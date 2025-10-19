  1. Ekonomim
Ankara’daki ünlü usta uyardı; Bu 4 şehirden otomobil almayın. Change, KM düşürme yapıyorlar

Otomobil satın almayı planlayanların dikkat etmesi gereken önemli bir detaylı ünlü usta açıkladı.

Derleyen Mücahit Dere - Ekonomim

Günümüzde araç sahibi olmak oldukça zorlaştı. Ufak tefek birikimler yapanlar üzülmeyeceği bir araç satın alabilmenin planlarını yapıyor.

Üzmeyecek araçların da geçmişinin belli olması gerekiyor. Farklı şehirlerden ticaret yapmaya sıcak bakanlara ise Ankaralı ünlü usta hayat kurtaracak tavsiyede bulundu.

OTOMOBİL SATIN ALINMAMASI GEREKEN 4 ŞEHİR

Primecaregarage’de yayımlanan videolarıyla tanınan ünlü Ankaralı usta araç ticaretinin yapılmayacağı 4 tane şehir sıraladı.

Konuya ilişkin şu ifadeleri kullanan primecaregarage ustası “Kimse darılmasın gücenmesin. En çok araba alırken dikkat etmemiz gereken şehirler var. Evet mükemmel esnafımız var. Tanıdığım çok iyi esnaflar var.

