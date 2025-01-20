Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.20 12:52:59 38.8457 37.5017 2.5 -.- 1.9 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.01.20 12:42:28 36.5817 36.3247 15.6 -.- 1.2 -.- YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.01.20 12:23:23 40.7777 31.5690 5.3 -.- 1.2 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) İlksel
2025.01.20 12:14:16 39.4642 28.1603 13.5 -.- 1.8 -.- CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.01.20 12:09:01 38.4213 27.6888 5.4 -.- 1.5 -.- ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.20 12:02:40 41.0515 36.1628 0.0 -.- 1.6 -.- DEMIRCI-KAVAK (SAMSUN) İlksel
2025.01.20 11:54:59 38.3935 27.7685 26.2 -.- 1.5 -.- DAGYENIKOY-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2025.01.20 11:30:32 40.5070 35.8032 9.7 -.- 1.4 -.- AKSALUR-(AMASYA) İlksel
2025.01.20 11:23:23 39.5350 28.9073 4.6 -.- 1.5 -.- ALAGUNEY-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2025.01.20 10:42:14 38.4125 37.8193 10.8 -.- 2.0 -.- KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.20 08:30:15 39.4313 37.3000 5.0 -.- 3.8 3.9 KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.01.20 08:26:43 36.5057 36.5138 2.3 -.- 2.7 -.- ADALAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.01.20 08:15:58 38.3973 27.8295 27.6 -.- 1.8 -.- GUNEY-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2025.01.20 07:56:43 38.5427 23.3940 25.3 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.20 07:39:24 40.4778 29.2003 8.5 -.- 0.9 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.01.20 07:36:03 38.4512 28.3172 8.5 -.- 1.3 -.- KOSEALI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.20 07:18:38 38.8620 37.4798 5.0 -.- 3.2 3.2 ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.01.20 06:39:43 38.8068 40.1040 9.5 -.- 1.5 -.- YUKARIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.01.20 05:43:33 40.5620 25.6892 8.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.20 05:31:00 39.9085 24.0157 27.6 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.20 04:48:16 38.5223 37.5705 5.0 -.- 1.1 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.20 04:48:12 37.3122 29.0570 5.0 -.- 1.2 -.- DERINKUYU-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2025.01.20 04:46:00 38.0947 38.2958 5.0 -.- 1.6 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.20 04:31:07 38.8595 37.4905 5.0 -.- 3.2 3.2 ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.01.20 04:26:57 37.1690 28.6290 19.8 -.- 1.1 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2025.01.20 04:08:17 38.1572 36.5395 6.1 -.- 1.3 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.20 04:05:48 38.5085 28.2625 5.4 -.- 1.4 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.20 04:03:00 37.5628 35.8017 11.6 -.- 1.2 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.01.20 04:01:01 40.7128 23.2823 5.1 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.20 03:58:44 38.1547 37.0957 5.0 -.- 1.4 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.20 03:33:52 38.8283 25.7527 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.20 03:20:15 37.9168 35.7120 23.5 -.- 1.2 -.- ORUCLU-FEKE (ADANA) İlksel
