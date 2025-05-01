Asya'nın en iyi 100 üniversitesi açıklandı: Listeye Türkiye'den 4 üniversite girdi

Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralamaları, dünya genelindeki üniversiteleri öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm gibi kriterler üzerinden değerlendiren prestijli ve kapsamlı bir sıralama sistemidir. Her sene paylaşılan bu liste, üniversitelerin akademik saygınlığı, yayın sayısı ve niteliği, uluslararası öğrenci ve akademisyen oranı gibi datalarıyla yaratılır.