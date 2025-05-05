Aile Saadeti dizisine Vildan Atasever dahil oldu! Vildan Atasever kimdir?

İlk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği ve farklı sosyal sınıflardan gelen iki genç kızın yakınlaşmasını konu alan İki Genç Kız filminde oynadığı "Handan" rolüyle yaptı. Bu ilk filmi ile Altın Portakal / En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Bu önemli ödülü kazanmasının ardından kariyerinin en altın çağlarını yaşamaya başladı ve zirveye oturdu. Daha sonra 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı.