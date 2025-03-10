Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 10 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.10 10:52:16 36.4953 28.6855 12.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.10 10:47:18 36.6328 25.5652 9.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 10:10:20 36.6973 25.5617 9.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 09:59:06 36.5867 25.4932 4.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 09:54:47 38.2352 37.5062 9.5 -.- 1.7 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.10 09:37:06 36.5688 25.5750 6.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 09:30:52 36.5682 25.6192 9.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 09:20:27 36.6737 25.5463 17.8 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 09:18:48 40.8585 31.6457 9.9 -.- 1.0 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2025.03.10 09:02:09 35.5543 31.6515 7.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.10 08:46:00 38.0237 34.2847 13.7 -.- 1.3 -.- AKCAOREN-ALTUNHISAR (NIGDE) İlksel
2025.03.10 08:34:46 36.6010 25.4983 16.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 08:27:57 36.4645 28.7250 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.10 08:05:01 38.4797 39.4093 1.3 -.- 1.5 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2025.03.10 07:25:10 39.4612 28.0000 5.0 -.- 1.6 -.- AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.03.10 06:54:20 38.0182 34.3373 5.0 -.- 1.7 -.- YAKACIK-ALTUNHISAR (NIGDE) İlksel
2025.03.10 06:36:28 37.1407 28.8142 7.5 -.- 2.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.03.10 06:22:08 38.3720 38.7717 5.0 -.- 3.0 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2025.03.10 05:59:27 41.9565 24.1207 6.6 -.- 3.3 3.3 BULGARISTAN İlksel
2025.03.10 04:34:52 39.4293 28.0148 6.6 -.- 3.0 -.- ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.03.10 04:30:28 37.8898 26.7177 8.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 03:39:16 36.4568 28.7390 5.9 -.- 3.0 3.0 AKDENIZ İlksel
2025.03.10 03:29:43 36.4568 28.6955 5.0 -.- 3.8 3.8 AKDENIZ İlksel
2025.03.10 02:34:35 39.6573 27.7062 14.1 -.- 1.5 -.- BAKACAK-(BALIKESIR) İlksel
2025.03.10 02:28:00 40.0110 34.1888 5.0 -.- 3.3 3.3 DAYINCIK-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2025.03.10 01:45:33 36.5165 25.5232 5.0 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 00:22:05 38.3215 45.1133 5.3 -.- 3.3 3.3 IRAN İlksel
2025.03.10 00:08:18 38.6325 30.9988 8.5 -.- 1.3 -.- CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
AFAD 10 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-10 11:40:08 38.23889 38.61833 10.3 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2025-03-10 11:32:20 39.70306 38.73333 7.0 ML 0.6 Kemah (Erzincan)
2025-03-10 10:52:18 36.96806 28.52361 7.0 ML 1.2 Ula (Muğla)
2025-03-10 10:50:25 38.10583 37.64278 7.06 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-10 10:43:03 39.45139 33.39361 7.2 ML 0.9 Çelebi (Kırıkkale)
2025-03-10 10:34:19 39.11028 28.13444 10.09 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-03-10 09:54:48 38.23528 37.37167 6.99 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-10 09:20:28 36.75528 25.60917 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-03-10 09:18:48 40.87444 31.70722 6.97 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2025-03-10 09:02:06 35.61972 31.33333 5.08 ML 1.6 Akdeniz - [112.01 km] Gazipaşa (Antalya)
2025-03-10 08:46:02 38.02639 34.28806 7.0 ML 1.4 Altunhisar (Niğde)
2025-03-10 08:27:57 36.45194 28.68 7.43 ML 2.3 Akdeniz - [29.23 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-10 08:05:02 38.45611 39.49056 4.85 ML 1.7 Maden (Elazığ)
2025-03-10 07:25:10 39.42528 28.00306 6.98 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir)
2025-03-10 07:09:56 38.68389 43.08806 7.01 ML 1.5 Van Gölü - [08.79 km] Tuşba (Van)
2025-03-10 06:54:20 38.04528 34.32167 6.87 ML 1.7 Altunhisar (Niğde)
2025-03-10 06:36:28 37.13528 28.81917 6.95 ML 2.0 Menteşe (Muğla)
2025-03-10 06:35:15 38.06361 28.96028 11.12 ML 1.4 Buldan (Denizli)
2025-03-10 06:22:08 38.35944 38.77111 11.3 ML 3.0 Kale (Malatya)
