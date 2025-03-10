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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 10 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Mart son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.10 10:52:16  36.4953   28.6855       12.4      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.10 10:47:18  36.6328   25.5652        9.5      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.10 10:10:20  36.6973   25.5617        9.7      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.10 09:59:06  36.5867   25.4932        4.5      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.10 09:54:47  38.2352   37.5062        9.5      -.-  1.7  -.-   KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.03.10 09:37:06  36.5688   25.5750        6.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.10 09:30:52  36.5682   25.6192        9.1      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.10 09:20:27  36.6737   25.5463       17.8      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.10 09:18:48  40.8585   31.6457        9.9      -.-  1.0  -.-   CUKUROREN-(BOLU)                                  İlksel

2025.03.10 09:02:09  35.5543   31.6515        7.1      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.10 08:46:00  38.0237   34.2847       13.7      -.-  1.3  -.-   AKCAOREN-ALTUNHISAR (NIGDE)                       İlksel

2025.03.10 08:34:46  36.6010   25.4983       16.9      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.10 08:27:57  36.4645   28.7250        5.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.10 08:05:01  38.4797   39.4093        1.3      -.-  1.5  -.-   YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)                         İlksel

2025.03.10 07:25:10  39.4612   28.0000        5.0      -.-  1.6  -.-   AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR)                         İlksel

2025.03.10 06:54:20  38.0182   34.3373        5.0      -.-  1.7  -.-   YAKACIK-ALTUNHISAR (NIGDE)                        İlksel

2025.03.10 06:36:28  37.1407   28.8142        7.5      -.-  2.4  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.03.10 06:22:08  38.3720   38.7717        5.0      -.-  3.0  -.-   TEPEKOY-KALE (MALATYA)                            İlksel

2025.03.10 05:59:27  41.9565   24.1207        6.6      -.-  3.3  3.3   BULGARISTAN                                       İlksel

2025.03.10 04:34:52  39.4293   28.0148        6.6      -.-  3.0  -.-   ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel

2025.03.10 04:30:28  37.8898   26.7177        8.0      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.10 03:39:16  36.4568   28.7390        5.9      -.-  3.0  3.0   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.10 03:29:43  36.4568   28.6955        5.0      -.-  3.8  3.8   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.10 02:34:35  39.6573   27.7062       14.1      -.-  1.5  -.-   BAKACAK-(BALIKESIR)                               İlksel

2025.03.10 02:28:00  40.0110   34.1888        5.0      -.-  3.3  3.3   DAYINCIK-SUNGURLU (CORUM)                         İlksel

2025.03.10 01:45:33  36.5165   25.5232        5.0      -.-  3.1  3.1   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.10 00:22:05  38.3215   45.1133        5.3      -.-  3.3  3.3   IRAN                                              İlksel

2025.03.10 00:08:18  38.6325   30.9988        8.5      -.-  1.3  -.-   CAY (AFYONKARAHISAR)                              İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 10 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-03-10 11:40:08 38.23889  38.61833  10.3  ML    1.8    Pütürge (Malatya)    

2025-03-10 11:32:20 39.70306  38.73333  7.0    ML    0.6    Kemah (Erzincan)      

2025-03-10 10:52:18 36.96806  28.52361  7.0    ML    1.2    Ula (Muğla)      

2025-03-10 10:50:25 38.10583  37.64278  7.06  ML    1.4    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-03-10 10:43:03 39.45139  33.39361  7.2    ML    0.9    Çelebi (Kırıkkale)       

2025-03-10 10:34:19 39.11028  28.13444  10.09         ML    1.4    Sındırgı (Balıkesir)        

2025-03-10 09:54:48 38.23528  37.37167  6.99  ML    1.9    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-03-10 09:20:28 36.75528  25.60917  7.0    ML    2.5    Ege Denizi

2025-03-10 09:18:48 40.87444  31.70722  6.97  ML    1.2    Merkez (Bolu)  

2025-03-10 09:02:06 35.61972  31.33333  5.08  ML    1.6    Akdeniz - [112.01 km] Gazipaşa (Antalya)    

2025-03-10 08:46:02 38.02639  34.28806  7.0    ML    1.4    Altunhisar (Niğde)    

2025-03-10 08:27:57 36.45194  28.68         7.43  ML    2.3    Akdeniz - [29.23 km] Ortaca (Muğla)

2025-03-10 08:05:02 38.45611  39.49056  4.85  ML    1.7    Maden (Elazığ) 

2025-03-10 07:25:10 39.42528  28.00306  6.98  ML    1.7    Bigadiç (Balıkesir)     

2025-03-10 07:09:56 38.68389  43.08806  7.01  ML    1.5    Van Gölü - [08.79 km] Tuşba (Van)      

2025-03-10 06:54:20 38.04528  34.32167  6.87  ML    1.7    Altunhisar (Niğde)    

2025-03-10 06:36:28 37.13528  28.81917  6.95  ML    2.0    Menteşe (Muğla)      

2025-03-10 06:35:15 38.06361  28.96028  11.12         ML    1.4    Buldan (Denizli)        

2025-03-10 06:22:08 38.35944  38.77111  11.3  ML    3.0    Kale (Malatya)  

2025-03-10 05:51:24 36.92056  29.06806  7.0    ML    2.0    Dalaman (Muğla)      

2025-03-10 05:04:57 38.44056  37.455       7.01  ML    1.2    Darende (Malatya)    

2025-03-10 05:03:57 36.42722  28.69472  7.11  ML    1.5    Akdeniz - [31.91 km] Ortaca (Muğla)

2025-03-10 04:58:59 38.36972  37.47389  7.0    ML    1.1    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-03-10 04:55:20 38.33361  38.78528  8.88  ML    0.7    Kale (Malatya)  

2025-03-10 04:34:52 39.42139  28.01028  11.94         ML    2.7    Bigadiç (Balıkesir)        

2025-03-10 04:30:28 37.85611  26.73639  7.13  ML    1.4    Ege Denizi - [28.04 km] Seferihisar (İzmir)     

2025-03-10 04:27:58 36.41028  28.68667  7.0    ML    0.9    Akdeniz - [33.81 km] Ortaca (Muğla)

2025-03-10 04:23:20 36.44056  28.70833  6.8    ML    1.0    Akdeniz - [30.21 km] Dalaman (Muğla)      

2025-03-10 04:20:18 36.50333  28.65472  7.01  ML    1.3    Akdeniz - [23.86 km] Ortaca (Muğla)

2025-03-10 04:19:33 36.51917  28.69861  7.0    ML    1.0    Akdeniz - [21.70 km] Ortaca (Muğla)

2025-03-10 04:16:17 39.43833  28.0  11.49         ML    1.4    Bigadiç (Balıkesir)     

2025-03-10 04:14:19 36.40611  28.68778  7.0    ML    1.0    Akdeniz - [34.27 km] Ortaca (Muğla)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-10 04:10:57 39.63333  27.94417  8.23  ML    1.1    Altıeylül (Balıkesir)    

2025-03-10 04:09:05 36.37139  28.69139  9.64  ML    1.0    Akdeniz - [37.99 km] Dalaman (Muğla)      

2025-03-10 04:07:39 36.43611  28.72028  6.98  ML    0.9    Akdeniz - [30.38 km] Dalaman (Muğla)      

2025-03-10 04:00:44 36.385       28.69056  6.28  ML    1.0    Akdeniz - [36.57 km] Dalaman (Muğla)      

2025-03-10 03:58:05 38.08222  37.36861  7.29  ML    0.8    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2025-03-10 03:55:20 36.40972  28.68778  7.0    ML    1.6    Akdeniz - [33.87 km] Ortaca (Muğla)

