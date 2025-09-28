Ağustos ayında Avrupa’nın en çok tercih ettiği 25 elektrikli otomobil; İlk 3’e Elroq damgası
Milyonlarca insan konvansiyonel yakıttan elektrikli otomobile geçiyor. Avrupa’da Ağustos ayında en çok satan 25 otomobil de belli oldu.
İnsanlar artık dizel, benzin ve LPG yakıttan vazgeçerek elektrikli otomobili tercih etmeye başladı. Bu durum elektrikli araç satışlarında son aylarda patlamalara yol açtı.
1 | 28
Özellikle Çinli otomobiller ABD’li dev Tesla ile yarışa girdi. Ağustos ayında Avrupa’da en çok satan 25 otomobil de belli oldu.
2 | 28
AVRUPA’NIN TERCİH ETTİĞİ 25 OTOMOBİL
Stats feed’in verilerine göre Avrupa’da en çok tercih edilen 25 otomobil:
3 | 28