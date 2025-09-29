Avrupa'nın en iyi 10 havayolu şirketi açıklandı! THY bir kez daha gururlandırdı

Skytrax, en iyi havayolu şirketlerini tespit ederken yolcuların global ölçekte katıldığı anketler ve değerlendirmelerden faydalanıyor. Bu aşamada kabin konforu, koltuk rahatlığı, yemek ve içecek kalitesi, eğlence sistemleri, temizlik, personelin güler yüzlülüğü, hizmet kalitesi, check-in ve bagaj işlemleri gibi çok sayıda kriter dikkate alınıyor. Tüm bu unsurların birleşimiyle ortaya çıkan neticeler, yolcu memnuniyetine dayalı tarafsız bir sıralama olarak sunuluyor. İşte Skytrax verilerine göre Avrupa'nın en iyi 10 havayolu şirketi: