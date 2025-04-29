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  4. Aile Saadeti dizisine Hakan Karsak dahil oldu! Hakan Karsak kimdir?

Aile Saadeti dizisine Hakan Karsak dahil oldu! Hakan Karsak kimdir?

Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Hakan Karsak dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Hakan Karsak dizide kuyumcu Emin karakterine hayat verecek. Peki, Hakan Karsak kimdir? Hakan Karsak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Aile Saadeti dizisine Hakan Karsak dahil oldu! Hakan Karsak kimdir? - Sayfa 1

Hakan Karsak kimdir?

1 Nisan 1975 tarihinde Diyarbakır’da doğan Hakan Karsak, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Hakan Karsak, 1992 yılında Ankara Gençlik Tiyatrosu ve Yahya Kemal Beyatlı Lisesi Tiyatro Topluluğuna katıldı ve tiyatroya amatör olarak adım attı. Kısa bir süre sonra Ankara Sanat tiyatrosu Oyunculuk Atölyesinde kursiyer olarak çalışmaya başladı.

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Aile Saadeti dizisine Hakan Karsak dahil oldu! Hakan Karsak kimdir? - Sayfa 2

Liseden sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Bölümü'ne girdi. Mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümüne girdi ve buradan mezun oldu. Düzce depreminden sonra depremzede çocuk ve gençleri rehabilite edebilme amacıyla UNICEF'le beraber çalışarak Düzce'de 2 yıl tiyatro eğitmeni olarak görev aldı.

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Aile Saadeti dizisine Hakan Karsak dahil oldu! Hakan Karsak kimdir? - Sayfa 3

Hakan Karsak 2013′te Boğaziçi Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü. 2015-2021 yılları arasında atv'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Enişte karakteriyle ünlenmiştir. 2021-2022 yılları arasında FOX'ta yayımlanmış olan Mahkum dizisinde Hacı karakterini canlandırmıştır.

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Aile Saadeti dizisine Hakan Karsak dahil oldu! Hakan Karsak kimdir? - Sayfa 4

Hakan Karsak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sinema

2023   Seni Görüyorum

2020   Kovan

2019   Kelebekler

2019   Aman Reis Duymasın

2018   Üç Buçuk Lira

2018   Kardeşim Benim 2

2015   Köpek

2014   Ben O Değilim

2014   Silsile

2014   Sarmaşık

2014   Neden Tarkovski Olamıyorum?

2014   Muska

2014   Eyyvah Eyvah 3

2014   Kuzu

2014   Kumun Tadı

2014   Deniz Seviyesi

2013   Patika

2011   Yangın Var

2009   Press

2009   Ben Gördüm (Mın Dit)

2009   Ay Lav Yu

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