ABD merkezli araştırma şirketi en vatansever 50 ülkeyi açıkladı! Türkiye'nin sıralaması şaşırtmadı
Dünya yeni bir konjonktüre girerken, askeri anlamda da ciddi değişimler yaşanıyor. Sıcak hat çatışmalarının yerini teknolojik enstrümanlar alırken vatanseverlik sıralamasında da bir dizi değişiklik meydana geldi.
ABD merkezli Gallup International araştırma şirketinin farklı faktörleri göz önünde bulundurarak yaptığı incelemenin ardından en vatansever 50 ülke belli oldu. Ortaya çıkan listede en çok Türkiye'nin yeri merak edildi. Avrupa'daki yeri şaşırtmadı ve listenin ilk sıralarında yer aldı.
Araştırma esnasında en çok kişilerin kendi ülkeleri adına savaşma isteği ele alındı. Bu noktada Türkiye, dünya ülkelerinin pek çoğunu geride bırakmayı başardı ve Avrupa'da dikkat çekici bir sıralamaya sahip oldu.
İŞTE DÜNYA'NIN EN VATANSEVER 50 ÜLKESİ
Ntv.com.tr'de paylaşılan habere göre, Geçtiğimiz yıllarda Gallup International tarafından 64 ülkede gerçekleştirilen ankette, katılımcılara "Ülkeniz için savaşır mısınız?" sorusu yöneltilmiştir. Dünyanın en vatansever 50 ülkesi, vatanseverlik düzeylerinin belli olmasının ardından tek tek sıralandı. Listede Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti. İşte dünyanın en vatansever 50 ülkesi;