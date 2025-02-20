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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Şubat 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Şubat 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Şubat tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Şubat son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.02.20 11:03:59  38.6487   26.7305        9.8      -.-  2.7  -.-   FOCA (IZMIR)                                      İlksel

2025.02.20 09:24:52  38.6902   31.4750        6.4      -.-  2.0  -.-   KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)             İlksel

2025.02.20 09:19:47  38.2985   37.2980        5.2      -.-  1.9  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2025.02.20 09:16:08  38.0577   37.5588        3.5      -.-  1.7  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2025.02.20 08:18:43  37.0013   28.8063        1.7      -.-  1.2  -.-   CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2025.02.20 07:48:53  38.1808   36.2710       18.5      -.-  1.3  -.-   KAYIRCIK-TUFANBEYLI (ADANA)                       İlksel

2025.02.20 06:58:31  36.6602   25.6252        5.2      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.20 06:13:16  36.6977   25.4788       11.4      -.-  3.1  3.0   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.20 05:06:51  36.5933   36.4085        2.6      -.-  1.7  -.-   GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel

2025.02.20 04:59:10  36.6530   30.3613        5.6      -.-  2.0  -.-   GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.02.20 04:21:37  36.8617   28.8698       11.8      -.-  1.2  -.-   KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA)                         İlksel

2025.02.20 04:13:32  36.5873   25.4130       10.3      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.20 03:22:12  36.5803   25.4383        6.1      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.20 02:16:24  36.6183   25.4648        3.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.20 02:11:17  38.1522   37.0432        2.9      -.-  1.7  -.-   ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.02.20 01:45:59  38.9005   27.0138        7.8      -.-  1.6  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.02.20 01:16:31  40.7997   23.0623        3.8      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.02.20 00:04:08  36.6538   25.3285       19.6      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 20 Şubat son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-02-20 11:04:00    38.63222    26.70278    12.57 ML    2.4     Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.12 km] Foça (İzmir)        

2025-02-20 10:41:56    38.93 37.39806    6.54   ML    1.4     Gürün (Sivas)     

2025-02-20 10:19:36    35.99222    27.3225      6.82   ML    2.0     Ege Denizi - [78.72 km] Datça (Muğla)   

2025-02-20 10:10:22    38.4275      39.25639    7.0     ML    1.4     Sivrice (Elazığ)   

2025-02-20 10:02:56    36.6175      25.61806    7.0     ML    2.5     Ege Denizi

2025-02-20 09:54:32    36.80972    25.81972    7.0     ML    2.2     Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.08 km] Bodrum (Muğla)     

2025-02-20 09:24:51    38.705        31.48278    12.11 ML    1.9     Sultandağı (Afyonkarahisar)

2025-02-20 09:19:48    38.33917    37.26167    12.5   ML    1.9     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-02-20 09:16:55    40.88 42.83444    7.12   ML    1.7     Göle (Ardahan)  

2025-02-20 09:16:09    38.08722    37.55833    10.48 ML    1.5     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-02-20 09:04:16    38.35389    38.94361    7.0     ML    1.1     Sivrice (Elazığ)   

2025-02-20 08:52:27    38.36778    43.92583    6.7     ML    2.0     Gürpınar (Van)  

2025-02-20 08:44:25    38.20611    38.04389    7.0     ML    1.4     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-02-20 08:18:44    36.97028    28.81028    6.91   ML    1.2     Köyceğiz (Muğla)       

2025-02-20 07:22:39    37.24389    29.40861    7.0     ML    1.3     Acıpayam (Denizli)     

2025-02-20 06:58:34    36.82694    25.91639    7.0     ML    2.3     Ege Denizi

2025-02-20 06:13:18    36.74306    25.87917    7.0     ML    2.5     Ege Denizi

2025-02-20 05:54:52    37.90889    27.05 17.84 ML    1.3     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.07 km] Menderes (İzmir)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-02-20 05:06:51    36.60639    36.39583    4.94   ML    1.9     Kırıkhan (Hatay)

2025-02-20 05:02:28    40.03694    36.07222    7.03   ML    1.6     Sulusaray (Tokat)        

2025-02-20 04:59:10    36.69389    30.41306    7.0     ML    1.9     Konyaaltı (Antalya)     

2025-02-20 04:27:20    38.35222    38.2875      7.0     ML    1.1     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-02-20 04:21:36    36.95833    28.84056    7.25   ML    1.4     Köyceğiz (Muğla)       

2025-02-20 03:53:21    38.16083    30.85889    5.87   ML    1.0     Yalvaç (Isparta)  

2025-02-20 03:44:02    38.14278    38.51528    6.99   ML    1.0     Sincik (Adıyaman)       

2025-02-20 03:22:08    36.525        25.48111    7.0     ML    3.0     Ege Denizi

2025-02-20 03:08:15    38.27778    37.92583    6.59   ML    1.0     Akçadağ (Malatya)     

2025-02-20 03:04:48    38.29 38.83389    7.0     ML    1.3     Pütürge (Malatya)      

2025-02-20 02:22:59    38.07917    38.30222    7.0     ML    1.2     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-02-20 02:11:18    38.11306    36.99306    7.1     ML    1.8     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-02-20 01:46:00    38.99139    27.00611    7.99   ML    1.4     Bergama (İzmir)

2025-02-20 00:04:10    36.675        25.67583    7.0     ML    2.6     Ege Denizi

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