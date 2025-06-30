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  4. A101’e 3 Temmuz Perşembe günü Kamp Çadırı geliyor! (A101 3 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’e 3 Temmuz Perşembe günü Kamp Çadırı geliyor! (A101 3 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101 3 Temmuz 2025 Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. A101’e 3 Temmuz’da kamp çadırı geliyor. Peki, A101'de 3 Temmuz 2025 Perşembe tarihinde başka hangi ürünlerde indirim var? 3 Temmuz 2025 Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 3 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 3 Temmuz 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…

A101’e 3 Temmuz Perşembe günü Kamp Çadırı geliyor! (A101 3 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ONVO BZD41 MİNİ BUZDOLABI 41 L

Ürün bilgileri

Güç: 90 W

Enerji tüketimi: 79 Kwh/24 h

Fiyat: 3,999 TL

 SİNBO SMX 2774 EL MİKSERİ

Ürün bilgileri

5 kademe hız ayarı

Paslanmaz çelik çiftli çırpma aparatı

Paslanmaz çelik gövde

Paslanmaz çelik çiftli karıştırıcı aparatı

Fiyat: 429 TL

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A101’e 3 Temmuz Perşembe günü Kamp Çadırı geliyor! (A101 3 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

PHILIPS 40PSF6000/62 40” FHD LED TV

Fiyat: 12,999 TL

PİRANHA 7844YÜZEN KABLOSUZ HAVUZ HOPARLÖRÜ

Ürün bilgileri

TWS bağlantı (Çift hoparlör control edebilme)

LED ışık

Fiyat: 599 TL

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A101’e 3 Temmuz Perşembe günü Kamp Çadırı geliyor! (A101 3 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

BESTWAY KAMP ÇADIRI 4 KİŞİLİK

Ürün bilgileri

Ürün ağırlığı: 2,49 kg

Tek katmanlı

8 kazık

Su yalıtımı ve dayanıklılık sağlayan 190T polyester

Kaplama kumaş

Su, nem ve diğer unsurlara karşı korumalı zemin

Fiberglas direkler

Çadırın içinde 1 depolama cebi

Cibinlik

1 adet giriş ve 1 adet havalandırma deliği

8 dakika kurulum süresi

İçerik: 1 adet çadır,1 adet çanta, 8 adet kısa kazık

Rahat kurulum

Taşıma çantası

Fiyat: 1,899 TL

 NİL KOLTUK

Fiyat: 449 TL

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A101’e 3 Temmuz Perşembe günü Kamp Çadırı geliyor! (A101 3 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

VOLTA VB4 ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Ürün bilgileri

Azami hız: 25 km/h’a kadar motor desteği

Motor gücü: 250 W

Menzil: 50-80 km

Batarya kapasitesi: 36V 10Ah

Şarj süresi: 5-6 saat

Ağırlık: 110 kg

Aorlu araziler için tasarlanmış alüminyum şasi

Ön LED far

Lityum-iyon batarya

Dijital LED gösterge

Alüminyum gidon

Ön teleskopik süspansiyon

Uzunluk: 1780 mm

Genişlik: 680 mm

Yükseklik: 1060 mm

Fiyat: 19,990 TL

12 JANT BİSİKLET

Ürün bilgileri

12” çelik kadro

Plastik çamurluk

Denge tekerleri

Fiyat: 1,490 TL

 

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