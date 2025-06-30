Avrupa'da elektrikli araç şarjının en maliyetli olduğu 33 ülke açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri

Türkiye'de hem fiyat performans hem de bazı vergi kolaylıkları nedeniyle elektrikli araç kullanımı yükselmeye devam ediyor. Bir yandan Tesla, bir yandan yerli otomobil TOGG... Diğer taraftan da Çin merkezli elektrikli otomobil üreticileri. Hal böyle olunca elektrikli araç sahipleri de araç şarjının en maliyetli olduğu ülkeleri gündemde tutuyor. European Alternative Fuels Observatory'nin verilerine işte Avrupa'da elektrikli araç maliyetinin en fazla olduğu 33 ülke: