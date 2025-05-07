Aile Saadeti dizisine Burak Dakak dahil oldu! Burak Dakak kimdir?

Burak Dakak, oyunculuğa 2008 yılında küçük oyuncu olarak rol aldığı Doğruluk Ekseni ile başladı. Daha sonra Ezel, Geniş Aile, Ekip, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Gülperi, Çukur, Hayat, Tozluyaka, Güzel Günler gibi film ve dizilerde rol aldı.