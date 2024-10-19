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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 19 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.19 12:39:58  38.3687   38.8683        5.0      -.-  1.5  -.-   YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)                         İlksel

2024.10.19 12:31:50  40.7845   30.9735        4.3      -.-  1.8  -.-   YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)                            İlksel

2024.10.19 12:18:42  36.1240   33.5317        0.0      -.-  1.7  -.-   YANISLI-GULNAR (MERSIN)                           İlksel

2024.10.19 12:14:57  38.4392   39.3077        4.5      -.-  1.7  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  İlksel

2024.10.19 12:05:48  38.5323   39.6677        5.0      -.-  1.3  -.-   ORTULU-MADEN (ELAZIG)                             İlksel

2024.10.19 11:51:19  38.1293   36.3640       12.2      -.-  1.3  -.-   CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA)                     İlksel

2024.10.19 11:37:16  39.1227   42.0917        5.0      -.-  1.9  -.-   KARAAGIL-BULANIK (MUS)                            İlksel

2024.10.19 11:33:35  39.6700   37.3552        5.2      -.-  2.0  -.-   HACIALI-(SIVAS)                                   İlksel

2024.10.19 11:01:40  36.5722   27.6678       91.2      -.-  2.7  -.-   DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                    İlksel

2024.10.19 10:43:07  38.2132   38.3343       13.0      -.-  1.5  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.10.19 10:41:25  39.6770   37.3750        7.0      -.-  2.0  -.-   AKPINAR-(SIVAS)                                   İlksel

2024.10.19 10:28:32  39.6883   37.3913        6.8      -.-  2.4  -.-   AKPINAR-(SIVAS)                                   İlksel

2024.10.19 10:26:29  38.7908   26.8490       11.7      -.-  2.3  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.10.19 10:18:27  39.6595   37.3480        4.3      -.-  2.8  -.-   HACIALI-(SIVAS)                                   İlksel

2024.10.19 10:09:20  38.3295   38.7307       14.6      -.-  1.6  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.10.19 10:08:32  34.9622   26.2773       18.4      -.-  5.0  4.9   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.10.19 09:59:13  40.0865   24.8010        3.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.19 09:53:54  38.3058   38.8412        4.8      -.-  2.2  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.10.19 09:32:12  40.8708   34.7867        4.5      -.-  2.9  -.-   CIFTLIKKOY-DODURGA (CORUM)                        İlksel

2024.10.19 09:29:09  39.6638   37.3885        6.0      -.-  2.6  -.-   HACIALI-(SIVAS)                                   İlksel

2024.10.19 09:25:48  38.2873   38.7285        4.9      -.-  1.8  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.10.19 08:54:18  38.4262   37.4568        5.4      -.-  2.2  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.10.19 08:52:46  38.4572   37.5120        5.0      -.-  3.2  3.3   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel

2024.10.19 08:49:34  39.9693   24.6963        4.5      -.-  3.3  3.6   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.10.19 08:27:24  40.3948   37.8145        6.1      -.-  2.0  -.-   GUNEYCE-MESUDIYE (ORDU)                           İlksel

2024.10.19 08:24:07  38.0578   37.7037        8.0      -.-  2.0  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.10.19 07:39:06  39.9857   26.0732       10.7      -.-  2.2  -.-   UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)            İlksel

2024.10.19 07:32:38  38.3488   38.7965        4.3      -.-  2.1  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.10.19 06:46:06  38.4048   38.8812       10.8      -.-  2.3  -.-   YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)                          İlksel

2024.10.19 06:39:31  38.0510   37.2750        4.9      -.-  1.9  -.-   GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.19 05:39:07  40.3308   43.1747        5.0      -.-  2.9  -.-   ARSLANIZI-(KARS)                                  İlksel

2024.10.19 05:28:13  38.4913   39.2780        5.0      -.-  1.2  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel

2024.10.19 05:23:40  39.8655   37.5567        5.2      -.-  1.3  -.-   CANOVA-ZARA (SIVAS)                               İlksel

2024.10.19 05:10:49  38.2303   30.8013       13.0      -.-  1.7  -.-   TASEVI-YALVAC (ISPARTA)                           İlksel

2024.10.19 05:07:48  38.1950   38.0652        9.0      -.-  1.5  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.10.19 04:56:24  38.0875   37.8632        3.3      -.-  1.4  -.-   DOGANSEHIR (MALATYA)                              İlksel

2024.10.19 04:38:31  38.5107   43.3623       11.3      -.-  1.3  -.-   VAN                                               İlksel

2024.10.19 04:09:29  38.4163   38.7170       10.7      -.-  1.6  -.-   KADIKOY-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel

2024.10.19 02:56:16  38.2310   37.3088        1.8      -.-  1.9  -.-   SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.19 02:42:28  38.4335   38.0090        7.2      -.-  1.5  -.-   YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2024.10.19 01:58:21  38.2173   30.7710        3.0      -.-  3.5  3.5   GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)                       İlksel

2024.10.19 01:44:13  38.3813   38.7608        7.3      -.-  2.7  -.-   TEPEKOY-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.10.19 00:56:49  39.4992   37.3792       14.7      -.-  1.8  -.-   KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)                             İlksel

2024.10.19 00:47:04  39.4952   37.3988       16.5      -.-  1.8  -.-   KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)                             İlksel

2024.10.19 00:35:17  38.2303   30.1208        2.6      -.-  3.9  3.7   GULYAZI-KIZILOREN (AFYONKARAHISAR)                İlksel

