  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.18 12:09:37  38.6433   39.6828        5.0      -.-  2.6  -.-   YOLUSTU-(ELAZIG)                                  İlksel

2025.01.18 09:11:32  37.4603   37.0328        4.7      -.-  2.5  -.-   YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2025.01.18 08:48:39  40.3333   24.1555        4.5      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.01.18 08:43:54  40.7690   30.8362       13.1      -.-  1.9  -.-   YESILVADI-HENDEK (SAKARYA)                        İlksel

2025.01.18 07:44:40  38.0670   37.4097        1.8      -.-  1.4  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.01.18 07:10:44  38.5790   28.2485        8.2      -.-  1.6  -.-   ADALA-SALIHLI (MANISA)                            İlksel

2025.01.18 07:08:25  38.6030   30.7595        8.0      -.-  1.6  -.-   KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)                         İlksel

2025.01.18 05:35:08  40.9105   34.1193        7.6      -.-  1.6  -.-   YAGCILAR-TOSYA (KASTAMONU)                        İlksel

2025.01.18 05:10:10  38.6427   39.6937        5.0      -.-  2.7  -.-   YOLUSTU-(ELAZIG)                                  İlksel

2025.01.18 04:49:50  37.8400   36.5983        7.8      -.-  1.5  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2025.01.18 04:37:16  38.6382   36.3957        2.0      -.-  1.9  -.-   EGRISOGUT-PINARBASI (KAYSERI)                     İlksel

2025.01.18 04:29:16  36.9208   35.9328       15.8      -.-  0.9  -.-   KURTPINAR-CEYHAN (ADANA)                          İlksel

2025.01.18 04:21:03  38.6400   36.3903        5.0      -.-  2.2  -.-   EGRISOGUT-PINARBASI (KAYSERI)                     İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.18 04:19:56  38.6140   36.3448       14.5      -.-  1.6  -.-   TASLIOGLU-PINARBASI (KAYSERI)                     İlksel

2025.01.18 03:49:55  39.3017   27.8137       24.2      -.-  1.4  -.-   HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel

2025.01.18 03:07:33  37.7863   36.4663       12.5      -.-  1.9  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.01.18 03:06:52  37.4060   30.3807       27.5      -.-  1.7  -.-   KECILI-BUCAK (BURDUR)                             İlksel

2025.01.18 02:48:30  36.3295   27.7550       29.8      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.18 02:37:25  38.4118   37.5652        8.8      -.-  1.2  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2025.01.18 02:18:38  37.1587   28.8103       13.5      -.-  1.7  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.01.18 02:12:19  37.1563   28.8858        4.9      -.-  1.5  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 İlksel

2025.01.18 01:18:42  38.4012   37.5712        7.1      -.-  2.2  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2025.01.18 00:29:04  37.9282   28.7823        5.0      -.-  1.8  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel

2025.01.18 00:26:36  39.8713   41.6685       20.2      -.-  1.3  -.-   OTLUKKAPI-PASINLER (ERZURUM)                      İlksel

2025.01.18 00:17:13  36.1037   29.2028       15.2      -.-  2.0  -.-   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 18 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-18 12:09:38    38.59056    39.69028    7.03   ML    2.6     Merkez (Elazığ) 

2025-01-18 12:05:02    37.39611    37.16111    6.75   ML    1.4     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2025-01-18 12:02:06    37.10222    38.70667    7.14   ML    1.7     Eyyübiye (Şanlıurfa)   

2025-01-18 11:59:59    38.8775      27.02417    6.33   ML    1.7     Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [02.94 km] Aliağa (İzmir)

2025-01-18 11:57:15    38.89139    26.99111    7.77   ML    1.7     Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.77 km] Aliağa (İzmir)

2025-01-18 11:53:11    36.07 28.12556    7.1     ML    1.7     Akdeniz - [62.37 km] Marmaris (Muğla)     

2025-01-18 10:57:20    35.81667    30.67722    47.58 ML    2.5     Akdeniz - [61.12 km] Kumluca (Antalya)      

2025-01-18 10:20:02    38.10778    38.32611    7.0     ML    1.8     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-01-18 09:32:10    37.46167    37.01722    7.0     ML    1.5     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)       

2025-01-18 09:26:24    38.64333    30.73556    7.01   ML    1.7     Merkez (Afyonkarahisar)        

