Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 19 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.19 12:39:58 38.3687 38.8683 5.0 -.- 1.5 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.19 12:31:50 40.7845 30.9735 4.3 -.- 1.8 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2024.10.19 12:18:42 36.1240 33.5317 0.0 -.- 1.7 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.10.19 12:14:57 38.4392 39.3077 4.5 -.- 1.7 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.19 12:05:48 38.5323 39.6677 5.0 -.- 1.3 -.- ORTULU-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.10.19 11:51:19 38.1293 36.3640 12.2 -.- 1.3 -.- CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.10.19 11:37:16 39.1227 42.0917 5.0 -.- 1.9 -.- KARAAGIL-BULANIK (MUS) İlksel
2024.10.19 11:33:35 39.6700 37.3552 5.2 -.- 2.0 -.- HACIALI-(SIVAS) İlksel
2024.10.19 11:01:40 36.5722 27.6678 91.2 -.- 2.7 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.10.19 10:43:07 38.2132 38.3343 13.0 -.- 1.5 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.10.19 10:41:25 39.6770 37.3750 7.0 -.- 2.0 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel
2024.10.19 10:28:32 39.6883 37.3913 6.8 -.- 2.4 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel
2024.10.19 10:26:29 38.7908 26.8490 11.7 -.- 2.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.19 10:18:27 39.6595 37.3480 4.3 -.- 2.8 -.- HACIALI-(SIVAS) İlksel
2024.10.19 10:09:20 38.3295 38.7307 14.6 -.- 1.6 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.19 10:08:32 34.9622 26.2773 18.4 -.- 5.0 4.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.19 09:59:13 40.0865 24.8010 3.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.19 09:53:54 38.3058 38.8412 4.8 -.- 2.2 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.19 09:32:12 40.8708 34.7867 4.5 -.- 2.9 -.- CIFTLIKKOY-DODURGA (CORUM) İlksel
2024.10.19 09:29:09 39.6638 37.3885 6.0 -.- 2.6 -.- HACIALI-(SIVAS) İlksel
2024.10.19 09:25:48 38.2873 38.7285 4.9 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.19 08:54:18 38.4262 37.4568 5.4 -.- 2.2 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.19 08:52:46 38.4572 37.5120 5.0 -.- 3.2 3.3 YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.19 08:49:34 39.9693 24.6963 4.5 -.- 3.3 3.6 EGE DENIZI İlksel
2024.10.19 08:27:24 40.3948 37.8145 6.1 -.- 2.0 -.- GUNEYCE-MESUDIYE (ORDU) İlksel
2024.10.19 08:24:07 38.0578 37.7037 8.0 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.19 07:39:06 39.9857 26.0732 10.7 -.- 2.2 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.19 07:32:38 38.3488 38.7965 4.3 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.19 06:46:06 38.4048 38.8812 10.8 -.- 2.3 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.10.19 06:39:31 38.0510 37.2750 4.9 -.- 1.9 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.19 05:39:07 40.3308 43.1747 5.0 -.- 2.9 -.- ARSLANIZI-(KARS) İlksel
2024.10.19 05:28:13 38.4913 39.2780 5.0 -.- 1.2 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.19 05:23:40 39.8655 37.5567 5.2 -.- 1.3 -.- CANOVA-ZARA (SIVAS) İlksel
2024.10.19 05:10:49 38.2303 30.8013 13.0 -.- 1.7 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2024.10.19 05:07:48 38.1950 38.0652 9.0 -.- 1.5 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.10.19 04:56:24 38.0875 37.8632 3.3 -.- 1.4 -.- DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.19 04:38:31 38.5107 43.3623 11.3 -.- 1.3 -.- VAN İlksel
2024.10.19 04:09:29 38.4163 38.7170 10.7 -.- 1.6 -.- KADIKOY-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.10.19 02:56:16 38.2310 37.3088 1.8 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.19 02:42:28 38.4335 38.0090 7.2 -.- 1.5 -.- YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.19 01:58:21 38.2173 30.7710 3.0 -.- 3.5 3.5 GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2024.10.19 01:44:13 38.3813 38.7608 7.3 -.- 2.7 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.19 00:56:49 39.4992 37.3792 14.7 -.- 1.8 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS) İlksel
