Altın rezervlerine göre ilk 10 ülke değişti. Türkiye artık ilk 10’da! İşte sıralama
Savaş denildiği zaman akla gelen altın rezervleri yeniden konuşuluyor. Ülkemizin de yer aldığı altın rezerv listesi 2025 Haziran’da değişti.
Dünyadaki birçok ülke ekonomilerini savaşa hazırlamaya başladı. Savaş denildiğinde ise güvenli liman altın herkesin aklına şimşek gibi çakıyor.
Türkiye’de de vatandaşlar ekonomik kriz ve belirsizlik nedeniyle yönünü altına çevirmiş durumda. Milyonlarca kişi çeşitli yatırım araçlarından kaçarak altın yatırımı yapıyor.
Bu durumda da Türkiye’nin altın rezervlerinde sıralamasını yükseltiyor. tradingeconomics.com’un hazırladığı rapora göre Türkiye altın rezervi konusunda ilk 10’da yer alıyor.
