Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.21 12:07:52 37.4457 27.9375 0.0 -.- 1.3 -.- TURGUTLAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2024.10.21 12:06:58 38.1807 30.1238 21.1 -.- 1.5 -.- CERITYAYLASI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.10.21 12:03:49 38.2747 34.0622 8.3 -.- 1.6 -.- BAGLI-(AKSARAY) İlksel
2024.10.21 11:54:03 38.7608 28.3745 5.4 -.- 1.8 -.- KASAR-KOPRUBASI (MANISA) İlksel
2024.10.21 10:57:59 38.3612 38.8842 8.2 -.- 2.7 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.21 10:55:55 40.2107 31.7483 5.3 -.- 2.5 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.10.21 10:08:08 37.7732 35.3802 7.9 -.- 1.7 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.10.21 09:55:12 37.1925 35.8360 22.0 -.- 1.5 -.- SARIBAHCE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.10.21 09:54:38 36.0543 27.2342 13.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.21 09:52:14 41.7190 27.5372 6.5 -.- 2.0 -.- AKOREN-PINARHISAR (KIRKLARELI) İlksel
2024.10.21 09:45:26 37.1798 35.8375 10.4 -.- 2.5 -.- SARIBAHCE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.10.21 09:26:52 37.6070 35.7417 11.2 -.- 2.1 -.- KARANEBILI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.21 09:14:21 36.8828 28.6655 8.9 -.- 1.0 -.- TEPEARASI-ORTACA (MUGLA) İlksel
2024.10.21 09:03:53 38.1432 37.7342 18.8 -.- 2.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.21 08:22:26 38.4708 37.5233 3.8 -.- 2.3 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.21 07:50:51 37.0632 28.3485 10.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.10.21 07:25:44 37.1260 36.6820 7.1 -.- 2.5 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.21 06:41:17 38.0225 37.4868 10.4 -.- 1.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.21 06:29:58 38.3987 37.3720 11.4 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.21 06:16:25 38.0948 38.4588 5.9 -.- 2.3 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.10.21 06:15:19 38.1057 38.4752 7.8 -.- 2.3 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.10.21 05:46:33 39.4498 33.0543 8.9 -.- 1.0 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel
2024.10.21 05:12:58 36.4598 33.2532 4.8 -.- 1.5 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.10.21 05:00:51 38.3703 38.8472 2.6 -.- 1.9 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.21 04:14:31 37.4710 37.0033 6.6 -.- 1.3 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.21 04:06:55 38.0275 30.0747 6.3 -.- 2.6 -.- GENCALI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.10.21 03:35:43 38.7328 37.4692 5.0 -.- 1.2 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.10.21 03:03:36 39.9467 32.7768 15.6 -.- 0.8 -.- YENIMAHALLE (ANKARA) İlksel
2024.10.21 02:30:17 38.3390 38.9783 8.4 -.- 1.5 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.21 01:53:20 38.3852 38.7233 5.0 -.- 1.6 -.- KALEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.21 01:08:09 37.9980 36.6863 8.6 -.- 1.2 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.21 01:07:23 38.1682 36.5790 19.9 -.- 1.1 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.21 00:53:20 38.2153 30.7430 10.4 -.- 1.7 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
AFAD 21 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-21 12:39:37 38.10917 32.73028 7.02 ML 1.0 Selçuklu (Konya)
2024-10-21 12:06:59 38.22306 30.09556 10.74 ML 1.4 Kızılören (Afyonkarahisar)
2024-10-21 11:54:04 38.77722 28.39361 7.0 ML 1.4 Köprübaşı (Manisa)
2024-10-21 11:39:14 36.84167 28.93 6.11 ML 1.3 Dalaman (Muğla)
2024-10-21 10:58:00 38.35083 38.8675 9.45 ML 2.6 Kale (Malatya)
2024-10-21 10:55:55 40.15806 31.78583 6.9 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2024-10-21 10:46:52 35.83361 27.82417 49.1 ML 1.5 Akdeniz - [92.21 km] Marmaris (Muğla)
2024-10-21 10:38:59 40.43833 42.30417 5.34 ML 1.4 Şenkaya (Erzurum)
2024-10-21 10:33:50 39.86194 42.23722 7.93 ML 1.2 Horasan (Erzurum)
2024-10-21 10:24:52 40.07722 29.97278 12.0 ML 1.1 Merkez (Bilecik)
2024-10-21 10:16:51 39.16972 34.13194 6.81 ML 1.0 Merkez (Kırşehir)
2024-10-21 10:08:10 37.79444 35.35417 7.0 ML 1.7 Yahyalı (Kayseri)
2024-10-21 10:03:55 38.36806 39.13528 7.0 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2024-10-21 09:54:40 36.01583 27.36028 17.19 ML 2.5 Ege Denizi - [75.70 km] Datça (Muğla)
2024-10-21 09:52:14 41.75694 27.62556 7.0 ML 1.6 Pınarhisar (Kırklareli)
2024-10-21 09:45:27 37.18472 35.8025 12.28 ML 2.7 Ceyhan (Adana)
2024-10-21 09:26:53 37.60778 35.74333 8.29 ML 2.2 Kozan (Adana)
2024-10-21 09:10:20 37.37944 37.00806 9.15 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-21 09:03:55 38.16722 37.77194 7.0 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-21 08:47:51 36.13667 28.12278 7.25 ML 1.6 Akdeniz - [54.97 km] Marmaris (Muğla)
2024-10-21 08:22:26 38.41111 37.47389 6.84 ML 2.3 Darende (Malatya)
2024-10-21 07:50:52 37.06722 28.35833 7.0 ML 1.4 Ula (Muğla)
2024-10-21 07:25:45 37.07528 36.67444 7.0 ML 2.4 İslahiye (Gaziantep)
2024-10-21 06:41:17 38.17944 37.55028 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-21 06:29:58 38.34778 37.33278 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-21 06:16:26 38.09611 38.41889 7.0 ML 2.3 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-21 06:15:20 38.08389 38.45 8.38 ML 2.3 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-21 05:00:52 38.34944 38.86472 7.0 ML 1.9 Kale (Malatya)
2024-10-21 04:14:31 37.48944 37.05194 7.0 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-21 04:06:56 38.02917 30.07583 7.0 ML 2.6 Dinar (Afyonkarahisar)
2024-10-21 01:53:49 38.37083 38.73028 6.94 ML 1.6 Kale (Malatya)
2024-10-21 01:53:21 38.36028 38.74167 11.28 ML 1.6 Kale (Malatya)
2024-10-21 00:53:20 38.2175 30.78528 7.0 ML 1.5 Eğirdir Gölü - [03.98 km] Senirkent (Isparta)