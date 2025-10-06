  1. Ekonomim
Aracı kurumlar 27 hisse için beklenti açıkladı. Hedef fiyat 750 TL’ye ulaştı

Borsada işlem gören 27 hisse için fiyat beklentisi açıklayan aracı kurum yatırımcının iştahını kabarttı.

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere ilişkin aracı kurumların hedef fiyat ve araştırma raporu açıklamaları hız kesmeden devam ediyor.

29 Eylül – 3 Ekim haftasında 27 farklı hisse senedi için güncellenmiş hedef fiyat raporları yayımlandı. Aracı kurumlar, özellikle güçlü bilanço görünümü ve sektör bazlı potansiyel barındıran hisselere yönelik olumlu değerlendirmelerde bulundu.

HEDEF FİYAT BEKLENTİSİ 750 TL OLDU

Rotaborsa.com tarafından paylaşılan aracı kurum fiyat beklentilerine göre hisselerin ulaşması ön görülen rakamlar şöyle:

 

Akbank T.A.Ş. (AKBNK) hisse hedef fiyat 2026

Aracı Kurum - ICBC Yatırım
Hedef fiyat - 100 TL
Tavsiye - Al

