Aile Saadeti dizisine Hakan Yılmaz dahil oldu! Hakan Yılmaz kimdir?

Amatör tiyatro grupları ile okullarda çocuk oyunlarında oynadı ve askere gitti. Askerde 15 ay fotoğrafçılık ve animasyon ekibinde görev alıp gösteriler yaptı. Askerden sonra Antalya'ya yerleşti, orada Çizgi Tiyatrosu'nda 2 yıl oynadı ve televizyonda Çizgi Show adlı programda yer aldı. İstanbul'a dönüp Tevfik Gelenbe’nin tiyatro kursuna katılıp ders aldı.

Bir arkadaşı ile Star TV için skeç programı hazırladı. Ancak yayımlanacağı akşam Körfez Savaşı başladı ve program bugüne kadar hâlen yayımlanmadı. Oyunculuğa ara verip grafikerlik yaptı.