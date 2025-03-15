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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 15 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 15 Mart son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
2025.03.15 12:21:39  38.1125   36.6110        7.1      -.-  1.8  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2025.03.15 12:11:35  38.5218   30.3140       10.8      -.-  2.2  -.-   KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)                   İlksel
2025.03.15 11:05:08  36.6837   25.5892       19.4      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.15 09:50:29  40.3195   24.1215       13.6      -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.03.15 09:16:46  36.6543   25.6977       12.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.15 07:36:13  38.4443   26.0837        7.2      -.-  2.1  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2025.03.15 07:13:53  40.1733   31.6950        6.5      -.-  1.9  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel
2025.03.15 06:35:47  36.7138   25.6280        9.7      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.15 06:11:52  37.9103   36.1850       28.0      -.-  1.4  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2025.03.15 05:52:53  36.8333   36.5173        5.2      -.-  1.8  -.-   AKBEZ-HASSA (HATAY)                               İlksel
2025.03.15 05:14:55  41.1268   23.3343       10.9      -.-  2.5  -.-   MAKEDONYA                                         İlksel
2025.03.15 04:07:09  36.6788   25.6440       11.7      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.15 03:38:37  36.6718   25.5550       16.5      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.15 03:11:35  36.5428   28.8040       18.3      -.-  0.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.03.15 02:45:25  38.0503   36.6247        5.8      -.-  1.3  -.-   KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2025.03.15 02:06:20  38.2670   37.7992        5.4      -.-  1.3  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2025.03.15 02:00:12  36.6485   25.6622       16.9      -.-  3.5  3.7   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.03.15 01:56:05  39.9297   27.2485        5.8      -.-  2.6  -.-   YENICE (CANAKKALE)                                İlksel
2025.03.15 01:08:32  37.8390   36.6720        5.1      -.-  1.5  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel
2025.03.15 00:26:56  37.6848   35.6815        8.0      -.-  2.2  -.-   VELICANLI-KOZAN (ADANA)                           İlksel
2025.03.15 00:26:13  38.0515   37.8163        5.3      -.-  1.3  -.-   GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2025.03.15 00:05:15  40.1802   27.3153       16.1      -.-  2.3  -.-   ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 15 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-03-15 11:18:44    38.3125      38.24111    7.07   ML    2.3     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-03-15 09:25:31    38.18222    37.97028    7.0     ML    1.5     Doğanşehir (Malatya)

2025-03-15 07:36:14    38.45028    26.10417    7.15   ML    1.8     Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [18.84 km] Çeşme (İzmir)        

2025-03-15 07:13:52    40.11306    31.79222    6.97   ML    1.8     Beypazarı (Ankara)     

2025-03-15 06:32:43    38.96333    27.89278    6.98   ML    1.1     Akhisar (Manisa)         

2025-03-15 06:11:52    37.80056    36.16889    7.0     ML    1.3     Saimbeyli (Adana)      

2025-03-15 05:52:54    36.81722    36.50222    11.88 ML    2.0     Hassa (Hatay)    

2025-03-15 04:26:12    36.22389    26.97194    22.64 ML    1.4     Ege Denizi - [67.39 km] Datça (Muğla)   

2025-03-15 04:11:08    37.94722    28.84139    7.0     ML    1.1     Sarayköy (Denizli)       

2025-03-15 04:07:08    36.67194    25.70278    7.0     ML    2.1     Ege Denizi

2025-03-15 03:40:40    39.22639    27.2725      7.0     ML    1.3     Bergama (İzmir)

2025-03-15 03:38:36    36.67139    25.75222    7.0     ML    2.6     Ege Denizi

2025-03-15 03:36:37    40.43111    33.02028    7.0     ML    0.8     Çubuk (Ankara) 

2025-03-15 03:11:37    36.53417    28.76361    7.06   ML    1.0     Akdeniz - [18.88 km] Dalaman (Muğla)       

2025-03-15 03:07:43    38.23472    38.68944    11.86 ML    1.0     Pütürge (Malatya)      

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-15 02:45:26    38.01917    36.58056    8.35   ML    1.4     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-03-15 02:34:48    39.11611    28.97778    7.4     ML    0.8     Simav (Kütahya)

2025-03-15 02:29:28    36.58278    25.75639    7.0     ML    1.8     Ege Denizi

2025-03-15 02:17:22    38.35528    38.73 12.01 ML    1.0     Kale (Malatya)   

2025-03-15 02:06:23    38.30444    37.86417    5.56   ML    1.3     Akçadağ (Malatya)     

2025-03-15 02:00:08    36.6525      25.42611    7.1     ML    3.3     Ege Denizi

2025-03-15 01:58:47    38.66611    26.89694    7.52   ML    1.1     Foça (İzmir)        

2025-03-15 01:56:06    39.93778    27.25222    9.89   ML    2.3     Yenice (Çanakkale)     

2025-03-15 01:47:33    37.63306    35.71333    6.97   ML    0.9     Kozan (Adana)   

2025-03-15 01:43:39    36.07778    27.75611    6.79   ML    1.1     Ege Denizi - [69.18 km] Marmaris (Muğla)      

2025-03-15 01:32:59    38.88667    32.97806    7.0     ML    0.8     Kulu (Konya)      

2025-03-15 01:08:34    37.73944    36.55111    11.34 ML    1.6     Andırın (Kahramanmaraş)        

2025-03-15 00:43:10    35.51083    27.48611    7.28   ML    1.2     Akdeniz - [131.38 km] Datça (Muğla)   

2025-03-15 00:29:26    39.76528    40.02361    9.25   ML    0.8     Çayırlı (Erzincan)        

2025-03-15 00:28:04    39.11028    28.30694    7.0     ML    1.0     Sındırgı (Balıkesir)      

2025-03-15 00:26:55    37.65167    35.7   5.61   ML    2.0     Kozan (Adana)   

2025-03-15 00:26:14    38.07528    37.81917    7.69   ML    1.2     Doğanşehir (Malatya)

2025-03-15 00:12:54    39.13472    29.46694    5.51   ML    1.2     Gediz (Kütahya) 

2025-03-15 00:05:15    40.18472    27.32444    5.89   ML    1.9     Biga (Çanakkale)

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