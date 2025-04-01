  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Arka Sokaklar küllerinden doğacak... Özlem Çınar gitti ama ekibe öyle bir isim katıldı ki...

Arka Sokaklar küllerinden doğacak... Özlem Çınar gitti ama ekibe öyle bir isim katıldı ki...

Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar hareketli günler yaşıyor. Dizide ilk bölümünden itibaren rol alan Özlem Çınar'ın ayrılığının duyurulmasının ardından şimdi de yeni bir oyuncunun ekibe dahil olacağı öğrenildi

Arka Sokaklar küllerinden doğacak... Özlem Çınar gitti ama ekibe öyle bir isim katıldı ki... - Sayfa 1

İlk bölümü 2006 senesinde yayınlanan Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

1 | 11
Arka Sokaklar küllerinden doğacak... Özlem Çınar gitti ama ekibe öyle bir isim katıldı ki... - Sayfa 2

Türker İnanoğlu'nun vefatından sonra yapımcılığını D Medya'nın üstlendiği reyting canavarı dizinin önümüzdeki sezon da devam etmesi bekleniyor. Ancak ekip içerisinde büyük değişikliklerin de yaşanacağı artık resmen belli oldu.

2 | 11
Arka Sokaklar küllerinden doğacak... Özlem Çınar gitti ama ekibe öyle bir isim katıldı ki... - Sayfa 3

Son olarak Arka Sokaklar dizisinde ilk bölümden itibaren olan ve Aylin Komiseri canlandıran Özlem Çınar'ın diziden ayrılacağını açıklamıştık.

3 | 11
Arka Sokaklar küllerinden doğacak... Özlem Çınar gitti ama ekibe öyle bir isim katıldı ki... - Sayfa 4

Bu haber dizinin sıkı takipçilerini oldukça üzerken ekibe yeni ve önemli bir oyuncunun daha katılacağı artık netleşti. Bu isim daha önce Kaybolan Yıllar isimli dizinin başrolünde yer alarak hafızalara kazanan Saruhan Hünel oldu. 

4 | 11