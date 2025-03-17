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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 17 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17 Mart

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.17 12:10:51  38.4015   26.7260        5.4      -.-  1.7  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2025.03.17 11:28:47  39.6612   26.1157       18.1      -.-  1.3  -.-   KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel

2025.03.17 11:01:53  38.3790   37.3578        9.5      -.-  2.3  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.03.17 10:32:18  36.6715   25.7497       11.6      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.17 10:29:49  38.0910   37.7507        5.0      -.-  2.0  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2025.03.17 09:04:39  37.0785   28.1963       13.8      -.-  1.4  -.-   KIRAN-(MUGLA)                                     İlksel

2025.03.17 08:43:47  38.1653   37.8730        8.4      -.-  2.5  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2025.03.17 07:07:00  40.7742   28.4205        7.3      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.17 06:28:18  40.2330   27.0430       14.1      -.-  2.7  -.-   GURCESME-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2025.03.17 06:26:45  36.3915   36.5208       10.3      -.-  1.5  -.-   KALETEPE-KUMLU (HATAY)                            İlksel

2025.03.17 05:35:26  40.0592   35.9687       15.5      -.-  1.8  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2025.03.17 05:18:30  38.1240   37.0088        8.3      -.-  2.1  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.03.17 05:09:51  38.6918   39.8360        9.4      -.-  1.9  -.-   BESPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG)                      İlksel

2025.03.17 05:00:19  38.0643   35.5363        5.0      -.-  2.4  -.-   SAZAK-YAHYALI (KAYSERI)                           İlksel

2025.03.17 04:10:22  35.8335   27.4210        8.0      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.17 04:06:41  37.7800   36.3357        7.4      -.-  1.8  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.03.17 03:48:03  38.1242   37.0235        8.7      -.-  1.8  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.03.17 03:34:17  41.6830   28.7827        4.9      -.-  1.5  -.-   ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ)             İlksel

2025.03.17 02:53:14  38.4125   37.8267        8.0      -.-  1.7  -.-   KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2025.03.17 01:50:07  36.2425   29.8505       18.4      -.-  1.3  -.-   YAVU-DEMRE (ANTALYA)                              İlksel

2025.03.17 01:21:42  38.0367   27.0988        8.6      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 17 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-03-17 12:10:52    38.3925      26.73833    7.0     ML    1.8     Urla (İzmir)        

2025-03-17 11:28:49    39.67333    26.12611    7.0     ML    1.5     Ege Denizi - [06.02 km] Ezine (Çanakkale)       

2025-03-17 11:05:55    38.24 38.61833    11.08 ML    1.6     Pütürge (Malatya)      

2025-03-17 11:01:53    38.31861    37.3025      7.02   ML    2.5     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-03-17 10:29:49    38.09417    37.74917    10.66 ML    2.3     Doğanşehir (Malatya)

2025-03-17 08:43:48    38.16056    37.8925      7.17   ML    2.5     Doğanşehir (Malatya)

2025-03-17 07:07:01    40.79139    28.41139    5.54   ML    1.5     Marmara Denizi - [24.92 km] Büyükçekmece (İstanbul)       

2025-03-17 06:28:18    40.22861    27.04417    11.09 ML    2.5     Biga (Çanakkale)         

2025-03-17 06:26:50    36.51722    36.35222    7.38   ML    1.7     Kırıkhan (Hatay)

2025-03-17 05:56:16    39.02944    27.53944    7.0     ML    1.1     Akhisar (Manisa)         

2025-03-17 05:48:34    38.01028    38.21333    6.95   ML    1.0     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-03-17 05:35:28    40.08694    35.97222    7.03   ML    1.5     Zile (Tokat)        

2025-03-17 05:18:30    38.08972    36.99639    10.55 ML    2.0     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-03-17 05:09:51    38.66222    39.80139    18.3   ML    1.8     Kovancılar (Elazığ)      

2025-03-17 05:00:21    38.03361    35.5375      4.97   ML    2.3     Yahyalı (Kayseri)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-17 04:46:40    38.15444    38.60944    7.07   ML    0.7     Pütürge (Malatya)      

2025-03-17 04:10:28    36.02361    27.45361    9.43   ML    1.5     Ege Denizi - [74.44 km] Datça (Muğla)   

2025-03-17 04:06:42    37.75861    36.33333    6.97   ML    1.8     Andırın (Kahramanmaraş)        

2025-03-17 03:48:04    38.09472    37.05167    7.01   ML    1.8     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2025-03-17 03:42:13    38.06444    38.00139    7.0     ML    0.9     Doğanşehir (Malatya)

2025-03-17 03:42:02    38.84111    26.48 7.0     ML    1.1     Ege Denizi - [20.24 km] Karaburun (İzmir)       

2025-03-17 03:34:25    41.52611    28.60694    7.03   ML    1.1     Karadeniz - [19.60 km] Çatalca (İstanbul)       

2025-03-17 03:24:51    38.06806    37.46722    7.0     ML    1.2     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-03-17 03:14:25    38.39194    38.91056    7.0     ML    0.8     Sivrice (Elazığ)   

2025-03-17 02:53:16    38.40722    37.84556    7.0     ML    1.7     Akçadağ (Malatya)     

2025-03-17 01:50:02    35.63389    30.02722    14.11 ML    1.6     Akdeniz - [64.64 km] Demre (Antalya)

2025-03-17 01:21:43    38.04139    27.14694    6.02   ML    1.8     Menderes (İzmir)        

2025-03-17 01:15:52    36.53139    36.37639    7.09   ML    1.1     Kırıkhan (Hatay)

2025-03-17 01:12:11    37.13583    28.85806    7.0     ML    1.3     Köyceğiz (Muğla)       

2025-03-17 00:47:24    40.17556    27.99306    7.0     ML    1.0     Kuş Gölü - [07.92 km] Bandırma (Balıkesir)   

2025-03-17 00:34:38    38.81583    40.23917    7.0     ML    1.3     Palu (Elazığ)      

2025-03-17 00:29:58    38.3275      28.37056    7.0     ML    1.2     Alaşehir (Manisa)

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