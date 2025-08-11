Avrupa'da evlilik dışı doğan çocukların oranları açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Son senelerde demografik datalar, evlilik hayatının çocuk sahibi olma tercihlerinde eskisi kadar belirleyici olmadığını gösteriyor. Bazı toplumlarda yarıdan fazlası evlilik dışı dünyaya gelen çocuklar, sosyal politikalar, kültürel kabuller ve bireysel yaşam tercihleriyle şekillenen yeni bir aile anlayışının göstergesi olarak öne çıkıyor. Buna karşılık, aynı kıta içinde evlilik bağının hâlâ güçlü şekilde korunduğu ülkeler de var. Bu farklılık, Avrupa’nın sosyal dokusundaki çeşitliliğin en çarpıcı yansımalarından biri olarak dikkat çekiyor. Eurostat ve Rosstat tarafından yapılan araştırmaya göre Avrupa'da evlilik dışı doğan çocukların oranın açıklandı. Türkiye de listede yer aldı