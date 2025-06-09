Avrupa'nın en değerli 28 şirketi açıklandı: Türkiye'den listeye sadece bir şirket girdi

Her ne kadar Avrupa'daki ekonominin son yıllarda dibe vurması tartışılsa da yine de büyük şirketler on binlerce kişiye istihdam sağlayarak katma değer oluşturuyor. Companies Market Cap de Avrupa'nın en değerli 28 şirketini açıkladı. Türkiye'den sadece bir şirket listede yer aldı. İşte sıralama olmadan Avrupa'nın en değerli 28 şirketi: