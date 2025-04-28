Aile Saadeti dizisine Fatih Al dahil oldu! Fatih Al kimdir?
Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Fatih Al dahil oldu. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Fatih Al dizide iş insanı Harun karakterine hayat verecek. Peki, Fatih Al kimdir? Fatih Al hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Fatih Al kimdir?
12 Eylül 1976 tarihinde Ankara’da doğan Fatih Al, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.
Fatih Al, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Şehir Tiyatroları'nda çalışan Al, ardından sinema, tiyatro ve televizyon dizilerinde rol almıştır. 2003 yılında "Sihirli Annem" televizyon dizisinde oyunculuk hayatına adım atan Al, daha sonra 2005 yılında "Rüzgarlı Bahçe" isimli televizyon dizisinde rol almıştır.
2007 yılında "Hazan Mevsimi - Bir Panayır Hikâyesi" isimli filmde işçi Cemal'i canlandıran Al, 2010 yılında "Korkuyu Beklerken" isimli tiyatro oyununda rol almış ve 2011 yılında ise hem "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" isimli filmde hem de "Giderayak" isimli tiyatro oyununda ve "Muhteşem Yüzyıl" isimli televizyon dizisinde rol almıştır. Muhteşem Yüzyıl isimli televizyon dizisinde oyunculuk yaptığı ve rol aldığı Matrakçı Nasuh rolü ile daha fazla gündeme gelir olmuştur.
2013 yılında "Evdeki Yabancılar" isimli filmde ise Yaşar olarak rol almıştır. 2014 yılında "Daire" filminde Feramus'u canlandıran Al, aynı yıl içerisinde FOX'ta yayımlanan "Not Defteri" isimli televizyon dizisinde edebiyat öğretmeni Mahir Soysal'ı canlandırmıştır. Bu televizyon dizisinde canlandırdığı rol ile daha popüler hâle gelmiş ve tanınır olmuştur.