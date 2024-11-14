Aşk Evlilik Boşanma dizisine Bülent Çetinaslan dahil oldu! Bülent Çetinaslan kimdir?

Daha sonra Kenter Tiyatrosu'nda eğitimine devam eden oyuncu, 21 yaşındayken Çiçek Taksi dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Ardından Melekler Adası ve Acı Hayat dizilerinde rol aldı. 2007-2012 yılları arasında Arka Sıradakiler adlı dizide "Oktay Karaca" karakterini canlandırdı ve bu karakteriyle tanındı. 2017 yılında TV8'de yayınlanan Boxun Yıldızları adlı yarışmada yarışmacı olarak yer aldı.