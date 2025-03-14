Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 14 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 14 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.14 12:59:04 37.8282 30.6275 1.4 -.- 1.5 -.- ALIKOY-(ISPARTA) İlksel
2025.03.14 12:21:48 39.7613 27.5607 16.1 -.- 1.3 -.- BALYA (BALIKESIR) İlksel
2025.03.14 12:01:06 36.5827 25.4478 9.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.14 11:47:50 36.5492 25.6702 16.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.14 11:37:48 36.5587 25.4610 5.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.14 11:29:46 36.5628 25.5175 14.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.14 11:24:41 37.8412 38.3290 5.0 -.- 1.5 -.- PALANLI-(ADIYAMAN) İlksel
2025.03.14 11:05:19 36.5842 25.3720 7.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.14 11:04:45 39.8637 28.7915 0.0 -.- 1.8 -.- GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.03.14 11:02:10 36.6840 25.6877 7.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.14 10:51:38 37.8787 26.9857 2.6 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.14 10:41:26 37.9023 26.9563 25.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.14 10:33:12 37.1670 28.1852 0.0 -.- 1.9 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA) İlksel
2025.03.14 10:12:16 36.5653 25.3542 8.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.14 10:06:03 36.5790 25.4007 5.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.14 10:03:41 36.5493 25.4327 14.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.14 09:56:36 38.4128 38.7245 5.3 -.- 1.6 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) REVIZE01 (2025.03.14 09:56:35)
2025.03.14 09:56:19 36.5537 25.5610 16.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.14 09:51:06 36.5590 25.4242 13.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.14 09:39:03 36.5298 25.4390 17.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.14 09:06:54 39.4610 38.5390 20.0 -.- 1.9 -.- ILIC (ERZINCAN) İlksel
2025.03.14 08:58:15 38.8813 32.8747 5.2 -.- 1.3 -.- YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2025.03.14 08:19:37 40.4043 28.8338 5.3 -.- 2.3 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2025.03.14 07:35:58 36.6002 25.4862 10.5 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.14 07:25:41 38.2798 39.1887 7.6 -.- 2.6 -.- KAYNAKKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2025.03.14 07:04:49 36.6762 25.4252 8.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.14 06:52:09 38.6810 43.2180 26.0 -.- 1.5 -.- ALAKOY-(VAN) İlksel
2025.03.14 06:25:38 39.6013 38.6675 6.9 -.- 1.5 -.- YAYLAPINAR-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2025.03.14 06:00:32 37.6160 35.4123 7.7 -.- 1.5 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.03.14 05:34:53 37.7498 37.7108 2.7 -.- 2.0 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2025.03.14 05:12:06 36.6177 25.4713 9.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.14 05:06:19 40.2448 27.4272 11.0 -.- 1.9 -.- KURUOBA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.03.14 04:50:47 39.3708 44.2145 6.4 -.- 2.4 -.- DAGDELEN-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2025.03.14 04:26:03 36.8945 34.1638 9.3 -.- 1.3 -.- SORGUN-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2025.03.14 04:23:06 37.5762 35.4247 9.8 -.- 1.2 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.03.14 04:09:23 37.1650 28.8390 5.3 -.- 1.0 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.03.14 03:55:11 35.9887 28.0333 11.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.14 03:43:54 39.6053 42.2383 14.7 -.- 1.3 -.- DURUCA-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2025.03.14 03:13:40 37.0852 28.4470 10.6 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2025.03.14 03:05:05 39.0842 44.6103 5.0 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2025.03.14 02:51:22 36.0648 28.1565 9.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.14 02:29:49 37.6095 35.4030 5.3 -.- 1.6 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.03.14 02:14:48 37.1698 28.8788 17.3 -.- 1.7 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.03.14 01:16:43 37.8493 36.6900 11.7 -.- 1.5 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.14 01:12:01 37.1277 28.1438 12.0 -.- 3.0 -.- MEKE-(MUGLA) İlksel