2024.10.19 00:05:52  39.6975   37.3923        7.1      -.-  1.9  -.-   AKPINAR-(SIVAS)                                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 19 Ekim son depremler listesi

Tarih       Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer 

2024-10-19 11:37:23 39.15111  42.39556  17.29         ML    1.7    Malazgirt (Muş)        

2024-10-19 11:22:43 38.30556  38.26         7.0    ML    1.4    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-10-19 11:19:46 38.35111  38.82833  7.0    ML    1.2    Kale (Malatya)  

2024-10-19 11:01:43 36.57         27.69361  78.05         ML    2.6    Ege Denizi - [17.43 km] Datça (Muğla)   

2024-10-19 10:43:15 38.34111  38.80861  7.17  ML    1.6    Kale (Malatya)  

2024-10-19 10:41:25 39.66917  37.37806  7.0    ML    2.0    Merkez (Sivas) 

2024-10-19 10:41:25 39.65111  37.38611  7.0    ML    2.0    Merkez (Sivas) 

2024-10-19 10:28:31 39.65583  37.37611  7.0    ML    2.3    Merkez (Sivas) 

2024-10-19 10:26:30 38.82417  26.79111  7.0    ML    2.1    Ege Denizi - [09.29 km] Foça (İzmir)      

2024-10-19 10:18:27 39.65583  37.37028  6.98  ML    2.7    Merkez (Sivas) 

2024-10-19 10:09:22 38.35639  38.72944  11.07         ML    1.7    Kale (Malatya)  

2024-10-19 10:08:29 34.91167  26.19778  11.32         MW  4.8    Akdeniz   

2024-10-19 09:53:54 38.27528  38.81694  7.0    ML    2.4    Pütürge (Malatya)    

2024-10-19 09:32:11 40.80306  34.74         7.09  ML    2.9    Dodurga (Çorum)     

2024-10-19 09:29:09 39.65833  37.39139  7.0    ML    2.6    Merkez (Sivas) 

2024-10-19 09:25:50 38.34111  38.79417  7.0    ML    1.9    Kale (Malatya)  

2024-10-19 08:52:46 38.43583  37.50472  7.03  ML    3.2    Darende (Malatya)    

2024-10-19 08:49:37 39.93444  24.8625     7.31  ML    3.2    Ege Denizi

2024-10-19 08:27:24 40.36778  37.80722  7.01  ML    1.6    Koyulhisar (Sivas)     

2024-10-19 08:24:07 38.06944  37.70917  9.36  ML    1.8    Doğanşehir (Malatya)        

2024-10-19 07:39:06 39.9675     26.11028  14.32         ML    2.1    Ege Denizi - [05.97 km] Ezine (Çanakkale)       

2024-10-19 07:32:39 38.35222  38.78611  9.1    ML    2.0    Kale (Malatya)  

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-19 06:46:06 38.39333  38.87361  14.14         ML    2.3    Karakaya Barajı - [02.73 km] Sivrice (Elazığ)

2024-10-19 06:39:32 38.05472  37.26333  7.0    ML    1.9    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-10-19 05:39:09 40.32222  43.12278  7.0    ML    2.8    Merkez (Kars)   

2024-10-19 05:23:42 39.66556  37.355       7.0    ML    0.8    Merkez (Sivas) 

2024-10-19 05:10:49 38.21167  30.77611  6.99  ML    1.3    Eğirdir Gölü - [03.15 km] Senirkent (Isparta)   

2024-10-19 05:07:48 38.13861  38.52222  7.0    ML    0.8    Sincik (Adıyaman)    

2024-10-19 04:56:35 38.13417  38.60556  7.0    ML    1.2    Pütürge (Malatya)    

2024-10-19 04:39:29 38.42278  39.29278  7.0    ML    1.1    Sivrice (Elazığ)  

2024-10-19 04:09:30 38.37194  38.75944  10.84         ML    1.5    Kale (Malatya)  

2024-10-19 02:56:17 38.22389  37.30222  5.19  ML    2.0    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-19 02:53:34 38.32361  38.85167  7.0    ML    1.2    Pütürge (Malatya)    

2024-10-19 02:42:28 38.45778  38.03083  7.01  ML    1.5    Akçadağ (Malatya)   

2024-10-19 02:38:42 38.39194  38.86694  7.0    ML    1.2    Kale (Malatya)  

2024-10-19 01:58:21 38.20111  30.7625     9.12  ML    3.3    Eğirdir Gölü - [02.38 km] Senirkent (Isparta)   

2024-10-19 01:44:13 38.35583  38.77278  11.95         ML    2.8    Kale (Malatya)  

2024-10-19 00:56:48 39.45361  37.35528  11.52         ML    1.9    Ulaş (Sivas)       

2024-10-19 00:50:03 37.68417  36.2525     7.0    ML    0.9    Kadirli (Osmaniye)    

2024-10-19 00:47:04 39.43861  37.36028  13.61         ML    1.8    Ulaş (Sivas)       

2024-10-19 00:45:58 39.62194  37.36583  7.02  ML    1.4    Merkez (Sivas) 

2024-10-19 00:35:18 38.21972  30.08639  6.98  ML    3.7    Kızılören (Afyonkarahisar)       

2024-10-19 00:05:51 39.65167  37.36139  6.97  ML    1.9    Merkez (Sivas) 

2024-10-19 00:01:48 38.37639  38.75806  10.06         ML    1.1    Kale (Malatya)

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