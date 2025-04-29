Aile Saadeti dizisine Hakan Karsak dahil oldu! Hakan Karsak kimdir?
Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Hakan Karsak dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Hakan Karsak dizide kuyumcu Emin karakterine hayat verecek. Peki, Hakan Karsak kimdir? Hakan Karsak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Hakan Karsak kimdir?
1 Nisan 1975 tarihinde Diyarbakır’da doğan Hakan Karsak, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.
Hakan Karsak, 1992 yılında Ankara Gençlik Tiyatrosu ve Yahya Kemal Beyatlı Lisesi Tiyatro Topluluğuna katıldı ve tiyatroya amatör olarak adım attı. Kısa bir süre sonra Ankara Sanat tiyatrosu Oyunculuk Atölyesinde kursiyer olarak çalışmaya başladı.
Liseden sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Bölümü'ne girdi. Mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümüne girdi ve buradan mezun oldu. Düzce depreminden sonra depremzede çocuk ve gençleri rehabilite edebilme amacıyla UNICEF'le beraber çalışarak Düzce'de 2 yıl tiyatro eğitmeni olarak görev aldı.
Hakan Karsak 2013′te Boğaziçi Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü. 2015-2021 yılları arasında atv'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Enişte karakteriyle ünlenmiştir. 2021-2022 yılları arasında FOX'ta yayımlanmış olan Mahkum dizisinde Hacı karakterini canlandırmıştır.
Hakan Karsak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
2023 Seni Görüyorum
2020 Kovan
2019 Kelebekler
2019 Aman Reis Duymasın
2018 Üç Buçuk Lira
2018 Kardeşim Benim 2
2015 Köpek
2014 Ben O Değilim
2014 Silsile
2014 Sarmaşık
2014 Neden Tarkovski Olamıyorum?
2014 Muska
2014 Eyyvah Eyvah 3
2014 Kuzu
2014 Kumun Tadı
2014 Deniz Seviyesi
2013 Patika
2011 Yangın Var
2009 Press
2009 Ben Gördüm (Mın Dit)
2009 Ay Lav Yu