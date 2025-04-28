Aile Saadeti dizisine Hakan Yılmaz dahil oldu! Hakan Yılmaz kimdir?
Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Hakan Yılmaz dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu ve komedyen olan Hakan Yılmaz dizide Saadet hanımın üvey oğlu Tekin karakterine hayat verecek. Peki, Hakan Yılmaz kimdir? Hakan Yılmaz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Hakan Yılmaz kimdir?
6 Aralık 1969 tarihinde Rize’de doğan Hakan Yılmaz Türk oyuncu ve komedyendir.
İlk sahne deneyimini ilkokul 2. sınıfta Cimri ile Manav piyesinde yaşadı. Okul yıllarında Üstün Gürtuna'nın hocalığında folklor çalışmalarında bulundu. Lise yıllarında Çetin Cengiz'den modern dans dersleri aldı ve aynı salonda 3 yıl dans dersleri verdi. Güzel sanatlar tiyatro bölümünü kazanamadı.
Amatör tiyatro grupları ile okullarda çocuk oyunlarında oynadı ve askere gitti. Askerde 15 ay fotoğrafçılık ve animasyon ekibinde görev alıp gösteriler yaptı. Askerden sonra Antalya'ya yerleşti, orada Çizgi Tiyatrosu'nda 2 yıl oynadı ve televizyonda Çizgi Show adlı programda yer aldı. İstanbul'a dönüp Tevfik Gelenbe’nin tiyatro kursuna katılıp ders aldı.
Bir arkadaşı ile Star TV için skeç programı hazırladı. Ancak yayımlanacağı akşam Körfez Savaşı başladı ve program bugüne kadar hâlen yayımlanmadı. Oyunculuğa ara verip grafikerlik yaptı.
1994 yılında Boran Kaya'nın sunduğu İner misin? Çıkar mısın? adlı yarışma programında kendi yazdığı skeçlerde oyunculuk yaptı. 1995-1996 yıllarında Okan Bayülgen’in Televizyon Çocuğu adlı show programında Şafak Sezer, Erkan Taşdöğen ve Zafer Algöz ile beraber skeçlerde oyunculuk yaptı. Bu dönem ilk kez reklam filmlerinde de oynadı. 1997 yılında Yangın Ayşe adlı dizide Dr. Muzo’yu oynadı. 1998 yılında 120 bölüm Büyük Küçük Demeden adlı çocuk yarışma programını sundu.
1999 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2004 yılında sona eren Ayrılsak da Beraberiz adlı dizide Teoman karakterini canlandırdı ve 490 bölüm oynadı. 2004 yılında Uy Başuma Gelenler adlı dizide oynadı. 2004-2005 sezonunda Sevgili Karım adlı tiyatro oyunu ile İstanbul ve Anadolu'da 75 oyun oynadı. İki çocuk babası olup 2011 yılında ilk eşinden boşanmıştır. Avrupa Yakası adlı dizide Osman Koçarslanlı karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Yahşi Cazibe adlı dizide Kemal Kükreyen karakterini oynadı.