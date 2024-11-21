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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Kasım son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.21 12:26:02  38.0252   37.7410        5.3      -.-  1.9  -.-   KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel

2024.11.21 10:46:20  38.8328   43.1547        6.2      -.-  2.7  -.-   YARIMADAKOYU-ADILCEVAZ (BITLIS)                   İlksel

2024.11.21 10:37:54  39.5927   27.1123       14.8      -.-  1.2  -.-   TEPEOBA-HAVRAN (BALIKESIR)                        İlksel

2024.11.21 09:39:44  37.9597   29.2148        9.9      -.-  2.1  -.-   GUZELPINAR-(DENIZLI)                              İlksel

2024.11.21 09:29:04  39.4763   33.5498       21.1      -.-  1.8  -.-   KARAHACILI-CELEBI (KIRIKKALE)                     İlksel

2024.11.21 07:34:08  37.0428   27.6083        5.2      -.-  1.6  -.-   PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA)                       İlksel

2024.11.21 07:20:23  37.9703   29.2088        8.3      -.-  1.9  -.-   GUZELPINAR-(DENIZLI)                              İlksel

2024.11.21 05:30:18  40.1957   23.2798        5.3      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.21 05:01:51  41.1115   34.4600        7.3      -.-  1.7  -.-   AVSAR-KARGI (CORUM)                               İlksel

2024.11.21 04:17:04  38.3483   37.2518       20.2      -.-  1.4  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.11.21 03:53:09  40.6730   29.2328        1.8      -.-  1.3  -.-   YALOVA                                            İlksel

2024.11.21 03:46:22  38.7028   36.9713        7.8      -.-  1.6  -.-   YOLGECEN-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.11.21 03:15:14  38.0440   37.5945        7.0      -.-  1.3  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.11.21 02:58:30  40.0765   42.9247       23.3      -.-  1.4  -.-   DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS)                         İlksel

2024.11.21 01:58:38  39.9508   37.5333        5.3      -.-  1.5  -.-   KARACAHISAR-ZARA (SIVAS)                          İlksel

2024.11.21 01:41:26  41.1325   34.4472        5.8      -.-  2.5  -.-   AKKESE-KARGI (CORUM)                              İlksel

2024.11.21 01:40:07  41.1412   34.4493        5.4      -.-  3.1  3.1   AKKESE-KARGI (CORUM)                              İlksel

2024.11.21 01:36:55  41.1422   34.4885        6.1      -.-  1.9  -.-   KARGI (CORUM)                                     İlksel

2024.11.21 01:31:36  38.8048   42.9207       22.5      -.-  1.2  -.-   KARSIYAKA-ADILCEVAZ (BITLIS)                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 21 Kasım son depremler listesi

Tarih  Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-11-21 12:26:03 38.05972  37.7375     10.14         ML    1.9    Doğanşehir (Malatya) 

2024-11-21 12:16:42 39.78472  30.15417  7.0    ML    0.9    İnönü (Eskişehir)       

2024-11-21 11:59:52 39.77611  30.15944  7.0    ML    1.1    İnönü (Eskişehir)       

2024-11-21 11:56:12 40.26528  31.75306  11.79         ML    2.1    Beypazarı (Ankara)        

2024-11-21 11:55:24 38.93944  37.89417  6.86  ML    1.3    Hekimhan (Malatya) 

2024-11-21 11:54:26 37.92639  29.22111  9.4    ML    1.3    Pamukkale (Denizli) 

2024-11-21 11:51:36 41.26333  41.59194  7.05  ML    1.4    Murgul (Artvin)        

2024-11-21 11:40:16 39.62333  37.39444  7.0    ML    1.5    Merkez (Sivas) 

2024-11-21 10:47:46 37.76         36.25083  7.01  ML    1.5    Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-11-21 10:46:20 38.79389  43.14889  7.0    ML    2.7    Van Gölü - [07.81 km] Tuşba (Van)      

2024-11-21 10:37:55 39.61861  27.035       7.0    ML    1.5    Edremit (Balıkesir)    

2024-11-21 10:27:16 38.63778  30.70861  7.0    ML    0.8    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-11-21 09:39:44 37.97139  29.20583  8.89  ML    2.0    Pamukkale (Denizli) 

2024-11-21 09:29:05 39.46         33.50167  7.0    ML    1.0    Çelebi (Kırıkkale)       

2024-11-21 07:34:08 37.06361  27.61472  7.45  ML    1.7    Bodrum (Muğla)       

2024-11-21 07:20:23 37.99611  29.18944  8.95  ML    1.8    Pamukkale (Denizli) 

2024-11-21 07:18:36 38.39111  38.76         10.17         ML    1.1    Kale (Malatya)  

2024-11-21 06:48:32 40.41278  34.38111  7.03  ML    1.0    Uğurludağ (Çorum) 

2024-11-21 06:33:10 40.09194  42.91278  7.0    ML    0.9    Kağızman (Kars)        

2024-11-21 05:41:48 39.31472  33.92222  7.0    ML    1.4    Kaman (Kırşehir)       

2024-11-21 05:37:46 38.35639  38.7375     11.92         ML    1.0    Kale (Malatya)  

2024-11-21 05:20:21 40.83889  42.95861  7.12  ML    0.9    Susuz (Kars)     

2024-11-21 05:01:51 41.14389  34.47         5.84  ML    1.5    Kargı (Çorum)  

2024-11-21 04:46:00 38.22111  38.56694  7.0    ML    1.0    Battalgazi (Malatya) 

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-21 04:28:44 38.15556  37.47361  7.0    ML    1.0    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-11-21 04:17:07 38.27556  37.39583  7.47  ML    1.0    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-11-21 03:53:12 40.6525     29.28611  7.0    ML    1.3    Merkez (Yalova)        

2024-11-21 03:46:21 38.75861  36.97056  5.72  ML    1.6    Gürün (Sivas)   

2024-11-21 03:41:30 38.37306  38.76444  11.14         ML    1.1    Kale (Malatya)  

2024-11-21 03:15:14 38.03833  37.61222  7.0    ML    1.3    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-21 02:58:30 40.07167  42.90778  7.0    ML    1.2    Kağızman (Kars)        

2024-11-21 02:29:45 38.09833  38.42028  7.0    ML    0.8    Çelikhan (Adıyaman)

2024-11-21 02:13:47 38.5375     31.88         8.44  ML    1.1    Yunak (Konya) 

2024-11-21 02:05:01 34.55972  37.00667  5.72  ML    2.2    Humus (Suriye) - [163.68 km] Yayladağı (Hatay)       

2024-11-21 01:58:39 39.95417  37.52972  5.77  ML    1.4    Zara (Sivas)       

2024-11-21 01:47:34 41.13917  34.48306  4.44  ML    1.1    Kargı (Çorum)  

2024-11-21 01:41:26 41.12194  34.42611  7.0    ML    2.2    Kargı (Çorum)  

2024-11-21 01:40:08 41.14056  34.45694  4.98  ML    2.8    Kargı (Çorum)  

2024-11-21 01:36:55 41.14389  34.4525     5.31  ML    1.6    Kargı (Çorum)  

2024-11-21 01:31:36 38.82167  42.85444  7.0    ML    1.1    Adilcevaz (Bitlis)        

2024-11-21 00:55:40 38.16167  38.75444  8.18  ML    0.8    Pütürge (Malatya)    

2024-11-21 00:50:34 41.14         34.47944  5.45  ML    1.2    Kargı (Çorum)  

2024-11-21 00:48:38 39.38889  26.28222  10.39         ML    1.8    Ege Denizi - [12.30 km] Ayvacık (Çanakkale)  

2024-11-21 00:48:26 41.13139  34.48722  4.1    ML    1.4    Kargı (Çorum)  

2024-11-21 00:35:33 38.97333  29.55056  7.13  ML    1.1    Gediz (Kütahya)        

2024-11-21 00:31:51 36.91694  35.55528  32.26         ML    1.3    Yüreğir (Adana)        

2024-11-21 00:25:40 41.11361  42.3425     7.0    ML    1.2    Şavşat (Artvin) 

2024-11-21 00:08:27 38.33444  37.38806  7.0    ML    1.0    Elbistan (Kahramanmaraş)

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