A101’e yarın ankastre set ve elektrikli bisiklet geliyor!(A101 1 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101’e 1 Mayıs 2025 Perşembe tarihinde (yarın) ankastre set,elektrikli bisiklet ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 1 Mayıs Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 1 Mayıs Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 1 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 1 Mayıs 2025 Perşembe aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
ONVO 550VF5000AQ55” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV
Fiyat: 16,499 TL
HI-LEVEL 43” UHT750 4K ULTRA HD TV
Fiyat: 9,999 TL
GOODWEST CAM ANKASTRE SET 3‘LÜ SİYAH
GW 1412 DAVLUMBAZ
B sınıfı enerji
3 kademeli kontrol paneli
~60 cm genişlik
Basmalı push button
450 m³/h
LED aydınlatma
56 dBa ses seviyesi
GW 1413 CAM OCAK
4 gözü gazlı
Doğalgaz ve LPG uyumlu
Gaz kesme emniyeti
Otomatik ateşleme
Emaye ızgara
Temperli siyah cam
Yüksek verimli yanış
GW 1414 FIRIN
Kolay çıkarılabilir çift cam
A sınıfı enerji
3 pişirme fonksiyonu
Mekanik kontrol düğmeleri
Fırın içi aydınlatma lambası
76 litre
1 tepsi, 1 ızgara
Ücretsiz kurulum
2 yıl garantili
Ocak doğalgaza uyumludur, LPG dönüşümü ücretlidir
Fiyat: 7,999 TL
FRAVEL 1003 3 ÇEKMECELİ DONDURUCU
Ürün bilgileri
Dikey derin dondurucu
95 L kullanılabilir hacim
Soğutma sistemi: Statik
Kapı yönü değiştirebilme
3 çekmece (1 çekmece+2 flape kapak)
Yıllık enerji tüketimi: 209 kWh/a
Ses seviyesi: 37 dBA
Yükseklik: 84 cm
Genişlik: 54 cm
Derinlik: 59 cm
2 yıl garantili
Fiyat: 6,750 TL
KİWİ KSW 3042 DİKİŞ MAKİNESİ
Ürün bilgileri
Tipi: Ev tipi
Türü: Dikiş ve Nakış
Desen Sayısı 12 Adet
Diğer Özellikler: Ayarlanabilir hız seviyesi,emniyet kilit sistemi, kolay iplik takma, parlak led ışık, standart ayak pedalı, 2 renk çalışma için çift iğne kullanımı.
Fiyat: 1,999 TL
KİWİ KCM 7514 CAM ELEKTRİKLİ CEZVE
Ürün bilgileri
800 W
400 ml su kapasitesine sahiptir.
6 fincan kahve kapasitesine sahiptir.
360° döner taban ve kablosuz kullanım imkanı sunar.
Fiyat: 549 TL
APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Ürün bilgileri
Hız: 25 km/h
Motor gücü: 1000 W
Kütle: 117 kg
Azami taşıma kapasitesi: 160 kg
Batarya kütlesi: 30 kg
Batarya tipi: VRLA Jel
Kapasite: 60 V 20 A
Şarj süresi: 7-8 saat
Menzil: 36 km
Dijital hız göstergesi
İki kişilik oturma koltuğu
Fiyat: 49,990 TL
VOLTA VB3 ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Ürün bilgileri
Azami Hız: 25 km/h’a kadar motor desteği
Motor Gücü: 250 W
Menzil: 30-55 km (yol, hava şartları ve güç destek seviyesine
göre değişir)
Batarya Kapasitesi: 36 V 10 Ah
Şarj Süresi: 5-6 saat
Ağırlık: 24 kg
Shimano 7 kademeli vites sistemi
Hafif, rahat taşınabilir tasarım
6061 serisi alüminyum alaşım şasi
Katlanabilir ve ayarlanabilir sele
Taşınabilir lityum-iyon batarya
Kilitlenebilir batarya mekanizması
Akıllı batarya yönetim sistemi
Otomatik yüksek akım koruması
Arka 160 mm mekanik disk fren
250 W güç desteği sağlayan hub elektrik motoru
Su geçirmez, 5 kademe güç asistanlı LED LCD ekran
Alüminyum alaşım jantlar
Yol tutuşunu artıran lastikler
Ön led far
Darbe sönümleyici ön teleskopik süspansiyon
Arka taşıma demiri
Kaymaz, yumuşak ve rahat elcikler
Mekanik zil
Boyutlar
Uzunluk:1890 mm
Genişlik: ~605 mm
Fiyat: 20,990 TL