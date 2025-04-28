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  4. Aile Saadeti dizisine Fatih Al dahil oldu! Fatih Al kimdir?

Aile Saadeti dizisine Fatih Al dahil oldu! Fatih Al kimdir?

Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Fatih Al dahil oldu. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Fatih Al dizide iş insanı Harun karakterine hayat verecek. Peki, Fatih Al kimdir? Fatih Al hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Aile Saadeti dizisine Fatih Al dahil oldu! Fatih Al kimdir? - Sayfa 1

Fatih Al kimdir?

12 Eylül 1976 tarihinde Ankara’da doğan Fatih Al, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Fatih Al, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Şehir Tiyatroları'nda çalışan Al, ardından sinema, tiyatro ve televizyon dizilerinde rol almıştır. 2003 yılında "Sihirli Annem" televizyon dizisinde oyunculuk hayatına adım atan Al, daha sonra 2005 yılında "Rüzgarlı Bahçe" isimli televizyon dizisinde rol almıştır.

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Aile Saadeti dizisine Fatih Al dahil oldu! Fatih Al kimdir? - Sayfa 2

2007 yılında "Hazan Mevsimi - Bir Panayır Hikâyesi" isimli filmde işçi Cemal'i canlandıran Al, 2010 yılında "Korkuyu Beklerken" isimli tiyatro oyununda rol almış ve 2011 yılında ise hem "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" isimli filmde hem de "Giderayak" isimli tiyatro oyununda ve "Muhteşem Yüzyıl" isimli televizyon dizisinde rol almıştır. Muhteşem Yüzyıl isimli televizyon dizisinde oyunculuk yaptığı ve rol aldığı Matrakçı Nasuh rolü ile daha fazla gündeme gelir olmuştur. 

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Aile Saadeti dizisine Fatih Al dahil oldu! Fatih Al kimdir? - Sayfa 3

2013 yılında "Evdeki Yabancılar" isimli filmde ise Yaşar olarak rol almıştır. 2014 yılında "Daire" filminde Feramus'u canlandıran Al, aynı yıl içerisinde FOX'ta yayımlanan "Not Defteri" isimli televizyon dizisinde edebiyat öğretmeni Mahir Soysal'ı canlandırmıştır. Bu televizyon dizisinde canlandırdığı rol ile daha popüler hâle gelmiş ve tanınır olmuştur.

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Aile Saadeti dizisine Fatih Al dahil oldu! Fatih Al kimdir? - Sayfa 4

Fatih Al hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Dizi

Sihirli Annem, 2005-2006

Rüzgarlı Bahçe, 2005

Muhteşem Yüzyıl, 2011

Not Defteri, 2014

Karadayı, 2014-2015

Kanatsız Kuşlar, 2017-2018

Kahraman Babam, 2021

Menajerimi Ara, 2021

Adı Sevgi, 2022

Vermem Seni Ellere, 2023

Dilek Taşı, 2023-2024

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