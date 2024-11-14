Aşk Evlilik Boşanma dizisine Bülent Çetinaslan dahil oldu! Bülent Çetinaslan kimdir?
Aşk Evlilik Boşanma dizisine Bülent Çetinaslan dahil oldu. Dizi ve sinema oyuncusu Bülent Çetinaslan dizide Faruk karakterini canlandıracak. Peki, Bülent Çetinaslan kimdir? Bülent Çetinaslan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Bülent Çetinaslan kimdir?
25 Mayıs 1974 yılında Ankara’da doğan Bülent Çetinaslan, Türk dizi ve film oyuncusudur. Bülent Çetinaslan, oyunculuğun yanı sıra modellik de yapmıştır.
İlköğretim ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Çetinaslan, 12 yıl boyunca çeşitli takımlarda profesyonel voleybol oynamış, oyunculuk eğitimime Ayla Algan ile başlamıştır.
Daha sonra Kenter Tiyatrosu'nda eğitimine devam eden oyuncu, 21 yaşındayken Çiçek Taksi dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Ardından Melekler Adası ve Acı Hayat dizilerinde rol aldı. 2007-2012 yılları arasında Arka Sıradakiler adlı dizide "Oktay Karaca" karakterini canlandırdı ve bu karakteriyle tanındı. 2017 yılında TV8'de yayınlanan Boxun Yıldızları adlı yarışmada yarışmacı olarak yer aldı.
Bülent Çetinaslan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
1995 Çiçek Taksi
2004 Melekler Adası
2005 Acı Hayat
2007 Duvar
2007-2012 Arka Sıradakiler
2010 Öğretmen Kemal
2014 Pırdino
2018 Tufa: Buluşma
2020 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz