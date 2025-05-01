Asya'nın en iyi 100 üniversitesi açıklandı: Listeye Türkiye'den 4 üniversite girdi
Üniversite sıralamaları araştırması konusunda en saygın araştırma merkezlerinden Times Higher Education (THE) tarafından yapılan sıralamada Asya'nın en iyi 100 üniversitesi açıklandı.
Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralamaları, dünya genelindeki üniversiteleri öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm gibi kriterler üzerinden değerlendiren prestijli ve kapsamlı bir sıralama sistemidir. Her sene paylaşılan bu liste, üniversitelerin akademik saygınlığı, yayın sayısı ve niteliği, uluslararası öğrenci ve akademisyen oranı gibi datalarıyla yaratılır.
Sıralamalar, öğrenciler, akademisyenler ve politika yapıcılar adına üniversitelerin global seviyedeki performansını mukayese etmek açısından mühim bir rehber niteliğindedir. Bilhassa Asya ve Avrupa’daki birçok üniversitenin yükselen başarı grafikleri, bu sıralamalarda ön plana çıkar. İşte Asya'nın en iyi 100 üniversitesi: