Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 12 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 12 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.12 12:50:43 39.1422 42.8167 5.0 -.- 2.9 -.- ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI) İlksel
2024.12.12 12:46:00 38.0723 38.2545 5.0 -.- 2.1 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.12 12:39:20 38.3808 38.8808 9.6 -.- 1.5 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.12.12 12:38:33 39.1045 27.5678 0.0 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.12.12 12:09:25 37.5222 40.3322 5.0 -.- 1.5 -.- KARATAS-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2024.12.12 11:49:58 38.4465 37.5227 4.3 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.12.12 11:01:56 38.0362 36.0405 2.3 -.- 1.5 -.- NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.12 10:16:20 38.3640 38.7502 5.0 -.- 3.1 3.2 TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.12.12 09:39:52 38.2138 29.6055 5.1 -.- 2.0 -.- SARILAR-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2024.12.12 09:21:07 38.6858 39.8035 7.5 -.- 1.7 -.- TEPEBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.12.12 08:01:54 36.9822 28.5165 14.4 -.- 1.0 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2024.12.12 07:13:01 38.2940 37.8333 5.0 -.- 3.0 3.1 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.12 07:10:10 37.2602 37.0085 5.1 -.- 1.6 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 07:09:53 40.2050 31.7252 9.9 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.12 06:39:54 34.4962 25.5787 18.1 -.- 3.0 2.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.12 06:10:54 36.9778 27.7968 9.9 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.12 06:04:23 37.3773 36.9985 12.1 -.- 1.0 -.- KUMCATI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 05:45:46 37.7383 26.4545 3.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.12.12 05:40:11 38.0268 37.6102 5.0 -.- 2.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.12 05:27:15 38.1530 37.4953 6.6 -.- 1.8 -.- TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 05:04:47 36.6163 28.6442 26.7 -.- 2.3 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.12.12 04:57:19 38.1453 36.8773 5.0 -.- 1.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 04:14:55 38.3902 38.7277 5.0 -.- 1.7 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.12.12 03:48:19 38.4160 37.4123 9.3 -.- 1.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 03:18:14 39.6962 26.3833 14.2 -.- 1.6 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.12.12 03:03:48 38.1692 38.5210 5.5 -.- 1.7 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.12.12 02:15:49 37.8753 36.6093 7.2 -.- 1.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 02:01:56 39.3550 28.1147 11.2 -.- 1.5 -.- BALATLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.12.12 01:47:37 38.1488 36.6270 17.8 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 01:46:10 40.8477 25.6368 8.4 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.12.12 01:36:12 38.0628 37.6637 3.8 -.- 1.5 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.12 01:16:51 38.1255 36.6310 9.4 -.- 1.1 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 00:58:26 37.9628 27.1007 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
AFAD 12 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-12 12:24:17 38.21833 38.04278 7.23 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-12 12:19:28 42.645 42.84 7.0 ML 2.0 Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [117.51 km] Posof (Ardahan)
2024-12-12 12:09:26 37.44667 40.35 7.07 ML 1.4 Mazıdağı (Mardin)
2024-12-12 11:51:58 38.90056 37.89667 13.89 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)
2024-12-12 11:49:57 38.47972 37.47194 6.92 ML 2.1 Darende (Malatya)
2024-12-12 11:35:29 35.39278 27.13333 8.29 ML 2.1 Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla)
2024-12-12 11:25:44 38.34222 38.76861 10.16 ML 2.0 Kale (Malatya)
2024-12-12 11:21:27 36.61222 36.43694 7.03 ML 1.7 Kırıkhan (Hatay)
2024-12-12 11:17:13 39.1175 25.77389 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-12 11:02:15 38.98778 25.96028 6.75 ML 1.7 Ege Denizi - [53.44 km] Karaburun (İzmir)
2024-12-12 10:16:21 38.37611 38.76417 7.4 ML 3.0 Kale (Malatya)
2024-12-12 09:39:52 38.20889 29.61889 12.8 ML 1.9 Çivril (Denizli)
2024-12-12 09:21:04 38.65361 40.01333 9.8 ML 1.8 Palu (Elazığ)
2024-12-12 07:58:03 38.55889 28.26944 7.0 ML 1.3 Salihli (Manisa)
2024-12-12 07:13:02 38.30472 37.80972 7.0 ML 3.0 Akçadağ (Malatya)
2024-12-12 07:10:10 37.24139 37.0075 5.78 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-12 07:09:53 40.22583 31.69861 6.96 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
2024-12-12 06:47:08 38.94028 33.09583 6.97 ML 0.9 Kulu (Konya)
2024-12-12 06:39:53 34.37167 25.6225 6.6 ML 2.6 Akdeniz
2024-12-12 06:15:19 37.44361 36.9525 13.85 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-12 06:10:54 36.99111 27.79278 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.88 km] Milas (Muğla)
2024-12-12 06:04:23 37.41361 36.94028 7.24 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-12 05:46:45 39.69611 26.38194 6.95 ML 0.9 Ezine (Çanakkale)
2024-12-12 05:45:48 37.84778 26.47 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - [43.55 km] Urla (İzmir)
2024-12-12 05:40:12 38.01056 37.59222 12.36 ML 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-12-12 05:27:15 38.13 37.4575 7.02 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-12 05:04:47 36.61778 28.64028 24.2 ML 2.0 Akdeniz - [12.16 km] Ortaca (Muğla)
2024-12-12 04:57:20 38.12667 36.85 7.0 ML 1.2 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-12-12 04:44:41 39.925 38.19444 7.03 ML 1.0 İmranlı (Sivas)
2024-12-12 04:35:58 37.36333 37.12444 11.25 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-12-12 04:14:56 38.35361 38.74417 12.03 ML 1.7 Kale (Malatya)
2024-12-12 04:13:30 38.04556 36.52333 6.98 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-12 04:12:26 39.22889 27.28833 6.97 ML 0.9 Bergama (İzmir)
2024-12-12 04:02:30 40.92111 26.81611 10.32 ML 1.3 Malkara (Tekirdağ)
2024-12-12 03:48:19 38.38361 37.41667 7.01 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-12 03:44:14 39.00972 40.42 6.34 ML 1.0 Merkez (Bingöl)
2024-12-12 03:32:47 40.15306 31.80917 5.73 ML 1.2 Beypazarı (Ankara)
2024-12-12 03:30:51 38.15583 38.49611 7.0 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2024-12-12 03:24:15 38.19722 38.03194 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-12 03:18:15 39.69333 26.38806 7.41 ML 1.4 Ezine (Çanakkale)
2024-12-12 03:03:49 38.14194 38.51167 10.45 ML 1.6 Sincik (Adıyaman)
2024-12-12 02:44:14 39.68944 26.39194 10.08 ML 1.0 Ezine (Çanakkale)
2024-12-12 02:15:49 37.89111 36.625 6.51 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-12 02:01:56 39.35472 28.13861 6.82 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2024-12-12 01:46:09 40.84194 25.54778 6.21 ML 1.3 Ege Denizi
2024-12-12 01:36:12 38.04306 37.68694 9.48 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-12 01:16:52 38.06417 36.54611 4.25 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-12 00:58:26 37.97889 27.10611 8.02 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.51 km] Menderes (İzmir)
2024-12-12 00:53:01 38.03806 37.69194 12.25 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-12 00:30:36 37.19 36.98444 7.04 ML 0.8 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-12 00:29:01 39.21944 27.27056 6.54 ML 1.2 Bergama (İzmir)
2024-12-12 00:20:15 38.15806 37.14278 7.05 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)