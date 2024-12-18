Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.18 12:53:29 38.4428 39.2453 4.2 -.- 1.8 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.12.18 12:44:19 36.9637 35.7385 5.0 -.- 1.2 -.- AGACPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.12.18 12:18:21 38.2103 37.7788 11.9 -.- 2.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.12.18 12:18:22)
2024.12.18 11:58:55 35.8688 27.4950 8.1 -.- 3.5 3.6 AKDENIZ İlksel
2024.12.18 11:24:13 38.1118 37.2007 5.8 -.- 2.0 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.18 10:31:12 40.0723 36.0348 16.2 -.- 1.4 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.12.18 09:46:57 40.3123 24.1760 8.8 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.12.18 09:43:59 38.1208 37.1407 2.5 -.- 1.8 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.18 09:25:48 40.7978 31.0448 13.7 -.- 1.8 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2024.12.18 08:52:12 36.4292 31.8115 16.8 -.- 2.2 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.18 06:57:57 40.1577 31.7248 5.0 -.- 1.8 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.18 06:51:46 38.1675 30.9288 4.3 -.- 2.6 -.- AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2024.12.18 06:44:44 40.8167 31.3268 12.2 -.- 1.7 -.- SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2024.12.18 06:26:04 38.0763 29.0533 7.8 -.- 1.8 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2024.12.18 06:16:27 40.3493 24.1413 13.0 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.12.18 06:11:36 40.4040 28.8248 7.4 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.12.18 05:41:32 37.0550 36.9182 6.2 -.- 2.8 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.18 05:30:37 38.0702 29.0522 7.5 -.- 1.7 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2024.12.18 04:50:14 38.0865 37.7420 7.7 -.- 1.6 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.18 04:35:30 38.4267 38.8392 17.2 -.- 1.0 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.12.18 04:16:03 37.8608 36.6785 8.2 -.- 1.1 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.18 04:09:53 36.8387 36.3747 2.7 -.- 1.3 -.- KAPILI-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.12.18 04:06:24 40.8083 27.7945 14.2 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.12.18 04:03:11 38.2355 38.6560 5.0 -.- 1.7 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.18 03:56:44 38.0762 29.0552 2.3 -.- 1.9 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2024.12.18 03:56:06 38.7182 38.8805 7.8 -.- 1.5 -.- ASAGICAKMAK-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2024.12.18 03:41:26 39.7233 26.0625 16.8 -.- 1.4 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.18 03:37:52 37.7695 35.6228 6.4 -.- 1.3 -.- YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.18 03:35:29 38.6237 39.4212 2.3 -.- 1.4 -.- YENIKAPI-(ELAZIG) İlksel
2024.12.18 03:16:55 38.0417 29.0352 14.8 -.- 1.1 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2024.12.18 03:08:18 38.0848 29.0513 6.4 -.- 2.0 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2024.12.18 03:01:23 38.0687 29.0472 7.6 -.- 4.0 3.9 ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2024.12.18 02:43:16 35.5010 27.0262 9.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.18 02:36:30 38.4695 38.0680 8.0 -.- 1.4 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.18 02:32:14 40.9693 24.9522 8.1 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.12.18 02:31:32 39.5553 28.2120 3.4 -.- 1.9 -.- TILKICIK-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2024.12.18 02:28:05 38.9975 40.5277 5.3 -.- 1.5 -.- KURTULUS-(BINGOL) İlksel
2024.12.18 02:19:28 35.7187 31.3690 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.18 02:16:39 38.6283 39.4912 7.6 -.- 1.4 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel
2024.12.18 02:13:03 39.4073 42.9893 2.8 -.- 1.8 -.- SULEYMANKUMBET-HAMUR (AGRI) İlksel
2024.12.18 02:05:45 38.4323 31.7793 26.4 -.- 0.8 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2024.12.18 01:48:39 38.1430 38.6075 5.6 -.- 1.6 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.18 01:10:38 38.3162 38.7907 5.0 -.- 1.7 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.18 00:55:26 39.3763 28.2507 6.2 -.- 3.0 2.9 DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.12.18 00:24:02 39.0485 27.4915 7.6 -.- 1.6 -.- KALEMKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2024.12.18 00:01:43 39.4145 25.9420 12.9 -.- 2.2 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
AFAD 18 Aralık son depremler listesi
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-18 12:53:30 38.43083 39.24194 7.0 ML 2.1 Sivrice (Elazığ)
2024-12-18 12:46:48 39.34667 33.42139 6.97 ML 1.2 Bala (Ankara)
2024-12-18 12:23:17 38.48722 29.15556 7.0 ML 0.9 Eşme (Uşak)
2024-12-18 12:21:07 38.47111 29.13083 7.03 ML 0.8 Ulubey (Uşak)
2024-12-18 12:18:24 38.28917 37.83639 6.97 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2024-12-18 12:05:41 38.28389 38.25611 7.0 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-18 11:58:56 35.8175 27.5025 7.31 MW 3.8 Ege Denizi - [97.43 km] Datça (Muğla)
2024-12-18 11:27:38 38.09056 29.06528 6.89 ML 1.8 Güney (Denizli)
2024-12-18 11:24:15 38.1525 37.31583 9.39 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-18 11:18:04 36.56056 31.99167 7.0 ML 1.8 Alanya (Antalya)
2024-12-18 10:52:50 38.41139 38.21861 5.33 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-18 10:31:13 40.06444 36.04 6.96 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)
2024-12-18 09:50:36 36.03167 31.04028 7.0 ML 1.9 Akdeniz - [63.96 km] Kumluca (Antalya)
2024-12-18 09:47:55 38.08361 29.06444 7.0 ML 1.5 Güney (Denizli)
2024-12-18 09:46:50 40.30556 23.97583 7.0 ML 1.5 Ege Denizi
2024-12-18 09:44:00 38.02111 37.09083 7.04 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-12-18 09:25:48 40.79639 31.05944 7.0 ML 1.9 Merkez (Düzce)
2024-12-18 08:52:16 36.51778 31.93861 8.92 ML 1.9 Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.04 km] Alanya (Antalya)
2024-12-18 08:12:22 38.65917 31.25028 7.08 ML 0.7 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-12-18 08:06:54 40.02833 34.2375 7.0 ML 0.7 Sungurlu (Çorum)
2024-12-18 08:03:43 37.82556 34.91278 7.03 ML 1.1 Çamardı (Niğde)
2024-12-18 07:51:41 38.20194 38.75056 6.82 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-12-18 07:36:15 38.10694 38.51694 7.03 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2024-12-18 06:57:54 39.99111 31.94917 7.16 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2024-12-18 06:51:47 38.17139 30.95306 7.0 ML 2.6 Gelendost (Isparta)
2024-12-18 06:26:05 38.085 29.07528 7.42 ML 1.6 Güney (Denizli)
2024-12-18 06:11:36 40.39806 28.87167 7.41 ML 1.5 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.93 km] Mudanya (Bursa)
2024-12-18 05:41:33 37.08639 36.87528 7.0 ML 3.0 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-18 05:30:38 38.07944 29.05389 6.91 ML 1.4 Güney (Denizli)
2024-12-18 04:50:14 38.085 37.775 8.99 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-18 04:35:30 38.33417 38.805 10.06 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-12-18 04:16:01 37.92083 36.65111 7.03 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-18 04:09:53 36.80417 36.53861 10.39 ML 1.5 Hassa (Hatay)
2024-12-18 04:06:22 40.82194 27.87056 6.98 ML 1.1 Marmara Denizi - [17.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2024-12-18 04:03:12 38.22 38.64694 11.87 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-12-18 03:56:44 38.075 29.05083 10.15 ML 1.7 Güney (Denizli)
2024-12-18 03:56:05 38.68722 38.85028 7.0 ML 1.4 Keban (Elazığ)
2024-12-18 03:41:27 39.70694 26.08361 11.16 ML 1.2 Ege Denizi - [07.97 km] Ezine (Çanakkale)
2024-12-18 03:37:52 37.78139 35.63194 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)
2024-12-18 03:35:30 38.60028 39.48 6.98 ML 1.2 Merkez (Elazığ)
2024-12-18 03:16:56 38.09083 29.06389 7.0 ML 1.0 Güney (Denizli)
2024-12-18 03:08:18 38.06056 29.07056 12.04 ML 1.8 Pamukkale (Denizli)
2024-12-18 03:01:24 38.05722 29.05417 7.96 MW 4.0 Pamukkale (Denizli)
2024-12-18 02:52:34 38.60833 39.47083 7.0 ML 1.2 Keban Barajı - [01.63 km] Merkez (Elazığ)
2024-12-18 02:43:16 35.50833 27.1475 6.62 ML 2.0 Ege Denizi - [134.35 km] Datça (Muğla)
2024-12-18 02:36:30 38.46778 38.02639 7.04 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-12-18 02:31:33 39.54 28.21667 9.79 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir)
2024-12-18 02:28:05 38.96806 40.52417 7.0 ML 1.1 Merkez (Bingöl)
2024-12-18 02:19:24 35.6225 31.10639 8.44 ML 2.4 Akdeniz - [99.33 km] Kumluca (Antalya)
2024-12-18 02:18:53 37.16833 36.99167 7.0 ML 0.7 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-18 02:16:39 38.60833 39.46694 16.71 ML 1.2 Keban Barajı - [01.66 km] Merkez (Elazığ)
2024-12-18 02:13:04 39.44806 42.97694 10.43 ML 1.8 Hamur (Ağrı)
2024-12-18 02:12:03 38.32444 38.80306 7.1 ML 0.9 Kale (Malatya)
2024-12-18 02:05:47 38.45722 31.80528 7.01 ML 0.7 Tuzlukçu (Konya)
2024-12-18 01:48:39 38.13028 38.56111 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2024-12-18 01:41:13 37.17306 30.48889 7.77 ML 1.4 Döşemealtı (Antalya)
2024-12-18 01:10:39 38.29139 38.77806 9.23 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2024-12-18 00:55:27 39.37389 28.2675 6.76 ML 2.8 Bigadiç (Balıkesir)
2024-12-18 00:49:15 38.31806 37.84306 5.03 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-12-18 00:30:41 38.15167 38.54 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-12-18 00:24:02 39.03306 27.48111 6.98 ML 1.4 Kınık (İzmir)
2024-12-18 00:11:31 38.24139 38.09972 6.94 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-18 00:01:44 39.42444 25.98222 15.46 ML 2.0 Ege Denizi - [09.44 km] Ayvacık (Çanakkale)