2025.01.20 03:15:37 36.5767 36.4218 17.6 -.- 1.1 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.01.20 03:12:47 35.0012 27.4898 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.20 03:08:34 38.2953 38.8155 8.9 -.- 1.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.20 02:58:25 36.0845 28.1063 7.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.20 02:37:25 39.6695 42.0663 8.0 -.- 1.3 -.- KARAAGIL-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2025.01.20 02:09:15 37.7992 36.3648 10.0 -.- 1.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.20 02:00:04 40.1890 31.7182 8.4 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.01.20 01:52:19 38.3182 38.8048 5.0 -.- 2.0 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.20 01:46:55 39.1833 40.7975 9.5 -.- 1.1 -.- YIGITLER-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2025.01.20 01:08:46 38.7402 25.2590 12.6 -.- 3.6 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.01.20 01:08:06 38.3087 36.3263 19.4 -.- 1.2 -.- SAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2025.01.20 00:50:50 37.0312 28.2285 5.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.20 00:27:25 37.8483 37.7697 5.0 -.- 2.5 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.20 00:22:11 35.3890 23.2035 11.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
AFAD 20 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-20 12:53:00 38.88722 37.42194 7.0 ML 1.9 Gürün (Sivas)
2025-01-20 12:14:17 39.45333 28.13917 7.0 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
2025-01-20 12:01:09 37.10861 28.80861 7.13 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2025-01-20 09:58:09 37.25778 37.06139 7.0 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-01-20 08:56:56 38.36083 45.03861 8.37 ML 2.2 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [52.48 km] Başkale (Van)
2025-01-20 08:30:15 39.41056 37.29444 7.0 MW 3.9 Ulaş (Sivas)
2025-01-20 08:26:43 36.54278 36.52417 7.16 ML 3.0 Kırıkhan (Hatay)
2025-01-20 08:15:58 38.3925 27.67222 6.98 ML 1.7 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-20 07:36:02 38.54167 28.21667 6.99 ML 1.1 Salihli (Manisa)
2025-01-20 07:18:39 38.88556 37.45139 6.99 ML 3.3 Gürün (Sivas)
2025-01-20 06:39:43 38.85444 40.15139 6.99 ML 1.4 Kovancılar (Elazığ)
2025-01-20 05:43:33 40.55389 25.72722 24.91 ML 1.7 Ege Denizi - [35.46 km] Enez (Edirne)
2025-01-20 04:48:14 37.29778 29.02111 7.23 ML 1.3 Tavas (Denizli)
2025-01-20 04:46:02 38.0675 38.35028 7.01 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-20 04:31:07 38.89694 37.46056 6.98 ML 3.2 Gürün (Sivas)
2025-01-20 04:26:58 37.17111 28.62556 6.99 ML 0.8 Menteşe (Muğla)
2025-01-20 04:08:21 37.97333 36.94778 7.08 ML 1.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-01-20 04:05:49 38.525 28.21194 6.98 ML 1.4 Salihli (Manisa)
2025-01-20 04:03:00 37.60639 35.87111 7.12 ML 1.7 Kozan (Adana)
2025-01-20 03:58:45 38.10444 37.14306 6.99 ML 1.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-01-20 03:33:53 38.80167 25.79833 7.02 ML 1.6 Ege Denizi - [55.08 km] Karaburun (İzmir)
2025-01-20 03:20:15 37.95361 35.70444 7.02 ML 1.1 Feke (Adana)
2025-01-20 03:15:37 36.60083 36.37417 7.13 ML 1.4 Kırıkhan (Hatay)
2025-01-20 03:12:37 34.19611 27.17778 8.38 ML 2.8 Akdeniz - [278.26 km] Datça (Muğla)
2025-01-20 03:08:35 38.3325 38.76667 10.94 ML 1.7 Kale (Malatya)
2025-01-20 02:58:22 36.03306 28.055 6.98 ML 1.4 Akdeniz - [66.63 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-20 02:37:24 39.67222 42.11917 6.96 ML 1.2 Karayazı (Erzurum)
2025-01-20 02:36:06 38.60528 39.58917 7.0 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2025-01-20 02:22:09 38.52833 28.25222 7.0 ML 1.4 Salihli (Manisa)
2025-01-20 02:09:15 37.80722 36.36333 7.64 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-01-20 02:00:04 40.18361 31.73306 6.99 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
2025-01-20 01:52:20 38.28528 38.79611 8.22 ML 2.0 Pütürge (Malatya)
2025-01-20 01:46:55 39.10194 40.78222 6.99 ML 1.2 Karlıova (Bingöl)
2025-01-20 01:08:46 38.77444 25.35944 7.84 ML 3.4 Ege Denizi - [91.37 km] Karaburun (İzmir)
2025-01-20 01:08:04 38.29167 36.35278 6.97 ML 1.4 Tufanbeyli (Adana)
2025-01-20 00:50:50 37.04472 28.22361 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2025-01-20 00:27:25 37.81139 37.82278 9.19 ML 2.6 Gölbaşı (Adıyaman)