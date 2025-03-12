Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 12 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 12 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.12 11:00:27 36.9440 28.2417 8.4 -.- 1.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.03.12 09:41:24 36.2940 28.3612 78.4 -.- 3.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.12 09:22:43 38.0270 37.6790 6.2 -.- 1.6 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.03.12 09:22:13 36.5978 25.5800 8.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.12 09:11:04 39.1425 27.5932 0.0 -.- 1.8 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2025.03.12 08:47:54 38.0002 37.4583 11.7 -.- 1.2 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.12 08:24:23 37.2555 29.0050 20.3 -.- 1.9 -.- KOZLAR-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2025.03.12 08:24:11 40.5813 27.6820 7.1 -.- 1.7 -.- TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2025.03.12 08:16:18 36.7165 28.0948 2.9 -.- 1.2 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.03.12 08:13:27 38.9212 39.7880 9.9 -.- 2.2 -.- ORTAHARMAN-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel
2025.03.12 08:00:23 36.5693 25.3260 6.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.12 07:29:41 36.5962 25.4060 14.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.12 07:13:53 36.7073 28.1667 6.3 -.- 2.2 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.03.12 07:02:58 37.9677 38.1917 8.5 -.- 1.5 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN) İlksel
2025.03.12 06:51:51 36.3793 31.4418 6.7 -.- 1.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.12 06:09:27 36.4135 28.0378 17.5 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.12 05:43:30 38.2413 38.6012 13.9 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.03.12 05:35:07 37.8410 26.8542 1.5 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.12 05:25:39 36.9882 35.6660 23.2 -.- 2.1 -.- CAKALDERE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.03.12 04:40:33 36.5788 28.7553 22.9 -.- 1.7 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2025.03.12 04:24:11 38.5235 27.6238 16.9 -.- 1.4 -.- KARAOGLANLI-(MANISA) İlksel
2025.03.12 03:34:18 39.4468 26.3117 5.3 -.- 2.6 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.12 03:08:06 38.7075 39.9563 8.5 -.- 2.5 -.- PALU (ELAZIG) İlksel
2025.03.12 02:08:19 38.3057 28.2077 12.7 -.- 2.8 -.- EMENLER-KIRAZ (IZMIR) İlksel
2025.03.12 01:49:42 36.3423 36.0852 8.2 -.- 1.7 -.- GULDEREN-(HATAY) İlksel
2025.03.12 01:00:22 39.3777 26.5335 17.9 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.12 00:33:19 35.4265 27.4332 5.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.12 00:04:06 36.3203 28.8810 20.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
AFAD 12 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-12 11:46:13 39.85889 40.49278 7.43 ML 1.0 Tercan (Erzincan)
2025-03-12 11:00:26 36.93972 28.2275 7.0 ML 1.2 Marmaris (Muğla)
2025-03-12 10:27:03 36.19333 29.16806 50.01 ML 1.5 Akdeniz - [16.43 km] Kaş (Antalya)
2025-03-12 09:41:25 36.27611 28.45667 58.96 ML 3.7 Akdeniz - [50.29 km] Marmaris (Muğla)
2025-03-12 09:36:27 39.43778 26.3675 7.08 ML 2.1 Ege Denizi - [06.63 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-03-12 09:22:43 38.02361 37.66861 6.97 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2025-03-12 09:11:04 39.0925 27.54222 6.99 ML 1.4 Soma (Manisa)
2025-03-12 09:03:26 38.72417 31.41028 6.53 ML 1.0 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2025-03-12 08:54:56 36.41944 28.68861 7.0 ML 1.4 Akdeniz - [32.79 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-12 08:24:28 36.4425 28.67028 7.38 ML 1.3 Akdeniz - [30.35 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-12 08:24:11 40.60944 27.67917 6.27 ML 1.6 Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)
2025-03-12 08:16:17 36.63694 28.13444 12.41 ML 1.4 Marmaris (Muğla)
2025-03-12 08:14:54 36.5775 28.51694 7.05 ML 1.7 Akdeniz - [22.61 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-12 08:13:29 38.92333 39.75639 5.63 ML 1.5 Mazgirt (Tunceli)
2025-03-12 07:13:53 36.64389 28.12639 11.61 ML 2.2 Marmaris (Muğla)
2025-03-12 07:03:00 37.95361 38.2 7.0 ML 1.7 Merkez (Adıyaman)
2025-03-12 06:51:57 36.63417 31.61944 27.43 ML 1.4 Akdeniz - Antalya Körfezi - [06.52 km] Manavgat (Antalya)
2025-03-12 06:33:03 40.00056 34.20444 6.98 ML 1.0 Sungurlu (Çorum)
2025-03-12 06:24:26 37.90833 36.32472 7.01 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-12 06:15:31 37.96944 32.40167 6.29 ML 1.0 Selçuklu (Konya)
2025-03-12 06:09:34 36.61056 28.16083 12.48 ML 1.4 Akdeniz - [05.19 km] Marmaris (Muğla)
2025-03-12 05:48:06 37.33444 37.10361 7.0 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-03-12 05:43:34 38.13917 38.55639 7.0 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
2025-03-12 05:35:08 37.835 26.87667 7.0 ML 2.2 Ege Denizi - [26.53 km] Seferihisar (İzmir)
2025-03-12 05:25:41 36.95722 35.63722 18.06 ML 1.8 Yüreğir (Adana)
2025-03-12 04:40:50 38.15861 28.91778 7.0 ML 1.0 Buldan (Denizli)
2025-03-12 04:40:35 36.4425 28.69667 7.0 ML 1.7 Akdeniz - [30.21 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-12 04:24:14 38.46056 27.69333 6.99 ML 1.4 Turgutlu (Manisa)
2025-03-12 03:39:55 36.2225 28.86028 7.09 ML 1.5 Akdeniz - [36.79 km] Seydikemer (Muğla)
2025-03-12 03:38:25 36.92472 36.665 7.16 ML 1.4 İslahiye (Gaziantep)
2025-03-12 03:34:19 39.43111 26.36861 7.0 ML 2.5 Ege Denizi - [07.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-03-12 03:34:06 37.81194 36.46806 7.03 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-03-12 03:08:08 38.69611 39.97194 7.0 ML 2.4 Palu (Elazığ)
2025-03-12 03:06:09 38.07889 38.51167 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2025-03-12 02:57:16 38.02111 38.27083 6.06 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2025-03-12 02:34:43 38.75222 40.01972 7.0 ML 1.1 Kovancılar (Elazığ)
2025-03-12 02:08:21 38.33917 28.21167 7.0 ML 2.8 Salihli (Manisa)
2025-03-12 01:00:25 39.38583 26.56861 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Edremit Körfezi - [08.98 km] Ayvalık (Balıkesir)
2025-03-12 00:34:56 37.76 37.22722 7.0 ML 1.0 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2025-03-12 00:33:15 35.69389 26.97806 7.0 ML 2.6 Ege Denizi - [118.77 km] Datça (Muğla)
2025-03-12 00:04:07 36.31528 28.88778 12.06 ML 2.7 Akdeniz - [27.61 km] Fethiye (Muğla)