. Peki, A101'de Perşembe günü hangi ürünlerde indirim var? Perşembe günü A101’e hangi ürünler geliyor? A101 3 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, a101 3 Nisan 2025 Perşembe aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
VOLTA VM5 NEO ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED
Ürün bilgileri
- Azami hız: 25 km/h
- Motor gücü: 1000 w
- Ağırlık: 250 kg (Batarya dahil)
- Batarya kapasitesi: 72V 20 AH
- Şehir içi kullanım kolaylığı
- Rahat ve sırt dayamalı koltuklar
- Dijital hız göstergesi
- Dönüşümleri kolaylaştıran diferansiyel sistemi
- Elektronik üç kademeli sürüş modu
- Ön camlı kapalı tavan tasarımı
- Ön cam silecek sistemi
- Geniş arka bagaj hacmi
- Park freni
- 2 yıl garanti
Fiyat: 69,990 TL