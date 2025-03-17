Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 17 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17 Mart
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.17 12:10:51 38.4015 26.7260 5.4 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.17 11:28:47 39.6612 26.1157 18.1 -.- 1.3 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.03.17 11:01:53 38.3790 37.3578 9.5 -.- 2.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.17 10:32:18 36.6715 25.7497 11.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.17 10:29:49 38.0910 37.7507 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.03.17 09:04:39 37.0785 28.1963 13.8 -.- 1.4 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel
2025.03.17 08:43:47 38.1653 37.8730 8.4 -.- 2.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.03.17 07:07:00 40.7742 28.4205 7.3 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.03.17 06:28:18 40.2330 27.0430 14.1 -.- 2.7 -.- GURCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.03.17 06:26:45 36.3915 36.5208 10.3 -.- 1.5 -.- KALETEPE-KUMLU (HATAY) İlksel
2025.03.17 05:35:26 40.0592 35.9687 15.5 -.- 1.8 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2025.03.17 05:18:30 38.1240 37.0088 8.3 -.- 2.1 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.17 05:09:51 38.6918 39.8360 9.4 -.- 1.9 -.- BESPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.03.17 05:00:19 38.0643 35.5363 5.0 -.- 2.4 -.- SAZAK-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2025.03.17 04:10:22 35.8335 27.4210 8.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.17 04:06:41 37.7800 36.3357 7.4 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.17 03:48:03 38.1242 37.0235 8.7 -.- 1.8 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.17 03:34:17 41.6830 28.7827 4.9 -.- 1.5 -.- ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) İlksel
2025.03.17 02:53:14 38.4125 37.8267 8.0 -.- 1.7 -.- KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.03.17 01:50:07 36.2425 29.8505 18.4 -.- 1.3 -.- YAVU-DEMRE (ANTALYA) İlksel
2025.03.17 01:21:42 38.0367 27.0988 8.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
AFAD 17 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-17 12:10:52 38.3925 26.73833 7.0 ML 1.8 Urla (İzmir)
2025-03-17 11:28:49 39.67333 26.12611 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [06.02 km] Ezine (Çanakkale)
2025-03-17 11:05:55 38.24 38.61833 11.08 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2025-03-17 11:01:53 38.31861 37.3025 7.02 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-17 10:29:49 38.09417 37.74917 10.66 ML 2.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-03-17 08:43:48 38.16056 37.8925 7.17 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya)
2025-03-17 07:07:01 40.79139 28.41139 5.54 ML 1.5 Marmara Denizi - [24.92 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-03-17 06:28:18 40.22861 27.04417 11.09 ML 2.5 Biga (Çanakkale)
2025-03-17 06:26:50 36.51722 36.35222 7.38 ML 1.7 Kırıkhan (Hatay)
2025-03-17 05:56:16 39.02944 27.53944 7.0 ML 1.1 Akhisar (Manisa)
2025-03-17 05:48:34 38.01028 38.21333 6.95 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2025-03-17 05:35:28 40.08694 35.97222 7.03 ML 1.5 Zile (Tokat)
2025-03-17 05:18:30 38.08972 36.99639 10.55 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-17 05:09:51 38.66222 39.80139 18.3 ML 1.8 Kovancılar (Elazığ)
2025-03-17 05:00:21 38.03361 35.5375 4.97 ML 2.3 Yahyalı (Kayseri)
2025-03-17 04:46:40 38.15444 38.60944 7.07 ML 0.7 Pütürge (Malatya)
2025-03-17 04:10:28 36.02361 27.45361 9.43 ML 1.5 Ege Denizi - [74.44 km] Datça (Muğla)
2025-03-17 04:06:42 37.75861 36.33333 6.97 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-03-17 03:48:04 38.09472 37.05167 7.01 ML 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-03-17 03:42:13 38.06444 38.00139 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2025-03-17 03:42:02 38.84111 26.48 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - [20.24 km] Karaburun (İzmir)
2025-03-17 03:34:25 41.52611 28.60694 7.03 ML 1.1 Karadeniz - [19.60 km] Çatalca (İstanbul)
2025-03-17 03:24:51 38.06806 37.46722 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-17 03:14:25 38.39194 38.91056 7.0 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)
2025-03-17 02:53:16 38.40722 37.84556 7.0 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
2025-03-17 01:50:02 35.63389 30.02722 14.11 ML 1.6 Akdeniz - [64.64 km] Demre (Antalya)
2025-03-17 01:21:43 38.04139 27.14694 6.02 ML 1.8 Menderes (İzmir)
2025-03-17 01:15:52 36.53139 36.37639 7.09 ML 1.1 Kırıkhan (Hatay)
2025-03-17 01:12:11 37.13583 28.85806 7.0 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)
2025-03-17 00:47:24 40.17556 27.99306 7.0 ML 1.0 Kuş Gölü - [07.92 km] Bandırma (Balıkesir)
2025-03-17 00:34:38 38.81583 40.23917 7.0 ML 1.3 Palu (Elazığ)
2025-03-17 00:29:58 38.3275 28.37056 7.0 ML 1.2 Alaşehir (Manisa)