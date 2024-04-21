A101'e Tiny House geliyor! A101 market 25 Nisan perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
A101 Nisan ayı indirimleri devam ediyor. A101 25 Nisan 2024 perşembe aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 25 Nisan A101 markete Tiny House'dan, Elektrikli Moped'e, beyaz eşyadan, televizyona, bavuldan, tencereye, karyola yataktan, çay makinesine onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. İşte 25 Nisan A101'de yer alan indirimli ürünler...
6500 Flat Tiny House 399.900 TL
VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 41.990 TL
VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 21.990 TL
Roboom ABS Kabin Boy Valiz 529 TL
Roboom ABS Orta Boy Valiz 629 TL
Roboom ABS Büyük Boy Valiz 729 TL
Düzenleyici Kutu Çeşitleri 14.90 TL
Ahşap Görünümlü Plastik Askı 3'lü 32.50 TL
Bayan Yüksek Taban Sandalet 89,90 TL
Bay Çift Tokalı Sandalet 89,90 TL
Triathlon Egzersiz Tekerleği 179 TL
Triathlon Kelebek Kol ve Bacak Çalıştırıcı 129 TL
Pilates Topu 20 cm 39,90 TL
Pawmas Bentonit Marsilya Sabunu Kokulu Kedi Kumu 10 L 99,90 TL
Pawpas Bentonit Bebek Pudra Kokulu Kedi Kumu 10 L 99,90 TL
Hascevher Tencere Seti 6 Parça 699 TL
Pratik Basmalı El Rondosu 229 TL
Desenli Cam Sürahi 54,90 TL
Borcam Çok Amaçlı Kase 89,90 TL
Ice Ville Dondurmalık 19,90 TL
Paşabahçe Tokio Reçellik 6'lı 79,90 TL
Kütahya Porselen Kase 34,90 TL
Kütahya Porselen Yemek Tabağı 79,90 TL
Kütahya Porselen Pasta Tabağı 39,90 TL
Tavuk Parçalama Aparatı 59,90 TL
Pipetli Çelik Çocuk Matarası 149 TL
Borosilikat Kupa 3'lü 69,90 TL
Plastik Karma Ürünler 49,90 TL
Tuzluk 6,90 TL