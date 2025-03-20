Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Mart
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.20 12:04:53 38.1442 36.5817 13.8 -.- 1.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.20 12:04:21 38.4497 38.8577 25.7 -.- 1.4 -.- TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2025.03.20 11:31:56 38.3292 37.2592 5.0 -.- 2.6 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.20 10:59:16 36.3628 36.2053 5.1 -.- 1.7 -.- SERINYOL-(HATAY) İlksel
2025.03.20 09:02:55 40.4263 28.8748 8.2 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.03.20 08:33:00 38.2893 38.2888 20.9 -.- 1.9 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.03.20 07:35:47 38.3232 38.1685 7.5 -.- 2.0 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2025.03.20 07:01:41 38.3413 38.7548 8.2 -.- 2.3 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2025.03.20 06:29:50 39.4908 26.2235 4.5 -.- 2.1 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.03.20 05:52:59 39.1095 38.9772 5.0 -.- 2.1 -.- GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2025.03.20 05:40:01 38.4373 37.4678 4.9 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.03.20 02:39:33 37.8152 36.5867 4.4 -.- 2.7 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.20 01:35:55 40.8780 34.5310 6.9 -.- 2.2 -.- BEYOGLAN-ISKILIP (CORUM) İlksel
2025.03.20 01:09:09 38.4063 37.5592 3.9 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.03.20 00:51:32 38.1435 37.7955 28.6 -.- 1.7 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.03.20 00:39:01 39.0745 29.8727 5.3 -.- 1.7 -.- ASLIHANLAR-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
2025.03.20 00:37:01 37.3405 37.0817 5.4 -.- 1.7 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.20 00:34:06 37.3220 36.2243 11.0 -.- 1.8 -.- KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
AFAD 20 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-20 11:31:56 38.32222 37.16667 10.41 ML 2.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-20 11:01:02 39.24472 33.24972 7.0 ML 1.5 Şereflikoçhisar (Ankara)
2025-03-20 10:47:19 41.91 27.29222 7.06 ML 0.8 Merkez (Kırklareli)
2025-03-20 09:48:22 37.36833 37.00056 7.0 ML 1.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-03-20 09:02:54 40.42056 28.83917 7.0 ML 1.9 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.14 km] Mudanya (Bursa)
2025-03-20 08:36:54 38.27667 38.26833 6.95 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-20 08:33:01 38.29083 38.30444 11.28 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-20 07:35:47 38.275 38.18444 7.0 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-20 07:08:12 40.74417 29.01444 7.0 ML 1.5 Marmara Denizi - [12.20 km] Çınarcık (Yalova)
2025-03-20 07:01:40 38.28417 38.77667 8.65 ML 2.3 Pütürge (Malatya)
2025-03-20 06:34:25 38.39417 38.86528 7.0 ML 1.2 Karakaya Barajı - [01.50 km] Kale (Malatya)
2025-03-20 06:29:51 39.49944 26.25861 7.11 ML 1.8 Ayvacık (Çanakkale)
2025-03-20 06:21:10 38.08889 38.37139 7.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2025-03-20 05:54:39 37.88389 36.28917 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-20 05:53:00 39.09389 38.98722 7.01 ML 1.9 Çemişgezek (Tunceli)
2025-03-20 05:40:01 38.42 37.46639 6.99 ML 1.7 Darende (Malatya)
2025-03-20 02:39:35 37.77278 36.61722 7.0 ML 2.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-03-20 01:35:56 40.89389 34.55694 6.37 ML 2.1 İskilip (Çorum)
2025-03-20 01:09:10 38.42083 37.485 7.0 ML 1.5 Darende (Malatya)
2025-03-20 00:51:37 38.21778 37.20611 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-20 00:37:02 37.33556 37.085 7.0 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-03-20 00:34:09 37.33611 36.32 7.44 ML 2.0 Düziçi (Osmaniye)
2025-03-20 00:13:32 38.83472 37.4025 7.0 ML 1.1 Gürün (Sivas)