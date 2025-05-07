Aile Saadeti dizisine Burak Dakak dahil oldu! Burak Dakak kimdir?
Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Burak Dakak dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Burak Dakak dizide Murat karakterine hayat verecek. Peki, Burak Dakak kimdir? Burak Dakak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Burak Dakak kimdir?
8 Haziran 1998 tarihinde Ankara’da doğan Burak Dadak, Türk sinema ve dizi film oyuncusudur. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur.
Burak Dakak, oyunculuğa 2008 yılında küçük oyuncu olarak rol aldığı Doğruluk Ekseni ile başladı. Daha sonra Ezel, Geniş Aile, Ekip, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Gülperi, Çukur, Hayat, Tozluyaka, Güzel Günler gibi film ve dizilerde rol aldı.
Burak Dakak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Güzel Günler (2022)
Tozluyaka (2022)
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi (2022)
Hayat (2022)
Çukur (2019-2021)
Gülperi (2018-2019)