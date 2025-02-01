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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Şubat 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Şubat 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 1 Şubat tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 1 Şubat son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.02.01 11:58:34  36.7665   27.1897        5.4      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2025.02.01 11:39:28  37.9722   25.4595        7.2      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.01 11:25:23  39.3105   27.5298       13.8      -.-  1.5  -.-   VAKIFLI-SOMA (MANISA)                             İlksel

2025.02.01 11:21:16  36.4012   25.5558        6.7      -.-  3.0  2.9   AKDENIZ                                           İlksel

2025.02.01 11:15:57  36.8812   29.0277        9.6      -.-  1.6  -.-   TASBASI-DALAMAN (MUGLA)                           İlksel

2025.02.01 11:02:35  38.0927   36.4785        1.9      -.-  2.1  -.-   MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.02.01 10:52:40  40.2530   31.7208        5.1      -.-  1.6  -.-   DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2025.02.01 10:14:23  36.5757   25.4207        4.5      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.02.01 09:59:40  38.4033   37.5515        5.0      -.-  1.4  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2025.02.01 09:58:06  36.4847   25.4347        6.0      -.-  3.5  3.5   AKDENIZ                                           İlksel

2025.02.01 09:53:32  39.4615   26.2562        5.4      -.-  2.1  -.-   BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)                        İlksel

2025.02.01 09:18:03  36.4643   25.4283        5.0      -.-  3.3  3.4   AKDENIZ                                           İlksel

2025.02.01 09:15:41  36.6265   25.3945        9.9      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.02.01 09:05:56  37.4673   37.1697        6.5      -.-  1.5  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         İlksel

2025.02.01 09:03:35  36.5240   25.4343        1.1      -.-  3.6  3.8   AKDENIZ                                           İlksel

2025.02.01 09:02:11  36.5727   25.3140        1.4      -.-  3.0  2.9   AKDENIZ                                           İlksel

2025.02.01 08:51:15  36.6362   25.2762        5.0      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.01 08:31:32  36.5558   25.4135        2.1      -.-  3.9  4.0   AKDENIZ                                           İlksel

2025.02.01 08:26:25  39.4178   26.2972        8.6      -.-  1.8  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2025.02.01 07:26:28  40.3863   25.9252        7.6      -.-  1.4  -.-   KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)                      İlksel

2025.02.01 07:04:03  39.7572   36.0198       10.9      -.-  1.7  -.-   HAYRAN-AKDAGMADENI (YOZGAT)                       İlksel

2025.02.01 06:54:14  36.5565   25.3535        8.6      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.02.01 06:18:12  40.2690   31.7327        8.2      -.-  1.7  -.-   DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2025.02.01 05:40:07  37.0957   29.2098        6.8      -.-  1.8  -.-   KOLAK-CAMELI (DENIZLI)                            İlksel

2025.02.01 05:37:38  36.5318   25.7875        8.7      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.02.01 05:20:50  37.1455   36.6625        5.1      -.-  1.7  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      İlksel

2025.02.01 04:44:03  37.9115   29.2100       10.3      -.-  1.9  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               İlksel

2025.02.01 04:29:05  38.4990   40.4270        3.1      -.-  1.7  -.-   SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)                          İlksel

2025.02.01 04:22:10  38.1563   38.1343       23.8      -.-  0.9  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2025.02.01 03:41:42  36.5367   25.4780        4.8      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.02.01 03:32:15  38.7292   38.2220        5.4      -.-  1.9  -.-   ASAR-ARGUVAN (MALATYA)                            İlksel

2025.02.01 03:28:00  36.5598   25.4610        5.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.02.01 03:26:47  41.0985   34.8473        3.7      -.-  2.4  -.-   HANEFI-OSMANCIK (CORUM)                           İlksel

2025.02.01 03:15:32  36.5908   25.1600        8.5      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.01 03:01:34  39.4282   26.2723        7.0      -.-  1.9  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2025.02.01 02:54:58  37.9338   29.3328       18.0      -.-  1.5  -.-   BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)                      İlksel

2025.02.01 02:51:09  38.7793   38.7963        5.0      -.-  1.5  -.-   CALIK-KEBAN (ELAZIG)                              İlksel

2025.02.01 02:33:15  35.3248   27.5492        9.3      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.02.01 02:28:17  40.3030   24.1470        9.7      -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.02.01 02:24:22  37.9712   29.3210        2.5      -.-  1.7  -.-   BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)                      İlksel

2025.02.01 02:22:00  38.5438   37.9628       14.1      -.-  1.3  -.-   SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel

2025.02.01 02:12:51  37.9443   37.4325        8.3      -.-  1.2  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2025.02.01 02:00:22  39.5415   26.1557       11.7      -.-  1.0  -.-   TASAGIL-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel

2025.02.01 01:51:21  36.6462   36.0777        5.3      -.-  1.5  -.-   KARAAGAC-ARSUZ (HATAY)                            İlksel

2025.02.01 01:33:09  36.5272   25.4315        5.5      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.02.01 00:53:03  36.6442   36.0888        4.7      -.-  1.2  -.-   KARAAGAC-ARSUZ (HATAY)                            İlksel

2025.02.01 00:51:29  35.5700   27.1957        5.8      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.02.01 00:50:54  37.1877   39.1940       10.5      -.-  1.4  -.-   IRICE-(SANLIURFA)                                 İlksel

2025.02.01 00:48:05  37.1585   39.2625        5.7      -.-  2.0  -.-   ACIKYAZI-(SANLIURFA)                              İlksel

2025.02.01 00:40:44  36.6672   36.0417        7.3      -.-  2.2  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel

2025.02.01 00:22:43  36.5522   25.1855        8.2      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.01 00:17:06  40.7958   30.9337       14.0      -.-  1.7  -.-   ARDICDIBI-GUMUSOVA (DUZCE)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 1 Şubat son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-02-01 11:58:35    36.76861    27.18361    6.41   ML    2.0     Ege Denizi - [24.10 km] Bodrum (Muğla)

2025-02-01 11:55:53    39.73056    30.17139    7.0     ML    1.1     İnönü (Eskişehir)

2025-02-01 11:39:27    38.15056    25.4225      7.0     ML    2.3     Ege Denizi - [74.17 km] Çeşme (İzmir)    

2025-02-01 11:25:23    39.31028    27.51 12.03 ML    1.6     Soma (Manisa)  

2025-02-01 11:21:15    36.70417    25.57028    7.0     ML    2.8     Ege Denizi

2025-02-01 11:15:58    36.85 29.01667    6.22   ML    1.6     Dalaman (Muğla)       

2025-02-01 11:02:36    38.07111    36.49111    6.98   ML    2.2     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-02-01 10:14:24    36.67694    25.56583    7.0     ML    2.6     Ege Denizi

2025-02-01 09:58:03    36.55944    25.29194    11.56 ML    3.5     Ege Denizi

2025-02-01 09:53:32    39.45917    26.27139    8.77   ML    2.1     Ege Denizi - [05.31 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-02-01 09:18:03    36.65222    25.46861    7.0     ML    3.0     Ege Denizi

2025-02-01 09:15:42    36.69389    25.52778    7.0     ML    2.7     Ege Denizi

2025-02-01 09:05:56    37.45667    37.16 9.71   ML    1.8     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)        

2025-02-01 09:03:36    36.64222    25.58139    7.0     ML    3.7     Ege Denizi

2025-02-01 09:02:13    36.695        25.575        7.0     ML    3.6     Ege Denizi

2025-02-01 08:51:13    36.56444    25.53917    7.0     ML    2.6     Ege Denizi

2025-02-01 08:31:27    36.52417    25.37889    7.0     MW  3.9     Ege Denizi

2025-02-01 08:26:25    39.42417    26.30472    7.06   ML    1.7     Ege Denizi - [07.95 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-02-01 07:26:28    40.36083    25.98583    7.0     ML    1.3     Ege Denizi - [15.33 km] Gökçeada (Çanakkale)

