A101’e 3 Temmuz Perşembe günü Kamp Çadırı geliyor! (A101 3 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101 3 Temmuz 2025 Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. A101’e 3 Temmuz’da kamp çadırı geliyor. Peki, A101'de 3 Temmuz 2025 Perşembe tarihinde başka hangi ürünlerde indirim var? 3 Temmuz 2025 Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 3 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 3 Temmuz 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…
ONVO BZD41 MİNİ BUZDOLABI 41 L
Ürün bilgileri
Güç: 90 W
Enerji tüketimi: 79 Kwh/24 h
Fiyat: 3,999 TL
SİNBO SMX 2774 EL MİKSERİ
Ürün bilgileri
5 kademe hız ayarı
Paslanmaz çelik çiftli çırpma aparatı
Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik çiftli karıştırıcı aparatı
Fiyat: 429 TL
PHILIPS 40PSF6000/62 40” FHD LED TV
Fiyat: 12,999 TL
PİRANHA 7844YÜZEN KABLOSUZ HAVUZ HOPARLÖRÜ
Ürün bilgileri
TWS bağlantı (Çift hoparlör control edebilme)
LED ışık
Fiyat: 599 TL
BESTWAY KAMP ÇADIRI 4 KİŞİLİK
Ürün bilgileri
Ürün ağırlığı: 2,49 kg
Tek katmanlı
8 kazık
Su yalıtımı ve dayanıklılık sağlayan 190T polyester
Kaplama kumaş
Su, nem ve diğer unsurlara karşı korumalı zemin
Fiberglas direkler
Çadırın içinde 1 depolama cebi
Cibinlik
1 adet giriş ve 1 adet havalandırma deliği
8 dakika kurulum süresi
İçerik: 1 adet çadır,1 adet çanta, 8 adet kısa kazık
Rahat kurulum
Taşıma çantası
Fiyat: 1,899 TL
NİL KOLTUK
Fiyat: 449 TL
VOLTA VB4 ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Ürün bilgileri
Azami hız: 25 km/h’a kadar motor desteği
Motor gücü: 250 W
Menzil: 50-80 km
Batarya kapasitesi: 36V 10Ah
Şarj süresi: 5-6 saat
Ağırlık: 110 kg
Aorlu araziler için tasarlanmış alüminyum şasi
Ön LED far
Lityum-iyon batarya
Dijital LED gösterge
Alüminyum gidon
Ön teleskopik süspansiyon
Uzunluk: 1780 mm
Genişlik: 680 mm
Yükseklik: 1060 mm
Fiyat: 19,990 TL
12 JANT BİSİKLET
Ürün bilgileri
12” çelik kadro
Plastik çamurluk
Denge tekerleri
Fiyat: 1,490 TL