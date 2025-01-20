  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.20 12:52:59  38.8457   37.5017        2.5      -.-  1.9  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2025.01.20 12:42:28  36.5817   36.3247       15.6      -.-  1.2  -.-   YILANLI-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel

2025.01.20 12:23:23  40.7777   31.5690        5.3      -.-  1.2  -.-   PIRAHMETLER-(BOLU)                                İlksel

2025.01.20 12:14:16  39.4642   28.1603       13.5      -.-  1.8  -.-   CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                        İlksel

2025.01.20 12:09:01  38.4213   27.6888        5.4      -.-  1.5  -.-   ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR)                          İlksel

2025.01.20 12:02:40  41.0515   36.1628        0.0      -.-  1.6  -.-   DEMIRCI-KAVAK (SAMSUN)                            İlksel

2025.01.20 11:54:59  38.3935   27.7685       26.2      -.-  1.5  -.-   DAGYENIKOY-TURGUTLU (MANISA)                      İlksel

2025.01.20 11:30:32  40.5070   35.8032        9.7      -.-  1.4  -.-   AKSALUR-(AMASYA)                                  İlksel

2025.01.20 11:23:23  39.5350   28.9073        4.6      -.-  1.5  -.-   ALAGUNEY-DURSUNBEY (BALIKESIR)                    İlksel

2025.01.20 10:42:14  38.4125   37.8193       10.8      -.-  2.0  -.-   KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2025.01.20 08:30:15  39.4313   37.3000        5.0      -.-  3.8  3.9   KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)                     İlksel

2025.01.20 08:26:43  36.5057   36.5138        2.3      -.-  2.7  -.-   ADALAR-KIRIKHAN (HATAY)                           İlksel

2025.01.20 08:15:58  38.3973   27.8295       27.6      -.-  1.8  -.-   GUNEY-TURGUTLU (MANISA)                           İlksel

2025.01.20 07:56:43  38.5427   23.3940       25.3      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.01.20 07:39:24  40.4778   29.2003        8.5      -.-  0.9  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2025.01.20 07:36:03  38.4512   28.3172        8.5      -.-  1.3  -.-   KOSEALI-SALIHLI (MANISA)                          İlksel

2025.01.20 07:18:38  38.8620   37.4798        5.0      -.-  3.2  3.2   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2025.01.20 06:39:43  38.8068   40.1040        9.5      -.-  1.5  -.-   YUKARIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG)                İlksel

2025.01.20 05:43:33  40.5620   25.6892        8.9      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.01.20 05:31:00  39.9085   24.0157       27.6      -.-  1.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.20 04:48:16  38.5223   37.5705        5.0      -.-  1.1  -.-   AKOVA-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.20 04:48:12  37.3122   29.0570        5.0      -.-  1.2  -.-   DERINKUYU-TAVAS (DENIZLI)                         İlksel

2025.01.20 04:46:00  38.0947   38.2958        5.0      -.-  1.6  -.-   BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel

2025.01.20 04:31:07  38.8595   37.4905        5.0      -.-  3.2  3.2   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2025.01.20 04:26:57  37.1690   28.6290       19.8      -.-  1.1  -.-   CAKMAK-(MUGLA)                                    İlksel

2025.01.20 04:08:17  38.1572   36.5395        6.1      -.-  1.3  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.01.20 04:05:48  38.5085   28.2625        5.4      -.-  1.4  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2025.01.20 04:03:00  37.5628   35.8017       11.6      -.-  1.2  -.-   OZBASI-KOZAN (ADANA)                              İlksel

2025.01.20 04:01:01  40.7128   23.2823        5.1      -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.01.20 03:58:44  38.1547   37.0957        5.0      -.-  1.4  -.-   IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.01.20 03:33:52  38.8283   25.7527        5.0      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.01.20 03:20:15  37.9168   35.7120       23.5      -.-  1.2  -.-   ORUCLU-FEKE (ADANA)                               İlksel

2025.01.20 03:15:37  36.5767   36.4218       17.6      -.-  1.1  -.-   GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel

2025.01.20 03:12:47  35.0012   27.4898        5.0      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.20 03:08:34  38.2953   38.8155        8.9      -.-  1.4  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2025.01.20 02:58:25  36.0845   28.1063        7.4      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.20 02:37:25  39.6695   42.0663        8.0      -.-  1.3  -.-   KARAAGIL-KARAYAZI (ERZURUM)                       İlksel

2025.01.20 02:09:15  37.7992   36.3648       10.0      -.-  1.5  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.01.20 02:00:04  40.1890   31.7182        8.4      -.-  1.9  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2025.01.20 01:52:19  38.3182   38.8048        5.0      -.-  2.0  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2025.01.20 01:46:55  39.1833   40.7975        9.5      -.-  1.1  -.-   YIGITLER-KARLIOVA (BINGOL)                        İlksel

