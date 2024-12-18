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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Aralık son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.18 12:53:29  38.4428   39.2453        4.2      -.-  1.8  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel

2024.12.18 12:44:19  36.9637   35.7385        5.0      -.-  1.2  -.-   AGACPINAR-CEYHAN (ADANA)                          İlksel

2024.12.18 12:18:21  38.2103   37.7788       11.9      -.-  2.0  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      REVIZE01   (2024.12.18 12:18:22)

2024.12.18 11:58:55  35.8688   27.4950        8.1      -.-  3.5  3.6   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.18 11:24:13  38.1118   37.2007        5.8      -.-  2.0  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.12.18 10:31:12  40.0723   36.0348       16.2      -.-  1.4  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.12.18 09:46:57  40.3123   24.1760        8.8      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.12.18 09:43:59  38.1208   37.1407        2.5      -.-  1.8  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.12.18 09:25:48  40.7978   31.0448       13.7      -.-  1.8  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                           İlksel

2024.12.18 08:52:12  36.4292   31.8115       16.8      -.-  2.2  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2024.12.18 06:57:57  40.1577   31.7248        5.0      -.-  1.8  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.12.18 06:51:46  38.1675   30.9288        4.3      -.-  2.6  -.-   AKDAG-GELENDOST (ISPARTA)                         İlksel

2024.12.18 06:44:44  40.8167   31.3268       12.2      -.-  1.7  -.-   SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)                        İlksel

2024.12.18 06:26:04  38.0763   29.0533        7.8      -.-  1.8  -.-   ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)                          İlksel

2024.12.18 06:16:27  40.3493   24.1413       13.0      -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.12.18 06:11:36  40.4040   28.8248        7.4      -.-  1.6  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.12.18 05:41:32  37.0550   36.9182        6.2      -.-  2.8  -.-   KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel

2024.12.18 05:30:37  38.0702   29.0522        7.5      -.-  1.7  -.-   BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)                        İlksel

2024.12.18 04:50:14  38.0865   37.7420        7.7      -.-  1.6  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.12.18 04:35:30  38.4267   38.8392       17.2      -.-  1.0  -.-   GULENKOY-KALE (MALATYA)                           İlksel

2024.12.18 04:16:03  37.8608   36.6785        8.2      -.-  1.1  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2024.12.18 04:09:53  36.8387   36.3747        2.7      -.-  1.3  -.-   KAPILI-DORTYOL (HATAY)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.18 04:06:24  40.8083   27.7945       14.2      -.-  1.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.12.18 04:03:11  38.2355   38.6560        5.0      -.-  1.7  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel

2024.12.18 03:56:44  38.0762   29.0552        2.3      -.-  1.9  -.-   ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)                          İlksel

2024.12.18 03:56:06  38.7182   38.8805        7.8      -.-  1.5  -.-   ASAGICAKMAK-KEBAN (ELAZIG)                        İlksel

2024.12.18 03:41:26  39.7233   26.0625       16.8      -.-  1.4  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel

2024.12.18 03:37:52  37.7695   35.6228        6.4      -.-  1.3  -.-   YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA)                        İlksel

2024.12.18 03:35:29  38.6237   39.4212        2.3      -.-  1.4  -.-   YENIKAPI-(ELAZIG)                                 İlksel

2024.12.18 03:16:55  38.0417   29.0352       14.8      -.-  1.1  -.-   BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)                        İlksel

2024.12.18 03:08:18  38.0848   29.0513        6.4      -.-  2.0  -.-   ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)                          İlksel

2024.12.18 03:01:23  38.0687   29.0472        7.6      -.-  4.0  3.9   ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)                          İlksel

2024.12.18 02:43:16  35.5010   27.0262        9.6      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.18 02:36:30  38.4695   38.0680        8.0      -.-  1.4  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2024.12.18 02:32:14  40.9693   24.9522        8.1      -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.12.18 02:31:32  39.5553   28.2120        3.4      -.-  1.9  -.-   TILKICIK-KEPSUT (BALIKESIR)                       İlksel

2024.12.18 02:28:05  38.9975   40.5277        5.3      -.-  1.5  -.-   KURTULUS-(BINGOL)                                 İlksel