2025-03-10 05:51:24 36.92056 29.06806 7.0 ML 2.0 Dalaman (Muğla)
2025-03-10 05:04:57 38.44056 37.455 7.01 ML 1.2 Darende (Malatya)
2025-03-10 05:03:57 36.42722 28.69472 7.11 ML 1.5 Akdeniz - [31.91 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-10 04:58:59 38.36972 37.47389 7.0 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-10 04:55:20 38.33361 38.78528 8.88 ML 0.7 Kale (Malatya)
2025-03-10 04:34:52 39.42139 28.01028 11.94 ML 2.7 Bigadiç (Balıkesir)
2025-03-10 04:30:28 37.85611 26.73639 7.13 ML 1.4 Ege Denizi - [28.04 km] Seferihisar (İzmir)
2025-03-10 04:27:58 36.41028 28.68667 7.0 ML 0.9 Akdeniz - [33.81 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-10 04:23:20 36.44056 28.70833 6.8 ML 1.0 Akdeniz - [30.21 km] Dalaman (Muğla)
2025-03-10 04:20:18 36.50333 28.65472 7.01 ML 1.3 Akdeniz - [23.86 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-10 04:19:33 36.51917 28.69861 7.0 ML 1.0 Akdeniz - [21.70 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-10 04:16:17 39.43833 28.0 11.49 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir)
2025-03-10 04:14:19 36.40611 28.68778 7.0 ML 1.0 Akdeniz - [34.27 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-10 04:10:57 39.63333 27.94417 8.23 ML 1.1 Altıeylül (Balıkesir)
2025-03-10 04:09:05 36.37139 28.69139 9.64 ML 1.0 Akdeniz - [37.99 km] Dalaman (Muğla)
2025-03-10 04:07:39 36.43611 28.72028 6.98 ML 0.9 Akdeniz - [30.38 km] Dalaman (Muğla)
2025-03-10 04:00:44 36.385 28.69056 6.28 ML 1.0 Akdeniz - [36.57 km] Dalaman (Muğla)
2025-03-10 03:58:05 38.08222 37.36861 7.29 ML 0.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-03-10 03:55:20 36.40972 28.68778 7.0 ML 1.6 Akdeniz - [33.87 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-10 03:51:06 36.43139 28.68583 7.0 ML 1.4 Akdeniz - [31.48 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-10 03:47:40 36.39556 28.71 5.92 ML 1.0 Akdeniz - [34.96 km] Dalaman (Muğla)
2025-03-10 03:43:16 36.43417 28.68944 10.06 ML 1.8 Akdeniz - [31.15 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-10 03:42:57 36.45528 28.68694 6.55 ML 1.0 Akdeniz - [28.82 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-10 03:39:26 39.50639 33.225 7.0 ML 0.8 Bala (Ankara)
2025-03-10 03:39:15 36.39389 28.725 7.22 ML 2.9 Akdeniz - [34.83 km] Dalaman (Muğla)
2025-03-10 03:37:13 36.83667 26.03 7.0 ML 2.0 Ege Denizi
2025-03-10 03:29:44 36.43694 28.68806 6.3 ML 3.9 Akdeniz - [30.85 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-10 03:18:28 37.70083 36.09583 7.0 ML 1.0 Sumbas (Osmaniye)
2025-03-10 03:17:42 36.40556 28.69333 7.0 ML 1.0 Akdeniz - [34.31 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-10 03:14:43 36.26111 29.01167 10.1 ML 1.0 Akdeniz - [23.31 km] Seydikemer (Muğla)
2025-03-10 03:03:30 38.23444 37.81917 4.71 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-03-10 03:02:04 40.0325 39.70083 6.97 ML 1.0 Demirözü (Bayburt)
2025-03-10 02:34:35 39.57056 27.75528 6.11 ML 1.4 Altıeylül (Balıkesir)
2025-03-10 02:28:01 40.00222 34.21639 7.74 ML 3.2 Sungurlu (Çorum)
2025-03-10 02:24:06 36.91861 28.75722 5.83 ML 0.8 Köyceğiz (Muğla)
2025-03-10 02:23:04 39.45861 28.00222 6.69 ML 0.9 Bigadiç (Balıkesir)
2025-03-10 01:55:54 39.01972 27.50111 12.95 ML 1.1 Kınık (İzmir)
2025-03-10 01:45:33 36.64944 25.7025 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-03-10 01:16:09 37.85556 37.87222 9.75 ML 1.0 Tut (Adıyaman)
2025-03-10 01:06:32 38.72028 43.40528 6.87 ML 1.0 Tuşba (Van)
2025-03-10 00:50:06 40.87556 31.67972 10.25 ML 1.0 Merkez (Bolu)
2025-03-10 00:42:07 37.96667 36.34972 6.93 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-10 00:31:23 36.61806 25.7625 7.0 ML 1.7 Ege Denizi
2025-03-10 00:29:26 38.27028 38.85 8.54 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2025-03-10 00:22:05 38.44889 45.12028 5.77 ML 3.1 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [61.10 km] Başkale (Van)
2025-03-10 00:17:26 40.89028 44.20028 8.49 ML 1.3 Lori (Ermenistan) - [44.78 km] Akyaka (Kars)
2025-03-10 00:13:17 36.15306 29.09694 28.6 ML 1.0 Akdeniz - [24.23 km] Kaş (Antalya)
2025-03-10 00:08:18 38.62889 31.00778 10.52 ML 1.1 Çay (Afyonkarahisar)
2025-03-10 00:08:15 38.39694 39.48361 7.1 ML 0.8 Maden (Elazığ)
2025-03-10 00:03:14 36.66917 25.89611 12.72 ML 1.8 Ege Denizi