Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Şubat 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Şubat tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.02.20 11:03:59 38.6487 26.7305 9.8 -.- 2.7 -.- FOCA (IZMIR) İlksel
2025.02.20 09:24:52 38.6902 31.4750 6.4 -.- 2.0 -.- KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.02.20 09:19:47 38.2985 37.2980 5.2 -.- 1.9 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.20 09:16:08 38.0577 37.5588 3.5 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.20 08:18:43 37.0013 28.8063 1.7 -.- 1.2 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.02.20 07:48:53 38.1808 36.2710 18.5 -.- 1.3 -.- KAYIRCIK-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2025.02.20 06:58:31 36.6602 25.6252 5.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.20 06:13:16 36.6977 25.4788 11.4 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.20 05:06:51 36.5933 36.4085 2.6 -.- 1.7 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.02.20 04:59:10 36.6530 30.3613 5.6 -.- 2.0 -.- GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel
2025.02.20 04:21:37 36.8617 28.8698 11.8 -.- 1.2 -.- KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2025.02.20 04:13:32 36.5873 25.4130 10.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.20 03:22:12 36.5803 25.4383 6.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.20 02:16:24 36.6183 25.4648 3.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.20 02:11:17 38.1522 37.0432 2.9 -.- 1.7 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.20 01:45:59 38.9005 27.0138 7.8 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.02.20 01:16:31 40.7997 23.0623 3.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.02.20 00:04:08 36.6538 25.3285 19.6 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
AFAD 20 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-02-20 11:04:00 38.63222 26.70278 12.57 ML 2.4 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.12 km] Foça (İzmir)
2025-02-20 10:41:56 38.93 37.39806 6.54 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2025-02-20 10:19:36 35.99222 27.3225 6.82 ML 2.0 Ege Denizi - [78.72 km] Datça (Muğla)
2025-02-20 10:10:22 38.4275 39.25639 7.0 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)
2025-02-20 10:02:56 36.6175 25.61806 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-20 09:54:32 36.80972 25.81972 7.0 ML 2.2 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.08 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-20 09:24:51 38.705 31.48278 12.11 ML 1.9 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2025-02-20 09:19:48 38.33917 37.26167 12.5 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-02-20 09:16:55 40.88 42.83444 7.12 ML 1.7 Göle (Ardahan)
2025-02-20 09:16:09 38.08722 37.55833 10.48 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-02-20 09:04:16 38.35389 38.94361 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2025-02-20 08:52:27 38.36778 43.92583 6.7 ML 2.0 Gürpınar (Van)
2025-02-20 08:44:25 38.20611 38.04389 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-20 08:18:44 36.97028 28.81028 6.91 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2025-02-20 07:22:39 37.24389 29.40861 7.0 ML 1.3 Acıpayam (Denizli)
2025-02-20 06:58:34 36.82694 25.91639 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-02-20 06:13:18 36.74306 25.87917 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-20 05:54:52 37.90889 27.05 17.84 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.07 km] Menderes (İzmir)
2025-02-20 05:06:51 36.60639 36.39583 4.94 ML 1.9 Kırıkhan (Hatay)
2025-02-20 05:02:28 40.03694 36.07222 7.03 ML 1.6 Sulusaray (Tokat)
2025-02-20 04:59:10 36.69389 30.41306 7.0 ML 1.9 Konyaaltı (Antalya)
2025-02-20 04:27:20 38.35222 38.2875 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-20 04:21:36 36.95833 28.84056 7.25 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2025-02-20 03:53:21 38.16083 30.85889 5.87 ML 1.0 Yalvaç (Isparta)
2025-02-20 03:44:02 38.14278 38.51528 6.99 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2025-02-20 03:22:08 36.525 25.48111 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-20 03:08:15 38.27778 37.92583 6.59 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2025-02-20 03:04:48 38.29 38.83389 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2025-02-20 02:22:59 38.07917 38.30222 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2025-02-20 02:11:18 38.11306 36.99306 7.1 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-20 01:46:00 38.99139 27.00611 7.99 ML 1.4 Bergama (İzmir)
2025-02-20 00:04:10 36.675 25.67583 7.0 ML 2.6 Ege Denizi