Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.18 12:09:37 38.6433 39.6828 5.0 -.- 2.6 -.- YOLUSTU-(ELAZIG) İlksel
2025.01.18 09:11:32 37.4603 37.0328 4.7 -.- 2.5 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.18 08:48:39 40.3333 24.1555 4.5 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.18 08:43:54 40.7690 30.8362 13.1 -.- 1.9 -.- YESILVADI-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2025.01.18 07:44:40 38.0670 37.4097 1.8 -.- 1.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.18 07:10:44 38.5790 28.2485 8.2 -.- 1.6 -.- ADALA-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.18 07:08:25 38.6030 30.7595 8.0 -.- 1.6 -.- KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.01.18 05:35:08 40.9105 34.1193 7.6 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-TOSYA (KASTAMONU) İlksel
2025.01.18 05:10:10 38.6427 39.6937 5.0 -.- 2.7 -.- YOLUSTU-(ELAZIG) İlksel
2025.01.18 04:49:50 37.8400 36.5983 7.8 -.- 1.5 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.18 04:37:16 38.6382 36.3957 2.0 -.- 1.9 -.- EGRISOGUT-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2025.01.18 04:29:16 36.9208 35.9328 15.8 -.- 0.9 -.- KURTPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.01.18 04:21:03 38.6400 36.3903 5.0 -.- 2.2 -.- EGRISOGUT-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2025.01.18 04:19:56 38.6140 36.3448 14.5 -.- 1.6 -.- TASLIOGLU-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2025.01.18 03:49:55 39.3017 27.8137 24.2 -.- 1.4 -.- HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.01.18 03:07:33 37.7863 36.4663 12.5 -.- 1.9 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.18 03:06:52 37.4060 30.3807 27.5 -.- 1.7 -.- KECILI-BUCAK (BURDUR) İlksel
2025.01.18 02:48:30 36.3295 27.7550 29.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.18 02:37:25 38.4118 37.5652 8.8 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.18 02:18:38 37.1587 28.8103 13.5 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.18 02:12:19 37.1563 28.8858 4.9 -.- 1.5 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.18 01:18:42 38.4012 37.5712 7.1 -.- 2.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.18 00:29:04 37.9282 28.7823 5.0 -.- 1.8 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2025.01.18 00:26:36 39.8713 41.6685 20.2 -.- 1.3 -.- OTLUKKAPI-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2025.01.18 00:17:13 36.1037 29.2028 15.2 -.- 2.0 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
AFAD 18 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-18 12:09:38 38.59056 39.69028 7.03 ML 2.6 Merkez (Elazığ)
2025-01-18 12:05:02 37.39611 37.16111 6.75 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-01-18 12:02:06 37.10222 38.70667 7.14 ML 1.7 Eyyübiye (Şanlıurfa)
2025-01-18 11:59:59 38.8775 27.02417 6.33 ML 1.7 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [02.94 km] Aliağa (İzmir)
2025-01-18 11:57:15 38.89139 26.99111 7.77 ML 1.7 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.77 km] Aliağa (İzmir)
2025-01-18 11:53:11 36.07 28.12556 7.1 ML 1.7 Akdeniz - [62.37 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-18 10:57:20 35.81667 30.67722 47.58 ML 2.5 Akdeniz - [61.12 km] Kumluca (Antalya)
2025-01-18 10:20:02 38.10778 38.32611 7.0 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-18 09:32:10 37.46167 37.01722 7.0 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-18 09:26:24 38.64333 30.73556 7.01 ML 1.7 Merkez (Afyonkarahisar)
2025-01-18 09:19:13 39.205 32.95694 6.56 ML 1.2 Kulu (Konya)
2025-01-18 09:17:01 38.4025 27.68806 6.97 ML 1.3 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-18 09:11:31 37.45583 37.02389 9.02 ML 2.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-18 08:43:55 40.77056 30.82361 13.21 ML 1.7 Hendek (Sakarya)
2025-01-18 08:43:33 38.15833 38.60111 7.0 ML 1.6 Battalgazi (Malatya)
2025-01-18 08:38:16 37.13667 28.93972 7.0 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)
2025-01-18 08:21:22 38.27556 38.74222 7.87 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2025-01-18 08:03:58 38.55806 28.18972 7.0 ML 1.0 Salihli (Manisa)
2025-01-18 08:00:44 38.53694 39.75444 7.0 ML 1.4 Maden (Elazığ)
2025-01-18 07:44:42 38.04361 37.36944 5.91 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-01-18 07:43:40 38.61083 40.72139 6.86 ML 1.4 Genç (Bingöl)
2025-01-18 07:10:45 38.555 28.20222 7.0 ML 1.3 Salihli (Manisa)
2025-01-18 07:08:26 38.64056 30.75861 7.0 ML 1.4 Merkez (Afyonkarahisar)
2025-01-18 06:57:55 39.68472 40.84167 7.0 ML 1.4 Çat (Erzurum)
2025-01-18 06:50:25 39.60083 39.34194 7.03 ML 1.4 Kemah (Erzincan)
2025-01-18 06:28:28 38.28028 38.78917 8.91 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2025-01-18 05:50:33 38.46083 37.46778 7.0 ML 1.1 Darende (Malatya)
2025-01-18 05:35:10 40.8875 34.21556 10.57 ML 1.5 Tosya (Kastamonu)
2025-01-18 05:10:12 38.58306 39.71083 10.32 ML 2.7 Merkez (Elazığ)
2025-01-18 04:49:52 37.75639 36.52778 7.0 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-01-18 04:37:17 38.67417 36.42333 7.0 ML 1.8 Pınarbaşı (Kayseri)
2025-01-18 04:21:04 38.68444 36.32472 7.07 ML 2.1 Pınarbaşı (Kayseri)
2025-01-18 04:19:58 38.65778 36.3575 7.01 ML 1.6 Pınarbaşı (Kayseri)
2025-01-18 04:17:45 39.01611 37.56 7.0 ML 1.3 Kangal (Sivas)
2025-01-18 03:49:55 39.28361 27.94389 6.69 ML 1.2 Kırkağaç (Manisa)
2025-01-18 03:42:10 36.71861 36.13583 7.0 ML 1.2 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.60 km] Payas (Hatay)
2025-01-18 03:07:34 37.80167 36.52528 7.05 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-01-18 03:06:52 37.34917 30.38556 96.28 ML 1.5 Bucak (Burdur)
2025-01-18 02:48:24 35.99694 27.37361 16.28 ML 1.7 Ege Denizi - [77.67 km] Datça (Muğla)
2025-01-18 02:18:39 37.15667 28.80028 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2025-01-18 02:12:21 37.21667 28.78889 7.0 ML 1.3 Beyağaç (Denizli)
2025-01-18 01:18:42 38.40583 37.50667 7.14 ML 2.1 Darende (Malatya)
2025-01-18 00:38:18 39.43833 27.98722 7.03 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2025-01-18 00:29:04 37.90444 28.76833 7.0 ML 1.9 Sarayköy (Denizli)
2025-01-18 00:26:37 40.02083 41.64333 25.6 ML 1.2 Pasinler (Erzurum)
2025-01-18 00:17:14 36.05583 29.19028 13.57 ML 1.8 Akdeniz - [27.01 km] Kaş (Antalya)