2025.01.20 01:08:46  38.7402   25.2590       12.6      -.-  3.6  3.5   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.01.20 01:08:06  38.3087   36.3263       19.4      -.-  1.2  -.-   SAR-TUFANBEYLI (ADANA)                            İlksel

2025.01.20 00:50:50  37.0312   28.2285        5.1      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2025.01.20 00:27:25  37.8483   37.7697        5.0      -.-  2.5  -.-   HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel

2025.01.20 00:22:11  35.3890   23.2035       11.0      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 20 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-20 12:53:00    38.88722    37.42194    7.0     ML    1.9     Gürün (Sivas)     

2025-01-20 12:14:17    39.45333    28.13917    7.0     ML    1.6     Bigadiç (Balıkesir)       

2025-01-20 12:01:09    37.10861    28.80861    7.13   ML    1.5     Menteşe (Muğla)        

2025-01-20 09:58:09    37.25778    37.06139    7.0     ML    1.6     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2025-01-20 08:56:56    38.36083    45.03861    8.37   ML    2.2     Khoy, West Azarbaijan (İran) - [52.48 km] Başkale (Van)  

2025-01-20 08:30:15    39.41056    37.29444    7.0     MW  3.9     Ulaş (Sivas)        

2025-01-20 08:26:43    36.54278    36.52417    7.16   ML    3.0     Kırıkhan (Hatay)

2025-01-20 08:15:58    38.3925      27.67222    6.98   ML    1.7     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-20 07:36:02    38.54167    28.21667    6.99   ML    1.1     Salihli (Manisa) 

2025-01-20 07:18:39    38.88556    37.45139    6.99   ML    3.3     Gürün (Sivas)     

2025-01-20 06:39:43    38.85444    40.15139    6.99   ML    1.4     Kovancılar (Elazığ)      

2025-01-20 05:43:33    40.55389    25.72722    24.91 ML    1.7     Ege Denizi - [35.46 km] Enez (Edirne)     

2025-01-20 04:48:14    37.29778    29.02111    7.23   ML    1.3     Tavas (Denizli)   

2025-01-20 04:46:02    38.0675      38.35028    7.01   ML    1.7     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-01-20 04:31:07    38.89694    37.46056    6.98   ML    3.2     Gürün (Sivas)     

2025-01-20 04:26:58    37.17111    28.62556    6.99   ML    0.8     Menteşe (Muğla)        

2025-01-20 04:08:21    37.97333    36.94778    7.08   ML    1.1     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2025-01-20 04:05:49    38.525        28.21194    6.98   ML    1.4     Salihli (Manisa) 

2025-01-20 04:03:00    37.60639    35.87111    7.12   ML    1.7     Kozan (Adana)   

2025-01-20 03:58:45    38.10444    37.14306    6.99   ML    1.2     Ekinözü (Kahramanmaraş)

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-20 03:33:53    38.80167    25.79833    7.02   ML    1.6     Ege Denizi - [55.08 km] Karaburun (İzmir)       

2025-01-20 03:20:15    37.95361    35.70444    7.02   ML    1.1     Feke (Adana)     

2025-01-20 03:15:37    36.60083    36.37417    7.13   ML    1.4     Kırıkhan (Hatay)

2025-01-20 03:12:37    34.19611    27.17778    8.38   ML    2.8     Akdeniz - [278.26 km] Datça (Muğla)   

2025-01-20 03:08:35    38.3325      38.76667    10.94 ML    1.7     Kale (Malatya)   

2025-01-20 02:58:22    36.03306    28.055        6.98   ML    1.4     Akdeniz - [66.63 km] Marmaris (Muğla)      

2025-01-20 02:37:24    39.67222    42.11917    6.96   ML    1.2     Karayazı (Erzurum)     

2025-01-20 02:36:06    38.60528    39.58917    7.0     ML    1.4     Merkez (Elazığ) 

2025-01-20 02:22:09    38.52833    28.25222    7.0     ML    1.4     Salihli (Manisa) 

2025-01-20 02:09:15    37.80722    36.36333    7.64   ML    1.7     Andırın (Kahramanmaraş)        

2025-01-20 02:00:04    40.18361    31.73306    6.99   ML    1.6     Beypazarı (Ankara)     

2025-01-20 01:52:20    38.28528    38.79611    8.22   ML    2.0     Pütürge (Malatya)      

2025-01-20 01:46:55    39.10194    40.78222    6.99   ML    1.2     Karlıova (Bingöl)

2025-01-20 01:08:46    38.77444    25.35944    7.84   ML    3.4     Ege Denizi - [91.37 km] Karaburun (İzmir)       

2025-01-20 01:08:04    38.29167    36.35278    6.97   ML    1.4     Tufanbeyli (Adana)     

2025-01-20 00:50:50    37.04472    28.22361    7.0     ML    1.5     Menteşe (Muğla)        

2025-01-20 00:27:25    37.81139    37.82278    9.19   ML    2.6     Gölbaşı (Adıyaman)

4 | 5