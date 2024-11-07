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Aydan Şener Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu! Aydan Şener kimdir?

Ekranların sevilen dizisi Sandık Kokusu’na Aydan Şener dahil oldu. Dizide Feryal Aksoy karakterini canlandıracak olan Aydan Şener’in hayatı, hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Aydan Şener kimdir? Aydan Şener hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Aydan Şener Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu! Aydan Şener kimdir? - Sayfa 1

Aydan Şener kimdir?

1 Mart 1963 yılında Kilis’te doğan Memnune Aydan Şener Türk oyuncu ve eski manken, 1981 Türkiye güzelidir.

Aslen Kırım Tatarıdır ve Suzan Avcı'nın yeğenidir. Bir yaşındayken ailesi ile birlikte Bursa'ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesinde tamamladı. 

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Aydan Şener Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu! Aydan Şener kimdir? - Sayfa 2

1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1984 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1983'te evlendiği Ayhan Akbin'den 1991'de ayrıldı.

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Aydan Şener Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu! Aydan Şener kimdir? - Sayfa 3

Aydan Şener hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

1981      Bay Alkolü Takdimimdir               

1984      Küçük Ağa

1986      Çalıkuşu              

1987      Utanç Yılları

1987      Yeniden Doğmak            

1989      Samanyolu        

1991      Yol Palas Cinayeti

1992      Fatih Harbiye    

1993      İki Kızkardeş

1993      Hayatın İçinden               

1994      Sevgi Oyunu

1995      Gül ve Diken

1995      Gölge Çiçeği      

1996      Zühre   

1996      Ay Işığında Saklıdır

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Aydan Şener Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu! Aydan Şener kimdir? - Sayfa 4

1996      Bir Aşkın Bittiği Yer

1996      Tutku

1996      Nefes Alamıyorum

1996      Yüzleşme

1997      Ah Nalan Ah

1997      Nice Yıllardan Sonra      

1997      Hüznün Yüzü

1997      Sakin Kasabanın Kadını

1997      Kumru

1999      Hicran  

1999      Güvercin

2000      Aşk Aynı Adreste

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