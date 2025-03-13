Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.13 12:21:30 36.8962 35.8483 0.0 -.- 1.7 -.- NARLIK-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.03.13 11:34:33 36.7092 25.6158 7.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.13 09:10:42 39.9248 41.5790 18.6 -.- 1.8 -.- YUKARICAKMAK-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2025.03.13 08:34:48 40.7355 29.0163 11.2 -.- 2.0 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2025.03.13 08:34:48)
2025.03.13 08:24:04 40.7327 28.9918 13.2 -.- 2.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.03.13 08:06:50 39.9607 39.6078 2.2 -.- 1.4 -.- ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2025.03.13 07:41:31 38.2042 37.3392 4.7 -.- 1.4 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.13 07:08:15 38.9728 39.7818 13.1 -.- 1.4 -.- CATKOY-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel
2025.03.13 06:54:32 36.6047 25.5490 9.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.13 06:27:46 40.5398 27.1422 12.3 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.03.13 06:26:33 36.4942 29.0335 10.3 -.- 2.0 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2025.03.13 06:13:46 38.9205 39.7637 8.5 -.- 2.0 -.- OBRUKKASI-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel
2025.03.13 06:10:11 38.0553 37.1712 8.8 -.- 1.2 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.13 05:35:33 36.7612 28.0335 5.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.13 05:33:28 36.6135 25.5820 8.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.13 04:44:36 38.0980 39.2315 6.4 -.- 1.5 -.- KOMURCULER-CERMIK (DIYARBAKIR) İlksel
2025.03.13 04:25:37 38.0628 37.3372 5.3 -.- 1.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.13 03:29:25 36.6413 25.4972 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.13 03:21:44 37.1612 28.7957 5.0 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.03.13 03:20:09 36.6197 25.5055 10.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.13 02:40:26 36.6952 25.5897 8.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.13 02:12:31 38.2818 38.8350 5.0 -.- 2.4 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.03.13 01:36:54 36.5998 25.5942 11.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.13 01:17:22 40.7433 29.1003 16.2 -.- 1.1 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2025.03.13 01:16:28 38.4307 37.4417 8.5 -.- 1.2 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.03.13 00:38:06 37.6397 35.4323 12.4 -.- 1.4 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.03.13 00:34:00 36.6560 25.5790 8.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.13 00:32:27 38.0567 37.4633 5.4 -.- 1.1 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.13 00:24:05 38.0883 37.1375 5.3 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.13 00:11:49 36.6505 25.5703 5.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.13 00:05:45 37.3123 37.0400 10.0 -.- 1.0 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 13 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-13 12:06:44 35.33278 26.90917 7.13 ML 3.0 Akdeniz - [158.68 km] Datça (Muğla)
2025-03-13 11:35:50 42.80944 28.01556 15.6 ML 0.8 Karadeniz
2025-03-13 10:46:00 37.3175 36.92722 7.0 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)
2025-03-13 09:10:44 39.90944 41.71694 7.0 ML 1.6 Pasinler (Erzurum)
2025-03-13 08:34:48 40.73139 28.97833 7.09 ML 2.0 Marmara Denizi - [11.77 km] Çınarcık (Yalova)
2025-03-13 08:24:05 40.7325 29.00278 8.54 ML 2.6 Marmara Denizi - [11.53 km] Çınarcık (Yalova)
2025-03-13 08:06:53 39.89139 39.77444 7.0 ML 1.2 Çayırlı (Erzincan)
2025-03-13 07:08:14 38.92889 39.77389 7.0 ML 1.2 Mazgirt (Tunceli)
2025-03-13 06:27:46 40.52417 27.17056 7.02 ML 1.3 Marmara Denizi - [09.29 km] Biga (Çanakkale)
2025-03-13 06:26:33 36.46028 29.01944 19.41 ML 1.8 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.99 km] Fethiye (Muğla)
2025-03-13 06:13:47 38.92694 39.76861 7.0 ML 1.5 Mazgirt (Tunceli)
2025-03-13 06:06:32 38.32139 38.79917 11.28 ML 1.1 Kale (Malatya)
2025-03-13 05:35:32 36.67472 28.05417 17.46 ML 1.3 Marmaris (Muğla)
2025-03-13 05:26:10 39.74944 38.98833 6.95 ML 0.9 Kemah (Erzincan)
2025-03-13 04:56:08 39.17472 27.92583 6.71 ML 1.2 Kırkağaç (Manisa)
2025-03-13 04:44:36 38.095 39.24833 12.77 ML 1.4 Çermik (Diyarbakır)
2025-03-13 04:25:39 38.05472 37.28222 6.94 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-03-13 04:07:19 37.77222 37.95861 7.0 ML 0.7 Tut (Adıyaman)
2025-03-13 03:21:44 37.14472 28.80556 7.03 ML 1.7 Menteşe (Muğla)
2025-03-13 02:40:27 36.73389 25.76417 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2025-03-13 02:12:33 38.2525 38.82722 7.0 ML 2.3 Pütürge (Malatya)
2025-03-13 01:36:52 36.52306 25.45667 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2025-03-13 00:38:07 37.58028 35.395 6.83 ML 1.4 Aladağ (Adana)
2025-03-13 00:32:29 38.03417 37.45222 6.97 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-13 00:24:06 38.07222 37.095 7.0 ML 1.6 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-03-13 00:11:48 36.575 25.73 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-03-13 00:05:45 37.23861 37.035 7.0 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)