Avrupa'da elektrikli araç şarjının en maliyetli olduğu 33 ülke açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri
Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da her geçen gün elektrik araç kullanımındaki artış sürüyor. European Alternative Fuels Observatory'nin paylaştığı veriler elektrikli araçların şarj maliyetleri konusunda önemli bir göstergeyi gözler önüne seriyor.
Türkiye'de hem fiyat performans hem de bazı vergi kolaylıkları nedeniyle elektrikli araç kullanımı yükselmeye devam ediyor. Bir yandan Tesla, bir yandan yerli otomobil TOGG... Diğer taraftan da Çin merkezli elektrikli otomobil üreticileri. Hal böyle olunca elektrikli araç sahipleri de araç şarjının en maliyetli olduğu ülkeleri gündemde tutuyor. European Alternative Fuels Observatory'nin verilerine işte Avrupa'da elektrikli araç maliyetinin en fazla olduğu 33 ülke: