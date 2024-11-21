Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.21 12:26:02 38.0252 37.7410 5.3 -.- 1.9 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.21 10:46:20 38.8328 43.1547 6.2 -.- 2.7 -.- YARIMADAKOYU-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2024.11.21 10:37:54 39.5927 27.1123 14.8 -.- 1.2 -.- TEPEOBA-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel
2024.11.21 09:39:44 37.9597 29.2148 9.9 -.- 2.1 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel
2024.11.21 09:29:04 39.4763 33.5498 21.1 -.- 1.8 -.- KARAHACILI-CELEBI (KIRIKKALE) İlksel
2024.11.21 07:34:08 37.0428 27.6083 5.2 -.- 1.6 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) İlksel
2024.11.21 07:20:23 37.9703 29.2088 8.3 -.- 1.9 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel
2024.11.21 05:30:18 40.1957 23.2798 5.3 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.21 05:01:51 41.1115 34.4600 7.3 -.- 1.7 -.- AVSAR-KARGI (CORUM) İlksel
2024.11.21 04:17:04 38.3483 37.2518 20.2 -.- 1.4 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.21 03:53:09 40.6730 29.2328 1.8 -.- 1.3 -.- YALOVA İlksel
2024.11.21 03:46:22 38.7028 36.9713 7.8 -.- 1.6 -.- YOLGECEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.11.21 03:15:14 38.0440 37.5945 7.0 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.21 02:58:30 40.0765 42.9247 23.3 -.- 1.4 -.- DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2024.11.21 01:58:38 39.9508 37.5333 5.3 -.- 1.5 -.- KARACAHISAR-ZARA (SIVAS) İlksel
2024.11.21 01:41:26 41.1325 34.4472 5.8 -.- 2.5 -.- AKKESE-KARGI (CORUM) İlksel
2024.11.21 01:40:07 41.1412 34.4493 5.4 -.- 3.1 3.1 AKKESE-KARGI (CORUM) İlksel
2024.11.21 01:36:55 41.1422 34.4885 6.1 -.- 1.9 -.- KARGI (CORUM) İlksel
2024.11.21 01:31:36 38.8048 42.9207 22.5 -.- 1.2 -.- KARSIYAKA-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
AFAD 21 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-21 12:26:03 38.05972 37.7375 10.14 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-21 12:16:42 39.78472 30.15417 7.0 ML 0.9 İnönü (Eskişehir)
2024-11-21 11:59:52 39.77611 30.15944 7.0 ML 1.1 İnönü (Eskişehir)
2024-11-21 11:56:12 40.26528 31.75306 11.79 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2024-11-21 11:55:24 38.93944 37.89417 6.86 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)
2024-11-21 11:54:26 37.92639 29.22111 9.4 ML 1.3 Pamukkale (Denizli)
2024-11-21 11:51:36 41.26333 41.59194 7.05 ML 1.4 Murgul (Artvin)
2024-11-21 11:40:16 39.62333 37.39444 7.0 ML 1.5 Merkez (Sivas)
2024-11-21 10:47:46 37.76 36.25083 7.01 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-11-21 10:46:20 38.79389 43.14889 7.0 ML 2.7 Van Gölü - [07.81 km] Tuşba (Van)
2024-11-21 10:37:55 39.61861 27.035 7.0 ML 1.5 Edremit (Balıkesir)
2024-11-21 10:27:16 38.63778 30.70861 7.0 ML 0.8 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-11-21 09:39:44 37.97139 29.20583 8.89 ML 2.0 Pamukkale (Denizli)
2024-11-21 09:29:05 39.46 33.50167 7.0 ML 1.0 Çelebi (Kırıkkale)
2024-11-21 07:34:08 37.06361 27.61472 7.45 ML 1.7 Bodrum (Muğla)
2024-11-21 07:20:23 37.99611 29.18944 8.95 ML 1.8 Pamukkale (Denizli)
2024-11-21 07:18:36 38.39111 38.76 10.17 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-11-21 06:48:32 40.41278 34.38111 7.03 ML 1.0 Uğurludağ (Çorum)
2024-11-21 06:33:10 40.09194 42.91278 7.0 ML 0.9 Kağızman (Kars)
2024-11-21 05:41:48 39.31472 33.92222 7.0 ML 1.4 Kaman (Kırşehir)
2024-11-21 05:37:46 38.35639 38.7375 11.92 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-11-21 05:20:21 40.83889 42.95861 7.12 ML 0.9 Susuz (Kars)
2024-11-21 05:01:51 41.14389 34.47 5.84 ML 1.5 Kargı (Çorum)
2024-11-21 04:46:00 38.22111 38.56694 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-11-21 04:28:44 38.15556 37.47361 7.0 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-21 04:17:07 38.27556 37.39583 7.47 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-21 03:53:12 40.6525 29.28611 7.0 ML 1.3 Merkez (Yalova)
2024-11-21 03:46:21 38.75861 36.97056 5.72 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2024-11-21 03:41:30 38.37306 38.76444 11.14 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-11-21 03:15:14 38.03833 37.61222 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-21 02:58:30 40.07167 42.90778 7.0 ML 1.2 Kağızman (Kars)
2024-11-21 02:29:45 38.09833 38.42028 7.0 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-21 02:13:47 38.5375 31.88 8.44 ML 1.1 Yunak (Konya)
2024-11-21 02:05:01 34.55972 37.00667 5.72 ML 2.2 Humus (Suriye) - [163.68 km] Yayladağı (Hatay)
2024-11-21 01:58:39 39.95417 37.52972 5.77 ML 1.4 Zara (Sivas)
2024-11-21 01:47:34 41.13917 34.48306 4.44 ML 1.1 Kargı (Çorum)
2024-11-21 01:41:26 41.12194 34.42611 7.0 ML 2.2 Kargı (Çorum)
2024-11-21 01:40:08 41.14056 34.45694 4.98 ML 2.8 Kargı (Çorum)
2024-11-21 01:36:55 41.14389 34.4525 5.31 ML 1.6 Kargı (Çorum)
2024-11-21 01:31:36 38.82167 42.85444 7.0 ML 1.1 Adilcevaz (Bitlis)
2024-11-21 00:55:40 38.16167 38.75444 8.18 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2024-11-21 00:50:34 41.14 34.47944 5.45 ML 1.2 Kargı (Çorum)
2024-11-21 00:48:38 39.38889 26.28222 10.39 ML 1.8 Ege Denizi - [12.30 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-11-21 00:48:26 41.13139 34.48722 4.1 ML 1.4 Kargı (Çorum)
2024-11-21 00:35:33 38.97333 29.55056 7.13 ML 1.1 Gediz (Kütahya)
2024-11-21 00:31:51 36.91694 35.55528 32.26 ML 1.3 Yüreğir (Adana)
2024-11-21 00:25:40 41.11361 42.3425 7.0 ML 1.2 Şavşat (Artvin)
2024-11-21 00:08:27 38.33444 37.38806 7.0 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)