2025-01-18 09:19:13    39.205        32.95694    6.56   ML    1.2     Kulu (Konya)      

2025-01-18 09:17:01    38.4025      27.68806    6.97   ML    1.3     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-18 09:11:31    37.45583    37.02389    9.02   ML    2.6     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)       

2025-01-18 08:43:55    40.77056    30.82361    13.21 ML    1.7     Hendek (Sakarya)       

2025-01-18 08:43:33    38.15833    38.60111    7.0     ML    1.6     Battalgazi (Malatya)   

2025-01-18 08:38:16    37.13667    28.93972    7.0     ML    1.1     Köyceğiz (Muğla)       

2025-01-18 08:21:22    38.27556    38.74222    7.87   ML    1.4     Pütürge (Malatya)      

2025-01-18 08:03:58    38.55806    28.18972    7.0     ML    1.0     Salihli (Manisa) 

2025-01-18 08:00:44    38.53694    39.75444    7.0     ML    1.4     Maden (Elazığ)  

2025-01-18 07:44:42    38.04361    37.36944    5.91   ML    1.4     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2025-01-18 07:43:40    38.61083    40.72139    6.86   ML    1.4     Genç (Bingöl)    

2025-01-18 07:10:45    38.555        28.20222    7.0     ML    1.3     Salihli (Manisa)

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-18 07:08:26    38.64056    30.75861    7.0     ML    1.4     Merkez (Afyonkarahisar)        

2025-01-18 06:57:55    39.68472    40.84167    7.0     ML    1.4     Çat (Erzurum)    

2025-01-18 06:50:25    39.60083    39.34194    7.03   ML    1.4     Kemah (Erzincan)       

2025-01-18 06:28:28    38.28028    38.78917    8.91   ML    1.3     Pütürge (Malatya)      

2025-01-18 05:50:33    38.46083    37.46778    7.0     ML    1.1     Darende (Malatya)     

2025-01-18 05:35:10    40.8875      34.21556    10.57 ML    1.5     Tosya (Kastamonu)     

2025-01-18 05:10:12    38.58306    39.71083    10.32 ML    2.7     Merkez (Elazığ) 

2025-01-18 04:49:52    37.75639    36.52778    7.0     ML    1.7     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2025-01-18 04:37:17    38.67417    36.42333    7.0     ML    1.8     Pınarbaşı (Kayseri)      

2025-01-18 04:21:04    38.68444    36.32472    7.07   ML    2.1     Pınarbaşı (Kayseri)      

2025-01-18 04:19:58    38.65778    36.3575      7.01   ML    1.6     Pınarbaşı (Kayseri)      

2025-01-18 04:17:45    39.01611    37.56 7.0     ML    1.3     Kangal (Sivas)    

2025-01-18 03:49:55    39.28361    27.94389    6.69   ML    1.2     Kırkağaç (Manisa)       

2025-01-18 03:42:10    36.71861    36.13583    7.0     ML    1.2     Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.60 km] Payas (Hatay)        

2025-01-18 03:07:34    37.80167    36.52528    7.05   ML    2.0     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2025-01-18 03:06:52    37.34917    30.38556    96.28 ML    1.5     Bucak (Burdur)  

2025-01-18 02:48:24    35.99694    27.37361    16.28 ML    1.7     Ege Denizi - [77.67 km] Datça (Muğla)   

2025-01-18 02:18:39    37.15667    28.80028    7.0     ML    1.5     Menteşe (Muğla)        

2025-01-18 02:12:21    37.21667    28.78889    7.0     ML    1.3     Beyağaç (Denizli)        

2025-01-18 01:18:42    38.40583    37.50667    7.14   ML    2.1     Darende (Malatya)     

2025-01-18 00:38:18    39.43833    27.98722    7.03   ML    1.2     Bigadiç (Balıkesir)       

2025-01-18 00:29:04    37.90444    28.76833    7.0     ML    1.9     Sarayköy (Denizli)       

2025-01-18 00:26:37    40.02083    41.64333    25.6   ML    1.2     Pasinler (Erzurum)      

2025-01-18 00:17:14    36.05583    29.19028    13.57 ML    1.8     Akdeniz - [27.01 km] Kaş (Antalya)

4 | 5