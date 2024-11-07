Aydan Şener Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu! Aydan Şener kimdir?
Ekranların sevilen dizisi Sandık Kokusu’na Aydan Şener dahil oldu. Dizide Feryal Aksoy karakterini canlandıracak olan Aydan Şener’in hayatı, hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Aydan Şener kimdir? Aydan Şener hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Aydan Şener kimdir?
1 Mart 1963 yılında Kilis’te doğan Memnune Aydan Şener Türk oyuncu ve eski manken, 1981 Türkiye güzelidir.
Aslen Kırım Tatarıdır ve Suzan Avcı'nın yeğenidir. Bir yaşındayken ailesi ile birlikte Bursa'ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesinde tamamladı.
1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1984 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.
1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1983'te evlendiği Ayhan Akbin'den 1991'de ayrıldı.
Aydan Şener hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
1981 Bay Alkolü Takdimimdir
1984 Küçük Ağa
1986 Çalıkuşu
1987 Utanç Yılları
1987 Yeniden Doğmak
1989 Samanyolu
1991 Yol Palas Cinayeti
1992 Fatih Harbiye
1993 İki Kızkardeş
1993 Hayatın İçinden
1994 Sevgi Oyunu
1995 Gül ve Diken
1995 Gölge Çiçeği
1996 Zühre
1996 Ay Işığında Saklıdır