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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 12 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 12 Aralık son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.12 12:50:43  39.1422   42.8167        5.0      -.-  2.9  -.-   ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI)                        İlksel

2024.12.12 12:46:00  38.0723   38.2545        5.0      -.-  2.1  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.12.12 12:39:20  38.3808   38.8808        9.6      -.-  1.5  -.-   YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)                         İlksel

2024.12.12 12:38:33  39.1045   27.5678        0.0      -.-  1.8  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.12.12 12:09:25  37.5222   40.3322        5.0      -.-  1.5  -.-   KARATAS-MAZIDAGI (MARDIN)                         İlksel

2024.12.12 11:49:58  38.4465   37.5227        4.3      -.-  1.9  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.12.12 11:01:56  38.0362   36.0405        2.3      -.-  1.5  -.-   NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA)                          İlksel

2024.12.12 10:16:20  38.3640   38.7502        5.0      -.-  3.1  3.2   TEPEKOY-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.12.12 09:39:52  38.2138   29.6055        5.1      -.-  2.0  -.-   SARILAR-CIVRIL (DENIZLI)                          İlksel

2024.12.12 09:21:07  38.6858   39.8035        7.5      -.-  1.7  -.-   TEPEBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG)                      İlksel

2024.12.12 08:01:54  36.9822   28.5165       14.4      -.-  1.0  -.-   CORUS-ULA (MUGLA)                                 İlksel

2024.12.12 07:13:01  38.2940   37.8333        5.0      -.-  3.0  3.1   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.12 07:10:10  37.2602   37.0085        5.1      -.-  1.6  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.12.12 07:09:53  40.2050   31.7252        9.9      -.-  1.9  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.12.12 06:39:54  34.4962   25.5787       18.1      -.-  3.0  2.9   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.12.12 06:10:54  36.9778   27.7968        9.9      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.12.12 06:04:23  37.3773   36.9985       12.1      -.-  1.0  -.-   KUMCATI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.12.12 05:45:46  37.7383   26.4545        3.9      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.12.12 05:40:11  38.0268   37.6102        5.0      -.-  2.1  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.12.12 05:27:15  38.1530   37.4953        6.6      -.-  1.8  -.-   TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.12.12 05:04:47  36.6163   28.6442       26.7      -.-  2.3  -.-   DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  İlksel

2024.12.12 04:57:19  38.1453   36.8773        5.0      -.-  1.2  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.12.12 04:14:55  38.3902   38.7277        5.0      -.-  1.7  -.-   SALKIMLI-KALE (MALATYA)                           İlksel

2024.12.12 03:48:19  38.4160   37.4123        9.3      -.-  1.2  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.12.12 03:18:14  39.6962   26.3833       14.2      -.-  1.6  -.-   BOZELI-EZINE (CANAKKALE)                          İlksel

2024.12.12 03:03:48  38.1692   38.5210        5.5      -.-  1.7  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.12.12 02:15:49  37.8753   36.6093        7.2      -.-  1.6  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2024.12.12 02:01:56  39.3550   28.1147       11.2      -.-  1.5  -.-   BALATLI-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel

2024.12.12 01:47:37  38.1488   36.6270       17.8      -.-  1.1  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.12.12 01:46:10  40.8477   25.6368        8.4      -.-  1.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.12.12 01:36:12  38.0628   37.6637        3.8      -.-  1.5  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.12.12 01:16:51  38.1255   36.6310        9.4      -.-  1.1  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.12.12 00:58:26  37.9628   27.1007        5.0      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 12 Aralık son depremler listesi 

Tarih    Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-12-12 12:24:17 38.21833  38.04278  7.23  ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-12 12:19:28 42.645       42.84         7.0    ML    2.0    Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [117.51 km] Posof (Ardahan)        

2024-12-12 12:09:26 37.44667  40.35         7.07  ML    1.4    Mazıdağı (Mardin)    

2024-12-12 11:51:58 38.90056  37.89667  13.89         ML    1.3    Hekimhan (Malatya)        

2024-12-12 11:49:57 38.47972  37.47194  6.92  ML    2.1    Darende (Malatya)    

2024-12-12 11:35:29 35.39278  27.13333  8.29  ML    2.1    Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla)  

2024-12-12 11:25:44 38.34222  38.76861  10.16         ML    2.0    Kale (Malatya)  

2024-12-12 11:21:27 36.61222  36.43694  7.03  ML    1.7    Kırıkhan (Hatay)        

2024-12-12 11:17:13 39.1175     25.77389  7.0    ML    1.7    Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-12-12 11:02:15 38.98778  25.96028  6.75  ML    1.7    Ege Denizi - [53.44 km] Karaburun (İzmir)     

