Aile Saadeti dizisine Fatih Al dahil oldu! Fatih Al kimdir?

2007 yılında "Hazan Mevsimi - Bir Panayır Hikâyesi" isimli filmde işçi Cemal'i canlandıran Al, 2010 yılında "Korkuyu Beklerken" isimli tiyatro oyununda rol almış ve 2011 yılında ise hem "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" isimli filmde hem de "Giderayak" isimli tiyatro oyununda ve "Muhteşem Yüzyıl" isimli televizyon dizisinde rol almıştır. Muhteşem Yüzyıl isimli televizyon dizisinde oyunculuk yaptığı ve rol aldığı Matrakçı Nasuh rolü ile daha fazla gündeme gelir olmuştur.