2024.12.18 02:19:28  35.7187   31.3690        5.0      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.18 02:16:39  38.6283   39.4912        7.6      -.-  1.4  -.-   ELMAPINARI-(ELAZIG)                               İlksel

2024.12.18 02:13:03  39.4073   42.9893        2.8      -.-  1.8  -.-   SULEYMANKUMBET-HAMUR (AGRI)                       İlksel

2024.12.18 02:05:45  38.4323   31.7793       26.4      -.-  0.8  -.-   KONARI-TUZLUKCU (KONYA)                           İlksel

2024.12.18 01:48:39  38.1430   38.6075        5.6      -.-  1.6  -.-   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                      İlksel

2024.12.18 01:10:38  38.3162   38.7907        5.0      -.-  1.7  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.12.18 00:55:26  39.3763   28.2507        6.2      -.-  3.0  2.9   DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR)                     İlksel

2024.12.18 00:24:02  39.0485   27.4915        7.6      -.-  1.6  -.-   KALEMKOY-KINIK (IZMIR)                            İlksel

2024.12.18 00:01:43  39.4145   25.9420       12.9      -.-  2.2  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 18 Aralık son depremler listesi 

Tarih(TS)             Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer

2024-12-18 12:53:30       38.43083              39.24194              7.0          ML         2.1          Sivrice (Elazığ)  

2024-12-18 12:46:48       39.34667              33.42139              6.97       ML         1.2          Bala (Ankara)   

2024-12-18 12:23:17       38.48722              29.15556              7.0          ML         0.9          Eşme (Uşak)     

2024-12-18 12:21:07       38.47111              29.13083              7.03       ML         0.8          Ulubey (Uşak) 

2024-12-18 12:18:24       38.28917              37.83639              6.97       ML         1.8          Akçadağ (Malatya)        

2024-12-18 12:05:41       38.28389              38.25611              7.0          ML         1.9          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-12-18 11:58:56       35.8175                27.5025                7.31       MW       3.8          Ege Denizi - [97.43 km] Datça (Muğla)  

2024-12-18 11:27:38       38.09056              29.06528              6.89       ML         1.8          Güney (Denizli)               

2024-12-18 11:24:15       38.1525                37.31583              9.39       ML         2.0          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-12-18 11:18:04       36.56056              31.99167              7.0          ML         1.8          Alanya (Antalya)             

2024-12-18 10:52:50       38.41139              38.21861              5.33       ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-12-18 10:31:13       40.06444              36.04     6.96       ML         1.4          Sulusaray (Tokat)           

2024-12-18 09:50:36       36.03167              31.04028              7.0          ML         1.9          Akdeniz - [63.96 km] Kumluca (Antalya)               

2024-12-18 09:47:55       38.08361              29.06444              7.0          ML         1.5          Güney (Denizli)               

2024-12-18 09:46:50       40.30556              23.97583              7.0          ML         1.5          Ege Denizi          

2024-12-18 09:44:00       38.02111              37.09083              7.04       ML         1.9          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-12-18 09:25:48       40.79639              31.05944              7.0          ML         1.9          Merkez (Düzce)              

2024-12-18 08:52:16       36.51778              31.93861              8.92       ML         1.9          Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.04 km] Alanya (Antalya)            

2024-12-18 08:12:22       38.65917              31.25028              7.08       ML         0.7          Sultandağı (Afyonkarahisar)      

2024-12-18 08:06:54       40.02833              34.2375                7.0          ML         0.7          Sungurlu (Çorum)          

2024-12-18 08:03:43       37.82556              34.91278              7.03       ML         1.1          Çamardı (Niğde)             

2024-12-18 07:51:41       38.20194              38.75056              6.82       ML         0.9          Pütürge (Malatya)         

2024-12-18 07:36:15       38.10694              38.51694              7.03       ML         1.1          Sincik (Adıyaman)          

2024-12-18 06:57:54       39.99111              31.94917              7.16       ML         2.0          Beypazarı (Ankara)        

2024-12-18 06:51:47       38.17139              30.95306              7.0          ML         2.6          Gelendost (Isparta)      

2024-12-18 06:26:05       38.085   29.07528              7.42       ML         1.6          Güney (Denizli)               

2024-12-18 06:11:36       40.39806              28.87167              7.41       ML         1.5          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.93 km] Mudanya (Bursa)           

