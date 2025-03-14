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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 14 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 14 Mart son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.14 12:59:04  37.8282   30.6275        1.4      -.-  1.5  -.-   ALIKOY-(ISPARTA)                                  İlksel

2025.03.14 12:21:48  39.7613   27.5607       16.1      -.-  1.3  -.-   BALYA (BALIKESIR)                                 İlksel

2025.03.14 12:01:06  36.5827   25.4478        9.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.14 11:47:50  36.5492   25.6702       16.9      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.14 11:37:48  36.5587   25.4610        5.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.14 11:29:46  36.5628   25.5175       14.9      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.14 11:24:41  37.8412   38.3290        5.0      -.-  1.5  -.-   PALANLI-(ADIYAMAN)                                İlksel

2025.03.14 11:05:19  36.5842   25.3720        7.6      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.14 11:04:45  39.8637   28.7915        0.0      -.-  1.8  -.-   GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)                         İlksel

2025.03.14 11:02:10  36.6840   25.6877        7.5      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.14 10:51:38  37.8787   26.9857        2.6      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.03.14 10:41:26  37.9023   26.9563       25.3      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.03.14 10:33:12  37.1670   28.1852        0.0      -.-  1.9  -.-   CIFTLIKKOY-(MUGLA)                                İlksel

2025.03.14 10:12:16  36.5653   25.3542        8.7      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.14 10:06:03  36.5790   25.4007        5.7      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.14 10:03:41  36.5493   25.4327       14.7      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.14 09:56:36  38.4128   38.7245        5.3      -.-  1.6  -.-   SALKIMLI-KALE (MALATYA)                           REVIZE01   (2025.03.14 09:56:35)

2025.03.14 09:56:19  36.5537   25.5610       16.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.14 09:51:06  36.5590   25.4242       13.6      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.14 09:39:03  36.5298   25.4390       17.5      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.14 09:06:54  39.4610   38.5390       20.0      -.-  1.9  -.-   ILIC (ERZINCAN)                                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.14 08:58:15  38.8813   32.8747        5.2      -.-  1.3  -.-   YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA)                      İlksel

2025.03.14 08:19:37  40.4043   28.8338        5.3      -.-  2.3  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2025.03.14 07:35:58  36.6002   25.4862       10.5      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.14 07:25:41  38.2798   39.1887        7.6      -.-  2.6  -.-   KAYNAKKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR)                     İlksel

2025.03.14 07:04:49  36.6762   25.4252        8.0      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.14 06:52:09  38.6810   43.2180       26.0      -.-  1.5  -.-   ALAKOY-(VAN)                                      İlksel

2025.03.14 06:25:38  39.6013   38.6675        6.9      -.-  1.5  -.-   YAYLAPINAR-ILIC (ERZINCAN)                        İlksel

2025.03.14 06:00:32  37.6160   35.4123        7.7      -.-  1.5  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2025.03.14 05:34:53  37.7498   37.7108        2.7      -.-  2.0  -.-   YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)                    İlksel

2025.03.14 05:12:06  36.6177   25.4713        9.9      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.14 05:06:19  40.2448   27.4272       11.0      -.-  1.9  -.-   KURUOBA-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2025.03.14 04:50:47  39.3708   44.2145        6.4      -.-  2.4  -.-   DAGDELEN-DOGUBAYAZIT (AGRI)                       İlksel

2025.03.14 04:26:03  36.8945   34.1638        9.3      -.-  1.3  -.-   SORGUN-ERDEMLI (MERSIN)                           İlksel

2025.03.14 04:23:06  37.5762   35.4247        9.8      -.-  1.2  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2025.03.14 04:09:23  37.1650   28.8390        5.3      -.-  1.0  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 İlksel

2025.03.14 03:55:11  35.9887   28.0333       11.5      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.14 03:43:54  39.6053   42.2383       14.7      -.-  1.3  -.-   DURUCA-KARAYAZI (ERZURUM)                         İlksel

2025.03.14 03:13:40  37.0852   28.4470       10.6      -.-  1.5  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel

2025.03.14 03:05:05  39.0842   44.6103        5.0      -.-  2.7  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

2025.03.14 02:51:22  36.0648   28.1565        9.7      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.14 02:29:49  37.6095   35.4030        5.3      -.-  1.6  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2025.03.14 02:14:48  37.1698   28.8788       17.3      -.-  1.7  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 İlksel

2025.03.14 01:16:43  37.8493   36.6900       11.7      -.-  1.5  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2025.03.14 01:12:01  37.1277   28.1438       12.0      -.-  3.0  -.-   MEKE-(MUGLA)                                      İlksel

2025.03.14 00:48:47  39.6045   25.9687        9.1      -.-  2.0  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel

2025.03.14 00:15:19  38.1172   37.4703       22.7      -.-  0.8  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2025.03.14 00:03:44  37.1625   28.8198       13.1      -.-  1.5  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 14 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-03-14 13:22:56    38.23639    38.78639    9.91   ML    2.1     Pütürge (Malatya)      

