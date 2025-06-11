Avrupa’nın İngilizce yeterliliği en yüksek 33 ülkesi açıklandı: Türkiye’nin sıralaması üzdü

Avrupa İngilizce yeterlilik sıralamasında Hollanda birinci sırada, onu Norveç, İsveç, Hırvatistan, Portekiz ve Danimarka gibi çok yüksek yeterlilikteki ülkeler izliyor. Almanya, Romanya, Belçika ve Polonya ile birlikte yüksek yeterlilik grubunda yer alıyor. Fransa, İspanya ve İtalya, İngilizce eğitimi ve kullanımındaki bölgesel farklılıkları yansıtan ılımlı bir kategoride. İşte Avrupa'nın İngilizce yeterliliği en yüksek 33ülkesi ve Türkiye'nin listedeki sıralaması: