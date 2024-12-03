Antep usulü lahana sarması tüyosu ; Asla içi dağılmıyor ve lahana yırtılmıyor
Evinizde Antep usulü lahana sarması yapmak için bilmeniz gereken çok basit bir tüyo var.
Lahana sarmasının tam da mevsimi. İnsan sağlığı için oldukça faydalı olan lahanayı sarma yaparak tüketebilirsiniz. Bu sayede hem besin değeri yok olmayacaktır hem de çok daha lezzetli bir şekilde tüketeceksiniz.
Sofraların sevilen yemeklerinden lahana sarmasını sarmak biraz zahmetli olabiliyor. Lahanalar istenilen kıvamda olmuyor ve dağılabiliyor. Bunu önlemek ve dağılmamasını sağlamak için bazı püf noktalar var.
LAHANALARIN DAĞILMASINI ÖNLEYEN YÖNTEM
Lahanaların dağılmasını istemiyorsanız tek yapmanız gereken tencerenin üzerine porselen bir tabak kapatmak. Ayrıca porselen tabak kapatma için sadece lahana değil yaprak sarmasında da kullanabilirsiniz. Bu sayede pişirme sürecinde yaprakların açılmasını önler, dağılmayan lahana sarmalar yapabilirsiniz.
LAHANA SARMASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER
Lahana sarması hazırlamadan önce ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
- 1 adet 1.700 gram sarmalık lahana
İç malzemesi;
- 2 su bardağı pirinç/ 330gr.
- 2 tepeli dolusu yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay bardağı sıvı yağ 100ml
- 1 büyük boy kurusoğan
- 3-5 diş ezilmiş sarımsak
- 2 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 tatlı kaşığı pulbiber
- 2 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı toz biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 Türk kahve fincanı kadar su
Üzeri için sos;
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1/2 (yarım) su bardağı su
- 1/4 (çeyrek) su bardağı sıvı yağ ( 4-5 yemek kaşığı kadar)
- 2 su bardağı su