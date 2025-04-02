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  4. A101’e 3 Nisan Perşembe günü moped ve beyaz eşya geliyor (A101 3 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’e 3 Nisan Perşembe günü moped ve beyaz eşya geliyor (A101 3 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101 markete 3 Nisan 2025 Perşembe tarihinde moped ve beyaz eşya geliyor. Peki, A101'de Perşembe günü hangi ürünlerde indirim var? Perşembe günü A101’e hangi ürünler geliyor? A101 3 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, a101 3 Nisan 2025 Perşembe aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

A101’e 3 Nisan Perşembe günü moped ve beyaz eşya geliyor (A101 3 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

EMEK AYÇİÇEK YAĞI 4,5 LİTRE

Fiyat: 299 TL

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A101’e 3 Nisan Perşembe günü moped ve beyaz eşya geliyor (A101 3 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

YUMOŞ KONSANTRE YUMUŞATICI 1440 ML LOTUS

Fiyat: 114 TL

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A101’e 3 Nisan Perşembe günü moped ve beyaz eşya geliyor (A101 3 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

ETİ ANTEP FISTIKLI ÇİKOLATA 60 GR

Fiyat: 49,50 TL

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A101’e 3 Nisan Perşembe günü moped ve beyaz eşya geliyor (A101 3 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

VOLTA VM5 NEO ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

Ürün bilgileri

- Azami hız: 25 km/h

- Motor gücü: 1000 w

- Ağırlık: 250 kg (Batarya dahil)

- Batarya kapasitesi: 72V 20 AH

- Şehir içi kullanım kolaylığı

- Rahat ve sırt dayamalı koltuklar

- Dijital hız göstergesi

- Dönüşümleri kolaylaştıran diferansiyel sistemi

- Elektronik üç kademeli sürüş modu

- Ön camlı kapalı tavan tasarımı

- Ön cam silecek sistemi

- Geniş arka bagaj hacmi

- Park freni

- 2 yıl garanti

Fiyat: 69,990 TL

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