2024-12-18 05:41:33       37.08639              36.87528              7.0          ML         3.0          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-12-18 05:30:38       38.07944              29.05389              6.91       ML         1.4          Güney (Denizli)               

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-18 04:50:14       38.085   37.775   8.99       ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)  

2024-12-18 04:35:30       38.33417              38.805   10.06     ML         1.3          Kale (Malatya) 

2024-12-18 04:16:01       37.92083              36.65111              7.03       ML         1.4          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-12-18 04:09:53       36.80417              36.53861              10.39     ML         1.5          Hassa (Hatay)   

2024-12-18 04:06:22       40.82194              27.87056              6.98       ML         1.1          Marmara Denizi - [17.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)          

2024-12-18 04:03:12       38.22     38.64694              11.87     ML         1.6          Pütürge (Malatya)         

2024-12-18 03:56:44       38.075   29.05083              10.15     ML         1.7          Güney (Denizli)               

2024-12-18 03:56:05       38.68722              38.85028              7.0          ML         1.4          Keban (Elazığ)  

2024-12-18 03:41:27       39.70694              26.08361              11.16     ML         1.2          Ege Denizi - [07.97 km] Ezine (Çanakkale)               

2024-12-18 03:37:52       37.78139              35.63194              7.0          ML         1.3          Kozan (Adana) 

2024-12-18 03:35:30       38.60028              39.48     6.98       ML         1.2          Merkez (Elazığ)               

2024-12-18 03:16:56       38.09083              29.06389              7.0          ML         1.0          Güney (Denizli)               

2024-12-18 03:08:18       38.06056              29.07056              12.04     ML         1.8          Pamukkale (Denizli)      

2024-12-18 03:01:24       38.05722              29.05417              7.96       MW       4.0          Pamukkale (Denizli)      

2024-12-18 02:52:34       38.60833              39.47083              7.0          ML         1.2          Keban Barajı - [01.63 km] Merkez (Elazığ)               

2024-12-18 02:43:16       35.50833              27.1475                6.62       ML         2.0          Ege Denizi - [134.35 km] Datça (Muğla)

2024-12-18 02:36:30       38.46778              38.02639              7.04       ML         1.1          Akçadağ (Malatya)        

2024-12-18 02:31:33       39.54     28.21667              9.79       ML         1.7          Bigadiç (Balıkesir)           

2024-12-18 02:28:05       38.96806              40.52417              7.0          ML         1.1          Merkez (Bingöl)              

2024-12-18 02:19:24       35.6225                31.10639              8.44       ML         2.4          Akdeniz - [99.33 km] Kumluca (Antalya)               

2024-12-18 02:18:53       37.16833              36.99167              7.0          ML         0.7          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-12-18 02:16:39       38.60833              39.46694              16.71     ML         1.2          Keban Barajı - [01.66 km] Merkez (Elazığ)               

2024-12-18 02:13:04       39.44806              42.97694              10.43     ML         1.8          Hamur (Ağrı)    

2024-12-18 02:12:03       38.32444              38.80306              7.1          ML         0.9          Kale (Malatya) 

2024-12-18 02:05:47       38.45722              31.80528              7.01       ML         0.7          Tuzlukçu (Konya)           

2024-12-18 01:48:39       38.13028              38.56111              7.0          ML         1.4          Sincik (Adıyaman)          

2024-12-18 01:41:13       37.17306              30.48889              7.77       ML         1.4          Döşemealtı (Antalya)   

2024-12-18 01:10:39       38.29139              38.77806              9.23       ML         1.7          Pütürge (Malatya)         

2024-12-18 00:55:27       39.37389              28.2675                6.76       ML         2.8          Bigadiç (Balıkesir)           

2024-12-18 00:49:15       38.31806              37.84306              5.03       ML         1.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-12-18 00:30:41       38.15167              38.54     7.0          ML         1.1          Battalgazi (Malatya)      

2024-12-18 00:24:02       39.03306              27.48111              6.98       ML         1.4          Kınık (İzmir)      

2024-12-18 00:11:31       38.24139              38.09972              6.94       ML         0.8          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-12-18 00:01:44       39.42444              25.98222              15.46     ML         2.0          Ege Denizi - [09.44 km] Ayvacık (Çanakkale)

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