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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 12 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 12 Mart son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.12 11:00:27  36.9440   28.2417        8.4      -.-  1.5  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel

2025.03.12 09:41:24  36.2940   28.3612       78.4      -.-  3.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.12 09:22:43  38.0270   37.6790        6.2      -.-  1.6  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2025.03.12 09:22:13  36.5978   25.5800        8.3      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.12 09:11:04  39.1425   27.5932        0.0      -.-  1.8  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                             İlksel

2025.03.12 08:47:54  38.0002   37.4583       11.7      -.-  1.2  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2025.03.12 08:24:23  37.2555   29.0050       20.3      -.-  1.9  -.-   KOZLAR-TAVAS (DENIZLI)                            İlksel

2025.03.12 08:24:11  40.5813   27.6820        7.1      -.-  1.7  -.-   TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR)                       İlksel

2025.03.12 08:16:18  36.7165   28.0948        2.9      -.-  1.2  -.-   SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2025.03.12 08:13:27  38.9212   39.7880        9.9      -.-  2.2  -.-   ORTAHARMAN-MAZGIRT (TUNCELI)                      İlksel

2025.03.12 08:00:23  36.5693   25.3260        6.7      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.12 07:29:41  36.5962   25.4060       14.3      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.12 07:13:53  36.7073   28.1667        6.3      -.-  2.2  -.-   BAYIR-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel

2025.03.12 07:02:58  37.9677   38.1917        8.5      -.-  1.5  -.-   SARIKAYA-(ADIYAMAN)                               İlksel

2025.03.12 06:51:51  36.3793   31.4418        6.7      -.-  1.8  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2025.03.12 06:09:27  36.4135   28.0378       17.5      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.12 05:43:30  38.2413   38.6012       13.9      -.-  1.7  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2025.03.12 05:35:07  37.8410   26.8542        1.5      -.-  2.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2025.03.12 05:25:39  36.9882   35.6660       23.2      -.-  2.1  -.-   CAKALDERE-CEYHAN (ADANA)                          İlksel

2025.03.12 04:40:33  36.5788   28.7553       22.9      -.-  1.7  -.-   DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  İlksel

2025.03.12 04:24:11  38.5235   27.6238       16.9      -.-  1.4  -.-   KARAOGLANLI-(MANISA)                              İlksel

2025.03.12 03:34:18  39.4468   26.3117        5.3      -.-  2.6  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2025.03.12 03:08:06  38.7075   39.9563        8.5      -.-  2.5  -.-   PALU (ELAZIG)                                     İlksel

2025.03.12 02:08:19  38.3057   28.2077       12.7      -.-  2.8  -.-   EMENLER-KIRAZ (IZMIR)                             İlksel

2025.03.12 01:49:42  36.3423   36.0852        8.2      -.-  1.7  -.-   GULDEREN-(HATAY)                                  İlksel

2025.03.12 01:00:22  39.3777   26.5335       17.9      -.-  1.5  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2025.03.12 00:33:19  35.4265   27.4332        5.1      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.12 00:04:06  36.3203   28.8810       20.2      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 12 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-03-12 11:46:13    39.85889    40.49278    7.43   ML    1.0     Tercan (Erzincan)       

2025-03-12 11:00:26    36.93972    28.2275      7.0     ML    1.2     Marmaris (Muğla)      

2025-03-12 10:27:03    36.19333    29.16806    50.01 ML    1.5     Akdeniz - [16.43 km] Kaş (Antalya)   

2025-03-12 09:41:25    36.27611    28.45667    58.96 ML    3.7     Akdeniz - [50.29 km] Marmaris (Muğla)      

2025-03-12 09:36:27    39.43778    26.3675      7.08   ML    2.1     Ege Denizi - [06.63 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-03-12 09:22:43    38.02361    37.66861    6.97   ML    1.6     Doğanşehir (Malatya)

2025-03-12 09:11:04    39.0925      27.54222    6.99   ML    1.4     Soma (Manisa)  

2025-03-12 09:03:26    38.72417    31.41028    6.53   ML    1.0     Sultandağı (Afyonkarahisar)

2025-03-12 08:54:56    36.41944    28.68861    7.0     ML    1.4     Akdeniz - [32.79 km] Ortaca (Muğla)  