2025-03-10 03:51:06 36.43139  28.68583  7.0    ML    1.4    Akdeniz - [31.48 km] Ortaca (Muğla)

2025-03-10 03:47:40 36.39556  28.71         5.92  ML    1.0    Akdeniz - [34.96 km] Dalaman (Muğla)      

2025-03-10 03:43:16 36.43417  28.68944  10.06         ML    1.8    Akdeniz - [31.15 km] Ortaca (Muğla)  

2025-03-10 03:42:57 36.45528  28.68694  6.55  ML    1.0    Akdeniz - [28.82 km] Ortaca (Muğla)

2025-03-10 03:39:26 39.50639  33.225       7.0    ML    0.8    Bala (Ankara)   

2025-03-10 03:39:15 36.39389  28.725       7.22  ML    2.9    Akdeniz - [34.83 km] Dalaman (Muğla)      

2025-03-10 03:37:13 36.83667  26.03         7.0    ML    2.0    Ege Denizi

2025-03-10 03:29:44 36.43694  28.68806  6.3    ML    3.9    Akdeniz - [30.85 km] Ortaca (Muğla)

2025-03-10 03:18:28 37.70083  36.09583  7.0    ML    1.0    Sumbas (Osmaniye)  

2025-03-10 03:17:42 36.40556  28.69333  7.0    ML    1.0    Akdeniz - [34.31 km] Ortaca (Muğla)

2025-03-10 03:14:43 36.26111  29.01167  10.1  ML    1.0    Akdeniz - [23.31 km] Seydikemer (Muğla) 

2025-03-10 03:03:30 38.23444  37.81917  4.71  ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)        

2025-03-10 03:02:04 40.0325     39.70083  6.97  ML    1.0    Demirözü (Bayburt) 

2025-03-10 02:34:35 39.57056  27.75528  6.11  ML    1.4    Altıeylül (Balıkesir)    

2025-03-10 02:28:01 40.00222  34.21639  7.74  ML    3.2    Sungurlu (Çorum)    

2025-03-10 02:24:06 36.91861  28.75722  5.83  ML    0.8    Köyceğiz (Muğla)      

2025-03-10 02:23:04 39.45861  28.00222  6.69  ML    0.9    Bigadiç (Balıkesir)     

2025-03-10 01:55:54 39.01972  27.50111  12.95         ML    1.1    Kınık (İzmir)     

2025-03-10 01:45:33 36.64944  25.7025     7.0    ML    2.8    Ege Denizi

2025-03-10 01:16:09 37.85556  37.87222  9.75  ML    1.0    Tut (Adıyaman)

2025-03-10 01:06:32 38.72028  43.40528  6.87  ML    1.0    Tuşba (Van)      

2025-03-10 00:50:06 40.87556  31.67972  10.25         ML    1.0    Merkez (Bolu)  

2025-03-10 00:42:07 37.96667  36.34972  6.93  ML    1.0    Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-03-10 00:31:23 36.61806  25.7625     7.0    ML    1.7    Ege Denizi

2025-03-10 00:29:26 38.27028  38.85         8.54  ML    1.1    Pütürge (Malatya)    

2025-03-10 00:22:05 38.44889  45.12028  5.77  ML    3.1    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [61.10 km] Başkale (Van)       

2025-03-10 00:17:26 40.89028  44.20028  8.49  ML    1.3    Lori (Ermenistan) - [44.78 km] Akyaka (Kars)    

2025-03-10 00:13:17 36.15306  29.09694  28.6  ML    1.0    Akdeniz - [24.23 km] Kaş (Antalya)  

2025-03-10 00:08:18 38.62889  31.00778  10.52         ML    1.1    Çay (Afyonkarahisar)       

2025-03-10 00:08:15 38.39694  39.48361  7.1    ML    0.8    Maden (Elazığ) 

2025-03-10 00:03:14 36.66917  25.89611  12.72         ML    1.8    Ege Denizi

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