2025-03-14 13:11:16    39.47167    28.13 7.0     ML    1.9     Bigadiç (Balıkesir)       

2025-03-14 13:09:40    39.91 28.97056    7.63   ML    1.8     Orhaneli (Bursa)

2025-03-14 12:59:05    37.79333    30.60972    7.01   ML    1.5     Merkez (Isparta)

2025-03-14 12:21:48    39.74417    27.555        7.0     ML    1.4     Balya (Balıkesir) 

2025-03-14 11:24:42    37.85056    38.33028    7.0     ML    1.6     Merkez (Adıyaman)    

2025-03-14 11:02:11    36.69333    25.83861    7.0     ML    2.4     Ege Denizi

2025-03-14 10:51:38    37.89167    27.00472    7.07   ML    2.1     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.44 km] Menderes (İzmir)   

2025-03-14 10:33:12    37.15278    28.13889    7.0     ML    1.5     Menteşe (Muğla)        

2025-03-14 09:56:37    38.35194    38.70167    9.44   ML    2.4     Kale (Malatya)   

2025-03-14 09:06:54    39.47833    38.49583    6.98   ML    1.6     İliç (Erzincan)     

2025-03-14 08:58:16    38.88361    32.89528    6.12   ML    1.1     Cihanbeyli (Konya)     

2025-03-14 08:19:37    40.43444    28.83 11.04 ML    2.0     Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.55 km] Mudanya (Bursa)      

2025-03-14 07:39:40    36.98972    29.17 7.0     ML    1.3     Çameli (Denizli) 

2025-03-14 07:35:59    36.60472    25.66056    7.0     ML    2.5     Ege Denizi

2025-03-14 07:25:41    38.20028    39.27806    7.0     ML    2.6     Çüngüş (Diyarbakır)   

2025-03-14 06:52:10    38.71722    43.15861    6.99   ML    1.3     Van Gölü - [05.01 km] Tuşba (Van)       

2025-03-14 06:39:56    38.10889    38.49083    7.0     ML    1.3     Sincik (Adıyaman)       

2025-03-14 06:25:38    39.60139    38.65889    7.01   ML    1.3     İliç (Erzincan)     

2025-03-14 06:00:33    37.59306    35.41639    6.89   ML    1.6     Aladağ (Adana) 

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-14 05:34:53    37.725        37.69556    12.73 ML    2.4     Gölbaşı (Adıyaman)    

2025-03-14 05:06:19    40.22333    27.4275      13.27 ML    1.5     Biga (Çanakkale)         

2025-03-14 04:50:48    39.40194    44.08361    7.0     ML    2.3     Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [04.03 km] Doğubayazıt (Ağrı)  

2025-03-14 04:26:03    36.8875      34.1775      6.46   ML    1.5     Erdemli (Mersin)

2025-03-14 04:23:07    37.59972    35.42528    7.0     ML    1.3     Aladağ (Adana) 

2025-03-14 04:09:23    37.13889    28.84639    7.0     ML    1.2     Beyağaç (Denizli)        

2025-03-14 03:59:53    38.22306    38.59778    7.0     ML    0.8     Pütürge (Malatya)      

2025-03-14 03:59:10    37.855        29.70139    6.9     ML    0.8     Çardak (Denizli)

2025-03-14 03:55:14    36.02306    28.135        5.54   ML    1.4     Akdeniz - [67.60 km] Marmaris (Muğla)      

2025-03-14 03:13:40    37.06889    28.43361    7.0     ML    1.0     Ula (Muğla)       

2025-03-14 03:09:15    37.13833    28.54778    7.0     ML    0.8     Ula (Muğla)       

2025-03-14 03:05:05    39.06417    44.69944    7.03   ML    2.5     Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [47.56 km] Doğubayazıt (Ağrı)  

2025-03-14 02:51:23    36.11111    28.14583    6.78   ML    1.8     Akdeniz - [57.89 km] Marmaris (Muğla)      

2025-03-14 02:29:51    37.63778    35.39139    7.0     ML    1.6     Aladağ (Adana) 

2025-03-14 02:14:49    37.14972    28.82389    7.0     ML    1.3     Menteşe (Muğla)        

2025-03-14 02:10:47    35.83222    28.44306    7.0     ML    1.4     Akdeniz - [93.08 km] Kaş (Antalya)   

2025-03-14 01:48:17    38.35389    38.77361    7.02   ML    0.9     Kale (Malatya)   

2025-03-14 01:33:18    38.12222    38.40139    7.0     ML    1.1     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-03-14 01:16:42    37.84556    36.63167    7.11   ML    1.6     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2025-03-14 01:12:01    37.16722    28.15111    10.33 ML    2.7     Menteşe (Muğla)        

2025-03-14 01:07:19    37.88556    36.20083    7.0     ML    0.8     Saimbeyli (Adana)      

2025-03-14 00:48:48    39.63944    25.98361    5.48   ML    1.7     Ege Denizi - [16.54 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-03-14 00:03:45    37.1575      28.8425      7.0     ML    1.3     Beyağaç (Denizli)

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