2025-03-12 08:24:28    36.4425      28.67028    7.38   ML    1.3     Akdeniz - [30.35 km] Ortaca (Muğla)  

2025-03-12 08:24:11    40.60944    27.67917    6.27   ML    1.6     Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)  

2025-03-12 08:16:17    36.63694    28.13444    12.41 ML    1.4     Marmaris (Muğla)      

2025-03-12 08:14:54    36.5775      28.51694    7.05   ML    1.7     Akdeniz - [22.61 km] Ortaca (Muğla)  

2025-03-12 08:13:29    38.92333    39.75639    5.63   ML    1.5     Mazgirt (Tunceli)        

2025-03-12 07:13:53    36.64389    28.12639    11.61 ML    2.2     Marmaris (Muğla)      

2025-03-12 07:03:00    37.95361    38.2   7.0     ML    1.7     Merkez (Adıyaman)    

2025-03-12 06:51:57    36.63417    31.61944    27.43 ML    1.4     Akdeniz - Antalya Körfezi - [06.52 km] Manavgat (Antalya)    

2025-03-12 06:33:03    40.00056    34.20444    6.98   ML    1.0     Sungurlu (Çorum)      

2025-03-12 06:24:26    37.90833    36.32472    7.01   ML    1.3     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-03-12 06:15:31    37.96944    32.40167    6.29   ML    1.0     Selçuklu (Konya)

2025-03-12 06:09:34    36.61056    28.16083    12.48 ML    1.4     Akdeniz - [05.19 km] Marmaris (Muğla)      

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-12 05:48:06    37.33444    37.10361    7.0     ML    1.1     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2025-03-12 05:43:34    38.13917    38.55639    7.0     ML    1.7     Sincik (Adıyaman)       

2025-03-12 05:35:08    37.835        26.87667    7.0     ML    2.2     Ege Denizi - [26.53 km] Seferihisar (İzmir)       

2025-03-12 05:25:41    36.95722    35.63722    18.06 ML    1.8     Yüreğir (Adana) 

2025-03-12 04:40:50    38.15861    28.91778    7.0     ML    1.0     Buldan (Denizli)

2025-03-12 04:40:35    36.4425      28.69667    7.0     ML    1.7     Akdeniz - [30.21 km] Ortaca (Muğla)  

2025-03-12 04:24:14    38.46056    27.69333    6.99   ML    1.4     Turgutlu (Manisa)       

2025-03-12 03:39:55    36.2225      28.86028    7.09   ML    1.5     Akdeniz - [36.79 km] Seydikemer (Muğla)   

2025-03-12 03:38:25    36.92472    36.665        7.16   ML    1.4     İslahiye (Gaziantep)    

2025-03-12 03:34:19    39.43111    26.36861    7.0     ML    2.5     Ege Denizi - [07.35 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-03-12 03:34:06    37.81194    36.46806    7.03   ML    1.3     Andırın (Kahramanmaraş)        

2025-03-12 03:08:08    38.69611    39.97194    7.0     ML    2.4     Palu (Elazığ)      

2025-03-12 03:06:09    38.07889    38.51167    7.0     ML    1.0     Sincik (Adıyaman)       

2025-03-12 02:57:16    38.02111    38.27083    6.06   ML    1.2     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-03-12 02:34:43    38.75222    40.01972    7.0     ML    1.1     Kovancılar (Elazığ)      

2025-03-12 02:08:21    38.33917    28.21167    7.0     ML    2.8     Salihli (Manisa) 

2025-03-12 01:00:25    39.38583    26.56861    7.0     ML    1.7     Ege Denizi - Edremit Körfezi - [08.98 km] Ayvalık (Balıkesir)  

2025-03-12 00:34:56    37.76 37.22722    7.0     ML    1.0     Çağlayancerit (Kahramanmaraş)        

2025-03-12 00:33:15    35.69389    26.97806    7.0     ML    2.6     Ege Denizi - [118.77 km] Datça (Muğla)   

2025-03-12 00:04:07    36.31528    28.88778    12.06 ML    2.7     Akdeniz - [27.61 km] Fethiye (Muğla)

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