2024-12-12 10:16:21 38.37611  38.76417  7.4    ML    3.0    Kale (Malatya)  

2024-12-12 09:39:52 38.20889  29.61889  12.8  ML    1.9    Çivril (Denizli)  

2024-12-12 09:21:04 38.65361  40.01333  9.8    ML    1.8    Palu (Elazığ)     

2024-12-12 07:58:03 38.55889  28.26944  7.0    ML    1.3    Salihli (Manisa)

2024-12-12 07:13:02 38.30472  37.80972  7.0    ML    3.0    Akçadağ (Malatya)   

2024-12-12 07:10:10 37.24139  37.0075     5.78  ML    1.6    Nurdağı (Gaziantep)

2024-12-12 07:09:53 40.22583  31.69861  6.96  ML    1.9    Beypazarı (Ankara)   

2024-12-12 06:47:08 38.94028  33.09583  6.97  ML    0.9    Kulu (Konya)    

2024-12-12 06:39:53 34.37167  25.6225     6.6    ML    2.6    Akdeniz   

2024-12-12 06:15:19 37.44361  36.9525     13.85         ML    1.0    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-12-12 06:10:54 36.99111  27.79278  7.0    ML    1.1    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.88 km] Milas (Muğla)    

2024-12-12 06:04:23 37.41361  36.94028  7.24  ML    1.1    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-12-12 05:46:45 39.69611  26.38194  6.95  ML    0.9    Ezine (Çanakkale)     

2024-12-12 05:45:48 37.84778  26.47         7.0    ML    1.1    Ege Denizi - [43.55 km] Urla (İzmir)       

2024-12-12 05:40:12 38.01056  37.59222  12.36         ML    1.9    Nurhak (Kahramanmaraş)     

2024-12-12 05:27:15 38.13         37.4575     7.02  ML    1.7    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-12-12 05:04:47 36.61778  28.64028  24.2  ML    2.0    Akdeniz - [12.16 km] Ortaca (Muğla)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-12 04:57:20 38.12667  36.85         7.0    ML    1.2    Afşin (Kahramanmaraş)        

2024-12-12 04:44:41 39.925       38.19444  7.03  ML    1.0    İmranlı (Sivas)  

2024-12-12 04:35:58 37.36333  37.12444  11.25         ML    0.9    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-12-12 04:14:56 38.35361  38.74417  12.03         ML    1.7    Kale (Malatya)  

2024-12-12 04:13:30 38.04556  36.52333  6.98  ML    1.1    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-12 04:12:26 39.22889  27.28833  6.97  ML    0.9    Bergama (İzmir)        

2024-12-12 04:02:30 40.92111  26.81611  10.32         ML    1.3    Malkara (Tekirdağ)        

2024-12-12 03:48:19 38.38361  37.41667  7.01  ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-12-12 03:44:14 39.00972  40.42         6.34  ML    1.0    Merkez (Bingöl)        

2024-12-12 03:32:47 40.15306  31.80917  5.73  ML    1.2    Beypazarı (Ankara)   

2024-12-12 03:30:51 38.15583  38.49611  7.0    ML    0.8    Battalgazi (Malatya) 

2024-12-12 03:24:15 38.19722  38.03194  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-12 03:18:15 39.69333  26.38806  7.41  ML    1.4    Ezine (Çanakkale)     

2024-12-12 03:03:49 38.14194  38.51167  10.45         ML    1.6    Sincik (Adıyaman)        

2024-12-12 02:44:14 39.68944  26.39194  10.08         ML    1.0    Ezine (Çanakkale)        

2024-12-12 02:15:49 37.89111  36.625       6.51  ML    1.5    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-12-12 02:01:56 39.35472  28.13861  6.82  ML    1.2    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-12-12 01:46:09 40.84194  25.54778  6.21  ML    1.3    Ege Denizi

2024-12-12 01:36:12 38.04306  37.68694  9.48  ML    1.3    Doğanşehir (Malatya)        

2024-12-12 01:16:52 38.06417  36.54611  4.25  ML    1.2    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-12 00:58:26 37.97889  27.10611  8.02  ML    1.8    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.51 km] Menderes (İzmir)       

2024-12-12 00:53:01 38.03806  37.69194  12.25         ML    1.0    Doğanşehir (Malatya) 

2024-12-12 00:30:36 37.19         36.98444  7.04  ML    0.8    Nurdağı (Gaziantep)

2024-12-12 00:29:01 39.21944  27.27056  6.54  ML    1.2    Bergama (İzmir)        

2024-12-12 00:20:15 38.15806  37.14278  7.05  ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)

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