Aile Saadeti dizisine Erol Yavan dahil oldu! Erol Yavan kimdir?
Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Erol Yavan dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu olan Erol Yavan hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Erol Yavan kimdir? Erol Yavan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Erol Yavan kimdir?
30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul’da doğan Erol Yavan sinema ve dizi oyuncusu, müzisyen, şarkıcıdır. 2018 yılında Seyhan Record etiketi ile yayınlanan “Aşk Bu mu?” isimli tekli çalışması, video klibi ile Netd Müzik’te, Youtube video sitesinde yayınlanmış kısa süre içinde binlerce kez izlenme elde etmiştir.
Umut Sakallı Menajerliğin oyuncusu Erol Yavan, müzik çalışmaları yanı sıra 2008 yılından itibaren Arka Sokaklar, Galip Derviş, Çukur, Söz, Afili Aşk, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Babil, Hercai, Aziz, Kan Çiçekleri gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.
Erol Yavan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Kan Çiçekleri (2023)
Aziz (2021)
Hercai (2019-2020)
Tutunamayanlar (2020)
Babil (2020)
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2019)
Şampiyon (2019)
Afili Ask (2019)
Tek Yürek (2019)
Söz (2017)
25 Litre (2019)
Leke (2019)
Çukur (2018-2019)
Yalan Dolan (2019)
Elimi Bırakma (2018-2019)
Avlu (2018)