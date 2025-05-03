  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. A101’e 8 Mayıs Perşembe günü Beyaz Eşya ve TV geliyor! (A101 8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’e 8 Mayıs Perşembe günü Beyaz Eşya ve TV geliyor! (A101 8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 8 Mayıs Perşembe tarihinde beyaz eşya ve televizyon geliyor. Peki, A101'de 8 Mayıs Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 8 Mayıs Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 8 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 8 Mayıs 2025 Perşembe aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

A101’e 8 Mayıs Perşembe günü Beyaz Eşya ve TV geliyor! (A101 8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ARZUM OKKA OK004 TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ SİYAH

Ürün bilgileri

1-4 fincan kapasite

Taşma önleyici sistem

Ağır ateşte ideal pişirme

Yıkanabilir cezve

Sesli uyarı sistemi

Kahve ölçü kaşığı

2 yıl garantili

Fiyat: 1,399 TL

 SİNBO SCO-5061 ÇOK AMAÇLI BUHARLI PİŞİRİCİ

Fiyat: 1,199 TL

1 | 12
A101’e 8 Mayıs Perşembe günü Beyaz Eşya ve TV geliyor! (A101 8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

SAMSUNG 70DU7100 70” 4K UHD SMART LED TV

Fiyat: 38,999 TL

 TOSHIBA 55UA2363DT 55” 4K UHD ANDROID TV

Fiyat: 17,999 TL

2 | 12
A101’e 8 Mayıs Perşembe günü Beyaz Eşya ve TV geliyor! (A101 8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

BELLA DÖKÜM TENCERE 4 L

Fiyat: 720 TL

 BELLA DÖKÜM TAVA

Fiyat: 500 TL

3 | 12
A101’e 8 Mayıs Perşembe günü Beyaz Eşya ve TV geliyor! (A101 8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

BORCAM 5 PARÇA ÇEYİZ SETİ

Fiyat: 599 TL

 6’LI PASTA TABAĞI

Fiyat: 255 TL

4 | 12