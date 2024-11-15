Annem Ankara dizisi ne zaman başlayacak? Annem Ankara dizisinin konusu nedir?
Annem Ankara dizisi yayımlanan tanıtımı ile dikkat çekti. Annem Ankara dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Annem Ankara dizisinin konusu nedir? Annem Ankara dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Annem Ankara dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
Annem Ankara dizisi ne zaman başlayacak?
KANAL D’de ekranlara gelecek olan Annem Ankara dizisi 20 Kasım çarşamba günü saat 20.00’de izleyicisiyle buluşacak.
Annem Ankara dizisinin konusu nedir?
Üç evladının annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın karısı Zuhal’in hikayesiyle karşımıza gelecek olan Annem Ankara, seyircilere yakın dönemin duygularını yaşatacak. “Benim annem Ankara’ydı.
Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!” mottosuyla dikkat çeken dizide Bergüzar Korel, bir evin içinde yalnız ama tüm zorluklara göğüs geren bir kadını canlandırıyor. Dizi, 90’lı yıllarda yaşayan bir annenin yaşam mücadelesini ekrana getirecek.