Avrupa ülkelerindeki yıllık net maaşlar açıklandı: Türkiye'nin sıralaması üzdü
JackITup tarafından açıklanan verilere göre 2024 yılında Avrupa ülkelerinin net yıllık maaşları paylaşıldı. Buna göre İsviçre en çok maaş veren ülke olurken Türkiye'nin sıralaması üzdü.
Avrupa ülkeleri arasında yapılan net maaş karşılaştırmasına göre, vergiler ve sosyal katkı payları düşüldükten sonra çalışanların en yüksek gelire sahip olduğu ülke İsviçre oldu. Rapora göre İsviçre’yi Lüksemburg ve Norveç takip ediyor. İşte Avrupa ülkelerindeki yıllık net maaşlar:
