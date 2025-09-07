  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Altın rezervlerine göre ilk 10 ülke değişti. Türkiye artık ilk 10’da! İşte sıralama

Altın rezervlerine göre ilk 10 ülke değişti. Türkiye artık ilk 10’da! İşte sıralama

Savaş denildiği zaman akla gelen altın rezervleri yeniden konuşuluyor. Ülkemizin de yer aldığı altın rezerv listesi 2025 Haziran’da değişti.

Altın rezervlerine göre ilk 10 ülke değişti. Türkiye artık ilk 10’da! İşte sıralama - Sayfa 1

Dünyadaki birçok ülke ekonomilerini savaşa hazırlamaya başladı. Savaş denildiğinde ise güvenli liman altın herkesin aklına şimşek gibi çakıyor.

1 | 14
Altın rezervlerine göre ilk 10 ülke değişti. Türkiye artık ilk 10’da! İşte sıralama - Sayfa 2

Türkiye’de de vatandaşlar ekonomik kriz ve belirsizlik nedeniyle yönünü altına çevirmiş durumda. Milyonlarca kişi çeşitli yatırım araçlarından kaçarak altın yatırımı yapıyor.
2 | 14
Altın rezervlerine göre ilk 10 ülke değişti. Türkiye artık ilk 10’da! İşte sıralama - Sayfa 3

Bu durumda da Türkiye’nin altın rezervlerinde sıralamasını yükseltiyor. tradingeconomics.com’un hazırladığı rapora göre Türkiye altın rezervi konusunda ilk 10’da yer alıyor.
3 | 14
Altın rezervlerine göre ilk 10 ülke değişti. Türkiye artık ilk 10’da! İşte sıralama - Sayfa 4

ALTIN REZERVİNDE EN İYİ 10 ÜLKE

tradingeconomics.com’daki bilgiye göre en çok altın rezervi bulunan 10 ülke:

4 | 14