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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Mart

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.20 12:04:53  38.1442   36.5817       13.8      -.-  1.7  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.03.20 12:04:21  38.4497   38.8577       25.7      -.-  1.4  -.-   TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG)                        İlksel

2025.03.20 11:31:56  38.3292   37.2592        5.0      -.-  2.6  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2025.03.20 10:59:16  36.3628   36.2053        5.1      -.-  1.7  -.-   SERINYOL-(HATAY)                                  İlksel

2025.03.20 09:02:55  40.4263   28.8748        8.2      -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2025.03.20 08:33:00  38.2893   38.2888       20.9      -.-  1.9  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2025.03.20 07:35:47  38.3232   38.1685        7.5      -.-  2.0  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel

2025.03.20 07:01:41  38.3413   38.7548        8.2      -.-  2.3  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                             İlksel

2025.03.20 06:29:50  39.4908   26.2235        4.5      -.-  2.1  -.-   BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.20 05:52:59  39.1095   38.9772        5.0      -.-  2.1  -.-   GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI)                   İlksel

2025.03.20 05:40:01  38.4373   37.4678        4.9      -.-  1.3  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2025.03.20 02:39:33  37.8152   36.5867        4.4      -.-  2.7  -.-   CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2025.03.20 01:35:55  40.8780   34.5310        6.9      -.-  2.2  -.-   BEYOGLAN-ISKILIP (CORUM)                          İlksel

2025.03.20 01:09:09  38.4063   37.5592        3.9      -.-  1.3  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2025.03.20 00:51:32  38.1435   37.7955       28.6      -.-  1.7  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2025.03.20 00:39:01  39.0745   29.8727        5.3      -.-  1.7  -.-   ASLIHANLAR-ASLANAPA (KUTAHYA)                     İlksel

2025.03.20 00:37:01  37.3405   37.0817        5.4      -.-  1.7  -.-   SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2025.03.20 00:34:06  37.3220   36.2243       11.0      -.-  1.8  -.-   KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 20 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-03-20 11:31:56    38.32222    37.16667    10.41 ML    2.8     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-03-20 11:01:02    39.24472    33.24972    7.0     ML    1.5     Şereflikoçhisar (Ankara)        

2025-03-20 10:47:19    41.91 27.29222    7.06   ML    0.8     Merkez (Kırklareli)      

2025-03-20 09:48:22    37.36833    37.00056    7.0     ML    1.9     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2025-03-20 09:02:54    40.42056    28.83917    7.0     ML    1.9     Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.14 km] Mudanya (Bursa)   

2025-03-20 08:36:54    38.27667    38.26833    6.95   ML    1.2     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-03-20 08:33:01    38.29083    38.30444    11.28 ML    2.0     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-03-20 07:35:47    38.275        38.18444    7.0     ML    2.0     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-03-20 07:08:12    40.74417    29.01444    7.0     ML    1.5     Marmara Denizi - [12.20 km] Çınarcık (Yalova) 

2025-03-20 07:01:40    38.28417    38.77667    8.65   ML    2.3     Pütürge (Malatya)      

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-20 06:34:25    38.39417    38.86528    7.0     ML    1.2     Karakaya Barajı - [01.50 km] Kale (Malatya)     

2025-03-20 06:29:51    39.49944    26.25861    7.11   ML    1.8     Ayvacık (Çanakkale)   

2025-03-20 06:21:10    38.08889    38.37139    7.0     ML    1.6     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-03-20 05:54:39    37.88389    36.28917    7.0     ML    1.7     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-03-20 05:53:00    39.09389    38.98722    7.01   ML    1.9     Çemişgezek (Tunceli) 

2025-03-20 05:40:01    38.42 37.46639    6.99   ML    1.7     Darende (Malatya)     

2025-03-20 02:39:35    37.77278    36.61722    7.0     ML    2.8     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2025-03-20 01:35:56    40.89389    34.55694    6.37   ML    2.1     İskilip (Çorum)   

2025-03-20 01:09:10    38.42083    37.485        7.0     ML    1.5     Darende (Malatya)     

2025-03-20 00:51:37    38.21778    37.20611    7.0     ML    1.6     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-03-20 00:37:02    37.33556    37.085        7.0     ML    1.8     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2025-03-20 00:34:09    37.33611    36.32 7.44   ML    2.0     Düziçi (Osmaniye)      

2025-03-20 00:13:32    38.83472    37.4025      7.0     ML    1.1     Gürün (Sivas)

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