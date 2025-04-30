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  4. A101’e yarın ankastre set ve elektrikli bisiklet geliyor!(A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’e yarın ankastre set ve elektrikli bisiklet geliyor!(A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 1 Mayıs 2025 Perşembe tarihinde (yarın) ankastre set,elektrikli bisiklet ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 1 Mayıs Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 1 Mayıs Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 1 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 1 Mayıs 2025 Perşembe aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

A101’e yarın ankastre set ve elektrikli bisiklet geliyor!(A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ONVO 550VF5000AQ55” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 16,499 TL

HI-LEVEL 43” UHT750 4K ULTRA HD TV

Fiyat: 9,999 TL

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A101’e yarın ankastre set ve elektrikli bisiklet geliyor!(A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

GOODWEST CAM ANKASTRE SET 3‘LÜ SİYAH

 

GW 1412 DAVLUMBAZ

B sınıfı enerji

3 kademeli kontrol paneli

~60 cm genişlik

Basmalı push button

450 m³/h

LED aydınlatma

56 dBa ses seviyesi

GW 1413 CAM OCAK

4 gözü gazlı

Doğalgaz ve LPG uyumlu

Gaz kesme emniyeti

Otomatik ateşleme

Emaye ızgara

Temperli siyah cam

Yüksek verimli yanış

GW 1414 FIRIN

Kolay çıkarılabilir çift cam

A sınıfı enerji

3 pişirme fonksiyonu

Mekanik kontrol düğmeleri

Fırın içi aydınlatma lambası

76 litre

1 tepsi, 1 ızgara

Ücretsiz kurulum

2 yıl garantili

Ocak doğalgaza uyumludur, LPG dönüşümü ücretlidir

Fiyat: 7,999 TL

FRAVEL 1003 3 ÇEKMECELİ DONDURUCU

Ürün bilgileri

Dikey derin dondurucu

95 L kullanılabilir hacim

Soğutma sistemi: Statik

Kapı yönü değiştirebilme

3 çekmece (1 çekmece+2 flape kapak)

Yıllık enerji tüketimi: 209 kWh/a

Ses seviyesi: 37 dBA

Yükseklik: 84 cm

Genişlik: 54 cm

Derinlik: 59 cm

2 yıl garantili

Fiyat: 6,750 TL

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A101’e yarın ankastre set ve elektrikli bisiklet geliyor!(A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

KİWİ KSW 3042 DİKİŞ MAKİNESİ

Ürün bilgileri

Tipi: Ev tipi

Türü: Dikiş ve Nakış

Desen Sayısı 12 Adet

Diğer Özellikler: Ayarlanabilir hız seviyesi,emniyet kilit sistemi, kolay iplik takma, parlak led ışık, standart ayak pedalı, 2 renk çalışma için çift iğne kullanımı.

Fiyat: 1,999 TL

KİWİ KCM 7514 CAM ELEKTRİKLİ CEZVE

Ürün bilgileri

800 W

400 ml su kapasitesine sahiptir.

6 fincan kahve kapasitesine sahiptir.

360° döner taban ve kablosuz kullanım imkanı sunar.

Fiyat: 549 TL

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A101’e yarın ankastre set ve elektrikli bisiklet geliyor!(A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Ürün bilgileri

Hız: 25 km/h

Motor gücü: 1000 W

Kütle: 117 kg

Azami taşıma kapasitesi: 160 kg

Batarya kütlesi: 30 kg

Batarya tipi: VRLA Jel

Kapasite: 60 V 20 A

Şarj süresi: 7-8 saat

Menzil: 36 km

Dijital hız göstergesi

İki kişilik oturma koltuğu

Fiyat: 49,990 TL

VOLTA VB3 ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Ürün bilgileri

Azami Hız: 25 km/h’a kadar motor desteği

Motor Gücü: 250 W

Menzil: 30-55 km (yol, hava şartları ve güç destek seviyesine
göre değişir)

Batarya Kapasitesi: 36 V 10 Ah

Şarj Süresi: 5-6 saat

Ağırlık: 24 kg

Shimano 7 kademeli vites sistemi

Hafif, rahat taşınabilir tasarım

6061 serisi alüminyum alaşım şasi

Katlanabilir ve ayarlanabilir sele

Taşınabilir lityum-iyon batarya

Kilitlenebilir batarya mekanizması

Akıllı batarya yönetim sistemi

Otomatik yüksek akım koruması

Arka 160 mm mekanik disk fren

250 W güç desteği sağlayan hub elektrik motoru

Su geçirmez, 5 kademe güç asistanlı LED LCD ekran

Alüminyum alaşım jantlar

Yol tutuşunu artıran lastikler

Ön led far

Darbe sönümleyici ön teleskopik süspansiyon

Arka taşıma demiri

Kaymaz, yumuşak ve rahat elcikler

Mekanik zil

Boyutlar

Uzunluk:1890 mm

Genişlik: ~605 mm

Fiyat: 20,990 TL

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