2025.03.14 00:48:47 39.6045 25.9687 9.1 -.- 2.0 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.14 00:15:19 38.1172 37.4703 22.7 -.- 0.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.14 00:03:44 37.1625 28.8198 13.1 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
AFAD 14 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-14 13:22:56 38.23639 38.78639 9.91 ML 2.1 Pütürge (Malatya)
2025-03-14 13:11:16 39.47167 28.13 7.0 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir)
2025-03-14 13:09:40 39.91 28.97056 7.63 ML 1.8 Orhaneli (Bursa)
2025-03-14 12:59:05 37.79333 30.60972 7.01 ML 1.5 Merkez (Isparta)
2025-03-14 12:21:48 39.74417 27.555 7.0 ML 1.4 Balya (Balıkesir)
2025-03-14 11:24:42 37.85056 38.33028 7.0 ML 1.6 Merkez (Adıyaman)
2025-03-14 11:02:11 36.69333 25.83861 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-03-14 10:51:38 37.89167 27.00472 7.07 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.44 km] Menderes (İzmir)
2025-03-14 10:33:12 37.15278 28.13889 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2025-03-14 09:56:37 38.35194 38.70167 9.44 ML 2.4 Kale (Malatya)
2025-03-14 09:06:54 39.47833 38.49583 6.98 ML 1.6 İliç (Erzincan)
2025-03-14 08:58:16 38.88361 32.89528 6.12 ML 1.1 Cihanbeyli (Konya)
2025-03-14 08:19:37 40.43444 28.83 11.04 ML 2.0 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.55 km] Mudanya (Bursa)
2025-03-14 07:39:40 36.98972 29.17 7.0 ML 1.3 Çameli (Denizli)
2025-03-14 07:35:59 36.60472 25.66056 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-03-14 07:25:41 38.20028 39.27806 7.0 ML 2.6 Çüngüş (Diyarbakır)
2025-03-14 06:52:10 38.71722 43.15861 6.99 ML 1.3 Van Gölü - [05.01 km] Tuşba (Van)
2025-03-14 06:39:56 38.10889 38.49083 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2025-03-14 06:25:38 39.60139 38.65889 7.01 ML 1.3 İliç (Erzincan)
2025-03-14 06:00:33 37.59306 35.41639 6.89 ML 1.6 Aladağ (Adana)
2025-03-14 05:34:53 37.725 37.69556 12.73 ML 2.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-03-14 05:06:19 40.22333 27.4275 13.27 ML 1.5 Biga (Çanakkale)
2025-03-14 04:50:48 39.40194 44.08361 7.0 ML 2.3 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [04.03 km] Doğubayazıt (Ağrı)
2025-03-14 04:26:03 36.8875 34.1775 6.46 ML 1.5 Erdemli (Mersin)
2025-03-14 04:23:07 37.59972 35.42528 7.0 ML 1.3 Aladağ (Adana)
2025-03-14 04:09:23 37.13889 28.84639 7.0 ML 1.2 Beyağaç (Denizli)
2025-03-14 03:59:53 38.22306 38.59778 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2025-03-14 03:59:10 37.855 29.70139 6.9 ML 0.8 Çardak (Denizli)
2025-03-14 03:55:14 36.02306 28.135 5.54 ML 1.4 Akdeniz - [67.60 km] Marmaris (Muğla)
2025-03-14 03:13:40 37.06889 28.43361 7.0 ML 1.0 Ula (Muğla)
2025-03-14 03:09:15 37.13833 28.54778 7.0 ML 0.8 Ula (Muğla)
2025-03-14 03:05:05 39.06417 44.69944 7.03 ML 2.5 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [47.56 km] Doğubayazıt (Ağrı)
2025-03-14 02:51:23 36.11111 28.14583 6.78 ML 1.8 Akdeniz - [57.89 km] Marmaris (Muğla)
2025-03-14 02:29:51 37.63778 35.39139 7.0 ML 1.6 Aladağ (Adana)
2025-03-14 02:14:49 37.14972 28.82389 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2025-03-14 02:10:47 35.83222 28.44306 7.0 ML 1.4 Akdeniz - [93.08 km] Kaş (Antalya)
2025-03-14 01:48:17 38.35389 38.77361 7.02 ML 0.9 Kale (Malatya)
2025-03-14 01:33:18 38.12222 38.40139 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-14 01:16:42 37.84556 36.63167 7.11 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-03-14 01:12:01 37.16722 28.15111 10.33 ML 2.7 Menteşe (Muğla)
2025-03-14 01:07:19 37.88556 36.20083 7.0 ML 0.8 Saimbeyli (Adana)
2025-03-14 00:48:48 39.63944 25.98361 5.48 ML 1.7 Ege Denizi - [16.54 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-03-14 00:03:45 37.1575 28.8425 7.0 ML 1.3 Beyağaç (Denizli)