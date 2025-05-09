Aile Saadeti dizisine Erol Yavan dahil oldu! Erol Yavan kimdir?

Erol Yavan kimdir?

30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul’da doğan Erol Yavan sinema ve dizi oyuncusu, müzisyen, şarkıcıdır. 2018 yılında Seyhan Record etiketi ile yayınlanan “Aşk Bu mu?” isimli tekli çalışması, video klibi ile Netd Müzik’te, Youtube video sitesinde yayınlanmış kısa süre içinde binlerce kez izlenme elde etmiştir.

Umut Sakallı Menajerliğin oyuncusu Erol Yavan, müzik çalışmaları yanı sıra 2008 yılından itibaren Arka Sokaklar, Galip Derviş, Çukur, Söz, Afili Aşk, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Babil, Hercai, Aziz, Kan Çiçekleri gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.