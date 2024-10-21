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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
2024.10.21 12:07:52  37.4457   27.9375        0.0      -.-  1.3  -.-   TURGUTLAR-YATAGAN (MUGLA)                         İlksel
2024.10.21 12:06:58  38.1807   30.1238       21.1      -.-  1.5  -.-   CERITYAYLASI-DINAR (AFYONKARAHISAR)               İlksel
2024.10.21 12:03:49  38.2747   34.0622        8.3      -.-  1.6  -.-   BAGLI-(AKSARAY)                                   İlksel
2024.10.21 11:54:03  38.7608   28.3745        5.4      -.-  1.8  -.-   KASAR-KOPRUBASI (MANISA)                          İlksel
2024.10.21 10:57:59  38.3612   38.8842        8.2      -.-  2.7  -.-   AKCA-KALE (MALATYA)                               İlksel
2024.10.21 10:55:55  40.2107   31.7483        5.3      -.-  2.5  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel
2024.10.21 10:08:08  37.7732   35.3802        7.9      -.-  1.7  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)                       İlksel
2024.10.21 09:55:12  37.1925   35.8360       22.0      -.-  1.5  -.-   SARIBAHCE-CEYHAN (ADANA)                          İlksel
2024.10.21 09:54:38  36.0543   27.2342       13.7      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.10.21 09:52:14  41.7190   27.5372        6.5      -.-  2.0  -.-   AKOREN-PINARHISAR (KIRKLARELI)                    İlksel
2024.10.21 09:45:26  37.1798   35.8375       10.4      -.-  2.5  -.-   SARIBAHCE-CEYHAN (ADANA)                          İlksel
2024.10.21 09:26:52  37.6070   35.7417       11.2      -.-  2.1  -.-   KARANEBILI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2024.10.21 09:14:21  36.8828   28.6655        8.9      -.-  1.0  -.-   TEPEARASI-ORTACA (MUGLA)                          İlksel
2024.10.21 09:03:53  38.1432   37.7342       18.8      -.-  2.0  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2024.10.21 08:22:26  38.4708   37.5233        3.8      -.-  2.3  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.21 07:50:51  37.0632   28.3485       10.5      -.-  1.3  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                İlksel
2024.10.21 07:25:44  37.1260   36.6820        7.1      -.-  2.5  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      İlksel
2024.10.21 06:41:17  38.0225   37.4868       10.4      -.-  1.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.10.21 06:29:58  38.3987   37.3720       11.4      -.-  1.4  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.10.21 06:16:25  38.0948   38.4588        5.9      -.-  2.3  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel
2024.10.21 06:15:19  38.1057   38.4752        7.8      -.-  2.3  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel
2024.10.21 05:46:33  39.4498   33.0543        8.9      -.-  1.0  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)                               İlksel
2024.10.21 05:12:58  36.4598   33.2532        4.8      -.-  1.5  -.-   KUSKAN-GULNAR (MERSIN)                            İlksel
2024.10.21 05:00:51  38.3703   38.8472        2.6      -.-  1.9  -.-   YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)                         İlksel
2024.10.21 04:14:31  37.4710   37.0033        6.6      -.-  1.3  -.-   KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2024.10.21 04:06:55  38.0275   30.0747        6.3      -.-  2.6  -.-   GENCALI-DINAR (AFYONKARAHISAR)                    İlksel
2024.10.21 03:35:43  38.7328   37.4692        5.0      -.-  1.2  -.-   AGACLI-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2024.10.21 03:03:36  39.9467   32.7768       15.6      -.-  0.8  -.-   YENIMAHALLE (ANKARA)                              İlksel
2024.10.21 02:30:17  38.3390   38.9783        8.4      -.-  1.5  -.-   TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
2024.10.21 01:53:20  38.3852   38.7233        5.0      -.-  1.6  -.-   KALEKOY-KALE (MALATYA)                            İlksel
2024.10.21 01:08:09  37.9980   36.6863        8.6      -.-  1.2  -.-   KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.10.21 01:07:23  38.1682   36.5790       19.9      -.-  1.1  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2024.10.21 00:53:20  38.2153   30.7430       10.4      -.-  1.7  -.-   GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 21 Ekim son depremler listesi

Tarih    Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-10-21 12:39:37 38.10917  32.73028  7.02  ML    1.0    Selçuklu (Konya)       

2024-10-21 12:06:59 38.22306  30.09556  10.74         ML    1.4    Kızılören (Afyonkarahisar)       

2024-10-21 11:54:04 38.77722  28.39361  7.0    ML    1.4    Köprübaşı (Manisa)  

2024-10-21 11:39:14 36.84167  28.93         6.11  ML    1.3    Dalaman (Muğla)      

2024-10-21 10:58:00 38.35083  38.8675     9.45  ML    2.6    Kale (Malatya)  

2024-10-21 10:55:55 40.15806  31.78583  6.9    ML    2.0    Beypazarı (Ankara)   

2024-10-21 10:46:52 35.83361  27.82417  49.1  ML    1.5    Akdeniz - [92.21 km] Marmaris (Muğla)     

2024-10-21 10:38:59 40.43833  42.30417  5.34  ML    1.4    Şenkaya (Erzurum)   

2024-10-21 10:33:50 39.86194  42.23722  7.93  ML    1.2    Horasan (Erzurum)   

2024-10-21 10:24:52 40.07722  29.97278  12.0  ML    1.1    Merkez (Bilecik)        

2024-10-21 10:16:51 39.16972  34.13194  6.81  ML    1.0    Merkez (Kırşehir)      

2024-10-21 10:08:10 37.79444  35.35417  7.0    ML    1.7    Yahyalı (Kayseri)        

2024-10-21 10:03:55 38.36806  39.13528  7.0    ML    0.9    Sivrice (Elazığ)  

2024-10-21 09:54:40 36.01583  27.36028  17.19         ML    2.5    Ege Denizi - [75.70 km] Datça (Muğla)   

2024-10-21 09:52:14 41.75694  27.62556  7.0    ML    1.6    Pınarhisar (Kırklareli)        

2024-10-21 09:45:27 37.18472  35.8025     12.28         ML    2.7    Ceyhan (Adana)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-21 09:26:53 37.60778  35.74333  8.29  ML    2.2    Kozan (Adana) 

2024-10-21 09:10:20 37.37944  37.00806  9.15  ML    1.1    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-10-21 09:03:55 38.16722  37.77194  7.0    ML    2.0    Doğanşehir (Malatya)        

2024-10-21 08:47:51 36.13667  28.12278  7.25  ML    1.6    Akdeniz - [54.97 km] Marmaris (Muğla)     

2024-10-21 08:22:26 38.41111  37.47389  6.84  ML    2.3    Darende (Malatya)    

2024-10-21 07:50:52 37.06722  28.35833  7.0    ML    1.4    Ula (Muğla)      

2024-10-21 07:25:45 37.07528  36.67444  7.0    ML    2.4    İslahiye (Gaziantep)  

2024-10-21 06:41:17 38.17944  37.55028  7.0    ML    1.2    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-21 06:29:58 38.34778  37.33278  7.0    ML    1.4    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-21 06:16:26 38.09611  38.41889  7.0    ML    2.3    Çelikhan (Adıyaman)

2024-10-21 06:15:20 38.08389  38.45         8.38  ML    2.3    Çelikhan (Adıyaman)

2024-10-21 05:00:52 38.34944  38.86472  7.0    ML    1.9    Kale (Malatya)  

2024-10-21 04:14:31 37.48944  37.05194  7.0    ML    1.2    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-10-21 04:06:56 38.02917  30.07583  7.0    ML    2.6    Dinar (Afyonkarahisar)        

2024-10-21 01:53:49 38.37083  38.73028  6.94  ML    1.6    Kale (Malatya)  

2024-10-21 01:53:21 38.36028  38.74167  11.28         ML    1.6    Kale (Malatya)  

2024-10-21 00:53:20 38.2175     30.78528  7.0    ML    1.5    Eğirdir Gölü - [03.98 km] Senirkent (Isparta)

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