Avrupa ülkelerindeki yıllık net maaşlar açıklandı: Türkiye'nin sıralaması üzdü

Avrupa ülkeleri arasında yapılan net maaş karşılaştırmasına göre, vergiler ve sosyal katkı payları düşüldükten sonra çalışanların en yüksek gelire sahip olduğu ülke İsviçre oldu. Rapora göre İsviçre’yi Lüksemburg ve Norveç takip ediyor. İşte Avrupa ülkelerindeki yıllık net maaşlar: