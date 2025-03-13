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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Mart son depremler listesi  

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.13 12:21:30  36.8962   35.8483        0.0      -.-  1.7  -.-   NARLIK-CEYHAN (ADANA)                             İlksel

2025.03.13 11:34:33  36.7092   25.6158        7.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.13 09:10:42  39.9248   41.5790       18.6      -.-  1.8  -.-   YUKARICAKMAK-PASINLER (ERZURUM)                   İlksel

2025.03.13 08:34:48  40.7355   29.0163       11.2      -.-  2.0  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         REVIZE01   (2025.03.13 08:34:48)

2025.03.13 08:24:04  40.7327   28.9918       13.2      -.-  2.8  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         İlksel

2025.03.13 08:06:50  39.9607   39.6078        2.2      -.-  1.4  -.-   ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE)                        İlksel

2025.03.13 07:41:31  38.2042   37.3392        4.7      -.-  1.4  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2025.03.13 07:08:15  38.9728   39.7818       13.1      -.-  1.4  -.-   CATKOY-MAZGIRT (TUNCELI)                          İlksel

2025.03.13 06:54:32  36.6047   25.5490        9.1      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.13 06:27:46  40.5398   27.1422       12.3      -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2025.03.13 06:26:33  36.4942   29.0335       10.3      -.-  2.0  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel

2025.03.13 06:13:46  38.9205   39.7637        8.5      -.-  2.0  -.-   OBRUKKASI-MAZGIRT (TUNCELI)                       İlksel

2025.03.13 06:10:11  38.0553   37.1712        8.8      -.-  1.2  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2025.03.13 05:35:33  36.7612   28.0335        5.0      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel

2025.03.13 05:33:28  36.6135   25.5820        8.5      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.13 04:44:36  38.0980   39.2315        6.4      -.-  1.5  -.-   KOMURCULER-CERMIK (DIYARBAKIR)                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.13 04:25:37  38.0628   37.3372        5.3      -.-  1.0  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.03.13 03:29:25  36.6413   25.4972        5.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.13 03:21:44  37.1612   28.7957        5.0      -.-  1.8  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.03.13 03:20:09  36.6197   25.5055       10.9      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.13 02:40:26  36.6952   25.5897        8.0      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.13 02:12:31  38.2818   38.8350        5.0      -.-  2.4  -.-   AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2025.03.13 01:36:54  36.5998   25.5942       11.6      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.13 01:17:22  40.7433   29.1003       16.2      -.-  1.1  -.-   CINARCIK (YALOVA)                                 İlksel

2025.03.13 01:16:28  38.4307   37.4417        8.5      -.-  1.2  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2025.03.13 00:38:06  37.6397   35.4323       12.4      -.-  1.4  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2025.03.13 00:34:00  36.6560   25.5790        8.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.13 00:32:27  38.0567   37.4633        5.4      -.-  1.1  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2025.03.13 00:24:05  38.0883   37.1375        5.3      -.-  1.5  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.03.13 00:11:49  36.6505   25.5703        5.2      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.13 00:05:45  37.3123   37.0400       10.0      -.-  1.0  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 13 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-03-13 12:06:44    35.33278    26.90917    7.13   ML    3.0     Akdeniz - [158.68 km] Datça (Muğla)   

2025-03-13 11:35:50    42.80944    28.01556    15.6   ML    0.8     Karadeniz 

2025-03-13 10:46:00    37.3175      36.92722    7.0     ML    2.0     Nurdağı (Gaziantep)  

2025-03-13 09:10:44    39.90944    41.71694    7.0     ML    1.6     Pasinler (Erzurum)      

2025-03-13 08:34:48    40.73139    28.97833    7.09   ML    2.0     Marmara Denizi - [11.77 km] Çınarcık (Yalova) 

2025-03-13 08:24:05    40.7325      29.00278    8.54   ML    2.6     Marmara Denizi - [11.53 km] Çınarcık (Yalova) 

2025-03-13 08:06:53    39.89139    39.77444    7.0     ML    1.2     Çayırlı (Erzincan)        

2025-03-13 07:08:14    38.92889    39.77389    7.0     ML    1.2     Mazgirt (Tunceli)        

2025-03-13 06:27:46    40.52417    27.17056    7.02   ML    1.3     Marmara Denizi - [09.29 km] Biga (Çanakkale) 

2025-03-13 06:26:33    36.46028    29.01944    19.41 ML    1.8     Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.99 km] Fethiye (Muğla)  

2025-03-13 06:13:47    38.92694    39.76861    7.0     ML    1.5     Mazgirt (Tunceli)        

2025-03-13 06:06:32    38.32139    38.79917    11.28 ML    1.1     Kale (Malatya)   

2025-03-13 05:35:32    36.67472    28.05417    17.46 ML    1.3     Marmaris (Muğla)      

2025-03-13 05:26:10    39.74944    38.98833    6.95   ML    0.9     Kemah (Erzincan)       

2025-03-13 04:56:08    39.17472    27.92583    6.71   ML    1.2     Kırkağaç (Manisa)       

2025-03-13 04:44:36    38.095        39.24833    12.77 ML    1.4     Çermik (Diyarbakır)    

2025-03-13 04:25:39    38.05472    37.28222    6.94   ML    1.1     Nurhak (Kahramanmaraş)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-13 04:07:19    37.77222    37.95861    7.0     ML    0.7     Tut (Adıyaman)  

2025-03-13 03:21:44    37.14472    28.80556    7.03   ML    1.7     Menteşe (Muğla)        

2025-03-13 02:40:27    36.73389    25.76417    7.0     ML    2.2     Ege Denizi

2025-03-13 02:12:33    38.2525      38.82722    7.0     ML    2.3     Pütürge (Malatya)      

2025-03-13 01:36:52    36.52306    25.45667    7.0     ML    2.1     Ege Denizi

2025-03-13 00:38:07    37.58028    35.395        6.83   ML    1.4     Aladağ (Adana) 

2025-03-13 00:32:29    38.03417    37.45222    6.97   ML    1.4     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-03-13 00:24:06    38.07222    37.095        7.0     ML    1.6     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2025-03-13 00:11:48    36.575        25.73 7.0     ML    2.4     Ege Denizi

2025-03-13 00:05:45    37.23861    37.035        7.0     ML    1.1     Pazarcık (Kahramanmaraş)

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