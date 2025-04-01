Arka Sokaklar küllerinden doğacak... Özlem Çınar gitti ama ekibe öyle bir isim katıldı ki...
Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar hareketli günler yaşıyor. Dizide ilk bölümünden itibaren rol alan Özlem Çınar'ın ayrılığının duyurulmasının ardından şimdi de yeni bir oyuncunun ekibe dahil olacağı öğrenildi
İlk bölümü 2006 senesinde yayınlanan Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.
Türker İnanoğlu'nun vefatından sonra yapımcılığını D Medya'nın üstlendiği reyting canavarı dizinin önümüzdeki sezon da devam etmesi bekleniyor. Ancak ekip içerisinde büyük değişikliklerin de yaşanacağı artık resmen belli oldu.
Son olarak Arka Sokaklar dizisinde ilk bölümden itibaren olan ve Aylin Komiseri canlandıran Özlem Çınar'ın diziden ayrılacağını açıklamıştık.