A101’e 8 Mayıs Perşembe günü Beyaz Eşya ve TV geliyor! (A101 8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101’e 8 Mayıs Perşembe tarihinde beyaz eşya ve televizyon geliyor. Peki, A101'de 8 Mayıs Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 8 Mayıs Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 8 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 8 Mayıs 2025 Perşembe aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
ARZUM OKKA OK004 TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ SİYAH
Ürün bilgileri
1-4 fincan kapasite
Taşma önleyici sistem
Ağır ateşte ideal pişirme
Yıkanabilir cezve
Sesli uyarı sistemi
Kahve ölçü kaşığı
2 yıl garantili
Fiyat: 1,399 TL
SİNBO SCO-5061 ÇOK AMAÇLI BUHARLI PİŞİRİCİ
Fiyat: 1,199 TL
1 | 12
SAMSUNG 70DU7100 70” 4K UHD SMART LED TV
Fiyat: 38,999 TL
TOSHIBA 55UA2363DT 55” 4K UHD ANDROID TV
Fiyat: 17,999 TL
2 | 12