2025-02-01 07:07:01    39.72667    35.96056    18.71 ML    1.0     Akdağmadeni (Yozgat)        

2025-02-01 07:04:03    39.74694    35.98667    16.78 ML    1.3     Akdağmadeni (Yozgat)        

2025-02-01 06:18:11    40.21722    31.72611    6.84   ML    1.4     Beypazarı (Ankara)     

2025-02-01 05:40:07    37.09111    29.19139    6.73   ML    1.4     Çameli (Denizli) 

2025-02-01 05:20:50    37.13944    36.66083    7.0     ML    1.9     İslahiye (Gaziantep)    

2025-02-01 05:19:02    37.08722    29.2275      5.83   ML    1.0     Çameli (Denizli) 

2025-02-01 04:44:03    37.92361    29.18694    6.99   ML    1.9     Pamukkale (Denizli)   

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-02-01 04:29:05    38.52111    40.43611    6.95   ML    1.5     Lice (Diyarbakır)

2025-02-01 04:22:12    38.25639    38.13 7.0     ML    1.1     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-02-01 04:18:53    38.28778    38.81778    7.0     ML    0.9     Pütürge (Malatya)      

2025-02-01 03:41:45    36.75194    25.50278    7.0     ML    2.5     Ege Denizi

2025-02-01 03:32:15    38.74361    38.22556    7.52   ML    1.7     Arguvan (Malatya)      

2025-02-01 03:28:01    36.69389    25.42083    7.0     ML    2.2     Ege Denizi

2025-02-01 03:26:47    41.06806    34.86694    12.09 ML    2.1     Osmancık (Çorum)     

2025-02-01 03:06:01    39.10639    28.2375      7.0     ML    0.8     Sındırgı (Balıkesir)      

2025-02-01 03:01:35    39.4675      26.26361    6.39   ML    1.8     Ege Denizi - [04.25 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-02-01 03:01:21    38.68333    26.20889    7.15   ML    1.7     Ege Denizi - [17.20 km] Karaburun (İzmir)       

2025-02-01 02:54:58    37.97417    29.28528    12.4   ML    1.4     Çal (Denizli)       

2025-02-01 02:51:09    38.81667    38.74556    7.02   ML    1.3     Keban (Elazığ)   

2025-02-01 02:24:23    37.95167    29.29944    10.31 ML    1.5     Çal (Denizli)       

2025-02-01 02:21:59    38.58056    37.99833    7.0     ML    1.3     Yazıhan (Malatya)      

2025-02-01 02:12:53    38.01056    37.46472    7.0     ML    1.4     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2025-02-01 02:00:23    39.52528    26.23861    7.0     ML    0.9     Ayvacık (Çanakkale)   

2025-02-01 01:51:22    36.66083    36.07972    7.0     ML    1.4     Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.37 km] İskenderun (Hatay)

2025-02-01 01:41:52    38.36056    38.83306    7.0     ML    0.9     Kale (Malatya)   

2025-02-01 01:33:11    36.56389    25.615        7.0     ML    2.0     Ege Denizi

2025-02-01 00:51:30    35.60472    27.14306    7.56   ML    2.0     Ege Denizi - [123.97 km] Datça (Muğla)   

2025-02-01 00:50:53    37.07778    39.20972    14.25 ML    1.4     Haliliye (Şanlıurfa)      

2025-02-01 00:48:05    37.12972    39.19222    14.15 ML    1.9     Haliliye (Şanlıurfa)      

2025-02-01 00:44:14    38.06278    38.36306    6.62   ML    0.9     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-02-01 00:40:45    36.63889    36.05 6.61   ML    2.4     Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.63 km] Arsuz (Hatay)     

2025-02-01 00:38:42    40.32806    42.21306    7.0     ML    1.0     Sarıkamış (Kars) 

2025-02-01 00:17:06    40.8025      30.93667    15.63 ML    1.5     Gümüşova (Düzce)

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