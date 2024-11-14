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  4. Aşk Evlilik Boşanma dizisine Bülent Çetinaslan dahil oldu! Bülent Çetinaslan kimdir?

Aşk Evlilik Boşanma dizisine Bülent Çetinaslan dahil oldu! Bülent Çetinaslan kimdir?

Aşk Evlilik Boşanma dizisine Bülent Çetinaslan dahil oldu. Dizi ve sinema oyuncusu Bülent Çetinaslan dizide Faruk karakterini canlandıracak. Peki, Bülent Çetinaslan kimdir? Bülent Çetinaslan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Aşk Evlilik Boşanma dizisine Bülent Çetinaslan dahil oldu! Bülent Çetinaslan kimdir? - Sayfa 1

Bülent Çetinaslan kimdir?

 25 Mayıs 1974 yılında Ankara’da doğan Bülent Çetinaslan, Türk dizi ve film oyuncusudur. Bülent Çetinaslan, oyunculuğun yanı sıra modellik de yapmıştır.

İlköğretim ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Çetinaslan, 12 yıl boyunca çeşitli takımlarda profesyonel voleybol oynamış, oyunculuk eğitimime Ayla Algan ile başlamıştır.

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Aşk Evlilik Boşanma dizisine Bülent Çetinaslan dahil oldu! Bülent Çetinaslan kimdir? - Sayfa 2

Daha sonra Kenter Tiyatrosu'nda eğitimine devam eden oyuncu, 21 yaşındayken Çiçek Taksi dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Ardından Melekler Adası ve Acı Hayat dizilerinde rol aldı. 2007-2012 yılları arasında Arka Sıradakiler adlı dizide "Oktay Karaca" karakterini canlandırdı ve bu karakteriyle tanındı. 2017 yılında TV8'de yayınlanan Boxun Yıldızları adlı yarışmada yarışmacı olarak yer aldı.

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Aşk Evlilik Boşanma dizisine Bülent Çetinaslan dahil oldu! Bülent Çetinaslan kimdir? - Sayfa 3

Bülent Çetinaslan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

1995      Çiçek Taksi

2004      Melekler Adası

2005      Acı Hayat

2007      Duvar

             2007-2012   Arka Sıradakiler               

2010      Öğretmen Kemal

2014      Pırdino

2018      Tufa: Buluşma

2020      Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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Aşk Evlilik Boşanma dizisine Bülent Çetinaslan dahil oldu! Bülent Çetinaslan kimdir? - Sayfa 4

İnternet

2022-     Kuş Uçuşu

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