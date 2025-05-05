Aile Saadeti dizisine Vildan Atasever dahil oldu! Vildan Atasever kimdir?
Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Vildan Atasever dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Vildan Atasever dizide iş insanı Harun’un eşi Tülay karakterine hayat verecek. Peki, Vildan Atasever kimdir? Vildan Atasever hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Vildan Atasever kimdir?
26 Temmuz 1981 tarihinde Bursa’da doğan Vildan Atasever Erdem, Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
26 Temmuz 1981 tarihinde Bursa'da beş çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak doğdu. Babasının görevi nedeni ile Diyarbakır'a taşınıp 4 yıl Diyarbakır'da yaşamıştır. Vildan Atasever ilk öğreniminin 3 yılını Diyarbakır'da okumuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı.
İlk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği ve farklı sosyal sınıflardan gelen iki genç kızın yakınlaşmasını konu alan İki Genç Kız filminde oynadığı "Handan" rolüyle yaptı. Bu ilk filmi ile Altın Portakal / En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Bu önemli ödülü kazanmasının ardından kariyerinin en altın çağlarını yaşamaya başladı ve zirveye oturdu. Daha sonra 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı.
Kadın İsterse adlı komedi dizisinde Hülya Avşar'ın kızını canlandırdı. Daha sonra 2006 yılında gösterime giren Kader filminde yer aldı ve 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ardından Yaralı Yürek ve Bıçak Sırtı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Show TV'de yayımlanan Gece Sesleri adlı dizide rol aldı. Gani Müjde'nin yazıp yönettiği Osmanlı Cumhuriyeti filminde Ata Demirer'le başrolü paylaştı ve film 1.423.000 kişi tarafından izlendi. Ay Yapım'ın projesi, 2009-2010 yılları arasında atv'de yayımlanan Samanyolu dizisinde Özcan Deniz'le beraber rol aldı. Sonra TRT 1'de Boyut Film'in yapımı olan Başrolde Aşk dizisine rol aldı. Daha sonra yine TRT 1'de yayımlanan Osmanlı Tokadı dizisinde İstanbul karakterini canlandırdı.