Avrupa’nın İngilizce yeterliliği en yüksek 33 ülkesi açıklandı: Türkiye’nin sıralaması üzdü
Education First (EF) verilerine göre, Avrupa ülkelerinin İngilizce yeterlilik düzeyleri belli oldu. Toplamda 2.1 milyonu aşkın yetişkin katılımcının test sonuçlarına göre 116 ülkenin İngilizce seviyesi test edildi. Gönüllü katılımcılar, karşılaştırmalı bazı testlerden geçti. EF, bu kategorileri ve ülkeleri belirlerken onlarca soruyu ve testi katılımcılara yöneltti.
Avrupa İngilizce yeterlilik sıralamasında Hollanda birinci sırada, onu Norveç, İsveç, Hırvatistan, Portekiz ve Danimarka gibi çok yüksek yeterlilikteki ülkeler izliyor. Almanya, Romanya, Belçika ve Polonya ile birlikte yüksek yeterlilik grubunda yer alıyor. Fransa, İspanya ve İtalya, İngilizce eğitimi ve kullanımındaki bölgesel farklılıkları yansıtan ılımlı bir kategoride. İşte Avrupa'nın İngilizce yeterliliği en yüksek 33ülkesi ve Türkiye'nin listedeki sıralaması: