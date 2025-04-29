Aile Saadeti dizisine Hakan Karsak dahil oldu! Hakan Karsak kimdir?

Hakan Karsak kimdir?

1 Nisan 1975 tarihinde Diyarbakır’da doğan Hakan Karsak, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Hakan Karsak, 1992 yılında Ankara Gençlik Tiyatrosu ve Yahya Kemal Beyatlı Lisesi Tiyatro Topluluğuna katıldı ve tiyatroya amatör olarak adım attı. Kısa bir süre sonra Ankara Sanat tiyatrosu Oyunculuk Atölyesinde kursiyer olarak çalışmaya başladı.