2024.10.19 00:47:04 39.4952 37.3988 16.5 -.- 1.8 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS) İlksel
2024.10.19 00:35:17 38.2303 30.1208 2.6 -.- 3.9 3.7 GULYAZI-KIZILOREN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.10.19 00:05:52 39.6975 37.3923 7.1 -.- 1.9 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel
AFAD 19 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-19 11:37:23 39.15111 42.39556 17.29 ML 1.7 Malazgirt (Muş)
2024-10-19 11:22:43 38.30556 38.26 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-19 11:19:46 38.35111 38.82833 7.0 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-10-19 11:01:43 36.57 27.69361 78.05 ML 2.6 Ege Denizi - [17.43 km] Datça (Muğla)
2024-10-19 10:43:15 38.34111 38.80861 7.17 ML 1.6 Kale (Malatya)
2024-10-19 10:41:25 39.66917 37.37806 7.0 ML 2.0 Merkez (Sivas)
2024-10-19 10:41:25 39.65111 37.38611 7.0 ML 2.0 Merkez (Sivas)
2024-10-19 10:28:31 39.65583 37.37611 7.0 ML 2.3 Merkez (Sivas)
2024-10-19 10:26:30 38.82417 26.79111 7.0 ML 2.1 Ege Denizi - [09.29 km] Foça (İzmir)
2024-10-19 10:18:27 39.65583 37.37028 6.98 ML 2.7 Merkez (Sivas)
2024-10-19 10:09:22 38.35639 38.72944 11.07 ML 1.7 Kale (Malatya)
2024-10-19 10:08:29 34.91167 26.19778 11.32 MW 4.8 Akdeniz
2024-10-19 09:53:54 38.27528 38.81694 7.0 ML 2.4 Pütürge (Malatya)
2024-10-19 09:32:11 40.80306 34.74 7.09 ML 2.9 Dodurga (Çorum)
2024-10-19 09:29:09 39.65833 37.39139 7.0 ML 2.6 Merkez (Sivas)
2024-10-19 09:25:50 38.34111 38.79417 7.0 ML 1.9 Kale (Malatya)
2024-10-19 08:52:46 38.43583 37.50472 7.03 ML 3.2 Darende (Malatya)
2024-10-19 08:49:37 39.93444 24.8625 7.31 ML 3.2 Ege Denizi
2024-10-19 08:27:24 40.36778 37.80722 7.01 ML 1.6 Koyulhisar (Sivas)
2024-10-19 08:24:07 38.06944 37.70917 9.36 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-19 07:39:06 39.9675 26.11028 14.32 ML 2.1 Ege Denizi - [05.97 km] Ezine (Çanakkale)
2024-10-19 07:32:39 38.35222 38.78611 9.1 ML 2.0 Kale (Malatya)
2024-10-19 06:46:06 38.39333 38.87361 14.14 ML 2.3 Karakaya Barajı - [02.73 km] Sivrice (Elazığ)
2024-10-19 06:39:32 38.05472 37.26333 7.0 ML 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-10-19 05:39:09 40.32222 43.12278 7.0 ML 2.8 Merkez (Kars)
2024-10-19 05:23:42 39.66556 37.355 7.0 ML 0.8 Merkez (Sivas)
2024-10-19 05:10:49 38.21167 30.77611 6.99 ML 1.3 Eğirdir Gölü - [03.15 km] Senirkent (Isparta)
2024-10-19 05:07:48 38.13861 38.52222 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2024-10-19 04:56:35 38.13417 38.60556 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-10-19 04:39:29 38.42278 39.29278 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2024-10-19 04:09:30 38.37194 38.75944 10.84 ML 1.5 Kale (Malatya)
2024-10-19 02:56:17 38.22389 37.30222 5.19 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-19 02:53:34 38.32361 38.85167 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-10-19 02:42:28 38.45778 38.03083 7.01 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-10-19 02:38:42 38.39194 38.86694 7.0 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-10-19 01:58:21 38.20111 30.7625 9.12 ML 3.3 Eğirdir Gölü - [02.38 km] Senirkent (Isparta)
2024-10-19 01:44:13 38.35583 38.77278 11.95 ML 2.8 Kale (Malatya)
2024-10-19 00:56:48 39.45361 37.35528 11.52 ML 1.9 Ulaş (Sivas)
2024-10-19 00:50:03 37.68417 36.2525 7.0 ML 0.9 Kadirli (Osmaniye)
2024-10-19 00:47:04 39.43861 37.36028 13.61 ML 1.8 Ulaş (Sivas)
2024-10-19 00:45:58 39.62194 37.36583 7.02 ML 1.4 Merkez (Sivas)
2024-10-19 00:35:18 38.21972 30.08639 6.98 ML 3.7 Kızılören (Afyonkarahisar)
2024-10-19 00:05:51 39.65167 37.36139 6.97 ML 1.9 Merkez (Sivas)
2024-10-19 00:01:48 38.37639 38.75806 10.06 ML 1.1 Kale (Malatya)