Avrupa'nın en popüler 100 hukuk fakültesi açıklandı! Türkiye'den sadece 2 üniversite girebildi

Bu çerçevede hukuk fakültesi sıralamalarını, burs imkanlarını, üniversite olanaklarını da zaman zaman açıklayarak öğrencilere yardım ediyor. Uluslararası bir ekibe sahip olan LLM Guide, son olarak Avrupa'nın en popüler 100 hukuk fakültesini açıkladı. Türkiye'den sadece 2 üniversite dahil olurken hiç kimsenin beklemediği bir okul da listede yer aldı. İşte Avrupa'nın en popüler 100 hukuk fakültesi