Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 15 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 15 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.15 12:21:39 38.1125 36.6110 7.1 -.- 1.8 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.15 12:11:35 38.5218 30.3140 10.8 -.- 2.2 -.- KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.03.15 11:05:08 36.6837 25.5892 19.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.15 09:50:29 40.3195 24.1215 13.6 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.15 09:16:46 36.6543 25.6977 12.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.15 07:36:13 38.4443 26.0837 7.2 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.15 07:13:53 40.1733 31.6950 6.5 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.03.15 06:35:47 36.7138 25.6280 9.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.15 06:11:52 37.9103 36.1850 28.0 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.03.15 05:52:53 36.8333 36.5173 5.2 -.- 1.8 -.- AKBEZ-HASSA (HATAY) İlksel
2025.03.15 05:14:55 41.1268 23.3343 10.9 -.- 2.5 -.- MAKEDONYA İlksel
2025.03.15 04:07:09 36.6788 25.6440 11.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.15 03:38:37 36.6718 25.5550 16.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.15 03:11:35 36.5428 28.8040 18.3 -.- 0.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.15 02:45:25 38.0503 36.6247 5.8 -.- 1.3 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.15 02:06:20 38.2670 37.7992 5.4 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.03.15 02:00:12 36.6485 25.6622 16.9 -.- 3.5 3.7 EGE DENIZI İlksel
2025.03.15 01:56:05 39.9297 27.2485 5.8 -.- 2.6 -.- YENICE (CANAKKALE) İlksel
2025.03.15 01:08:32 37.8390 36.6720 5.1 -.- 1.5 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.15 00:26:56 37.6848 35.6815 8.0 -.- 2.2 -.- VELICANLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.03.15 00:26:13 38.0515 37.8163 5.3 -.- 1.3 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.03.15 00:05:15 40.1802 27.3153 16.1 -.- 2.3 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) İlksel
AFAD 15 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-15 11:18:44 38.3125 38.24111 7.07 ML 2.3 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-15 09:25:31 38.18222 37.97028 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2025-03-15 07:36:14 38.45028 26.10417 7.15 ML 1.8 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [18.84 km] Çeşme (İzmir)
2025-03-15 07:13:52 40.11306 31.79222 6.97 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2025-03-15 06:32:43 38.96333 27.89278 6.98 ML 1.1 Akhisar (Manisa)
2025-03-15 06:11:52 37.80056 36.16889 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2025-03-15 05:52:54 36.81722 36.50222 11.88 ML 2.0 Hassa (Hatay)
2025-03-15 04:26:12 36.22389 26.97194 22.64 ML 1.4 Ege Denizi - [67.39 km] Datça (Muğla)
2025-03-15 04:11:08 37.94722 28.84139 7.0 ML 1.1 Sarayköy (Denizli)
2025-03-15 04:07:08 36.67194 25.70278 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2025-03-15 03:40:40 39.22639 27.2725 7.0 ML 1.3 Bergama (İzmir)
2025-03-15 03:38:36 36.67139 25.75222 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-03-15 03:36:37 40.43111 33.02028 7.0 ML 0.8 Çubuk (Ankara)
2025-03-15 03:11:37 36.53417 28.76361 7.06 ML 1.0 Akdeniz - [18.88 km] Dalaman (Muğla)
2025-03-15 03:07:43 38.23472 38.68944 11.86 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2025-03-15 02:45:26 38.01917 36.58056 8.35 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-15 02:34:48 39.11611 28.97778 7.4 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2025-03-15 02:29:28 36.58278 25.75639 7.0 ML 1.8 Ege Denizi
2025-03-15 02:17:22 38.35528 38.73 12.01 ML 1.0 Kale (Malatya)
2025-03-15 02:06:23 38.30444 37.86417 5.56 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-03-15 02:00:08 36.6525 25.42611 7.1 ML 3.3 Ege Denizi
2025-03-15 01:58:47 38.66611 26.89694 7.52 ML 1.1 Foça (İzmir)
2025-03-15 01:56:06 39.93778 27.25222 9.89 ML 2.3 Yenice (Çanakkale)
2025-03-15 01:47:33 37.63306 35.71333 6.97 ML 0.9 Kozan (Adana)
2025-03-15 01:43:39 36.07778 27.75611 6.79 ML 1.1 Ege Denizi - [69.18 km] Marmaris (Muğla)
2025-03-15 01:32:59 38.88667 32.97806 7.0 ML 0.8 Kulu (Konya)
2025-03-15 01:08:34 37.73944 36.55111 11.34 ML 1.6 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-03-15 00:43:10 35.51083 27.48611 7.28 ML 1.2 Akdeniz - [131.38 km] Datça (Muğla)
2025-03-15 00:29:26 39.76528 40.02361 9.25 ML 0.8 Çayırlı (Erzincan)
2025-03-15 00:28:04 39.11028 28.30694 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-03-15 00:26:55 37.65167 35.7 5.61 ML 2.0 Kozan (Adana)
2025-03-15 00:26:14 38.07528 37.81917 7.69 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-03-15 00:12:54 39.13472 29.46694 5.51 ML 1.2 Gediz (Kütahya)
2025-03-15 00:05:15 40.18472 27.32444 5.89 ML 1.9 Biga (Çanakkale)