Arka Sokaklar dizisine Yasemin Allen dahil oldu! Yasemin Allen kimdir?

Yasemin Allen kimdir?

10 Temmuz 1989 tarihinde Londra’da doğan Yasemin Kay Allen İngiliz asıllı Türk oyuncudur.

Yasemin Kay Allen, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz asıllı Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun (Sonja Eady) kızı olarak Londra'da doğdu. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Annesi Sonja Eady, 1974'te Türk oyuncu Kayhan Yıldızoğlu ile ilk evliliğinden sonra Suna Yıldızoğlu olarak bilinmektedir. Bu evlilikten sonra Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Annesinin Türk vatandaşlığını alması sayesinde, Yasemin, etnik olarak Türk olmamasına rağmen Türkiye-İngiltere çifte vatandaşıdır. Yasemin Allen, %50 İngiliz ve %25 Avustralya kökenli olduğunu belirtmiştir.