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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 22 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 22 Kasım son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.22 13:50:02  38.4087   37.5047        1.8      -.-  2.0  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.11.22 13:40:14  38.6193   37.3258        5.4      -.-  1.7  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.11.22 13:10:55  39.4180   28.1355        6.9      -.-  2.0  -.-   ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel

2024.11.22 12:29:50  36.5115   26.7612      108.4      -.-  4.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.22 11:13:58  38.1227   37.7648        8.6      -.-  1.5  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.11.22 10:39:55  37.9090   35.5255        2.8      -.-  1.2  -.-   YESILKOY-YAHYALI (KAYSERI)                        İlksel

2024.11.22 10:18:27  37.5450   37.0893        5.8      -.-  1.9  -.-   ELMALAR-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.11.22 09:57:33  37.5720   37.4312       21.4      -.-  2.0  -.-   HAYDARLI-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.11.22 09:53:46  37.3478   29.5105       12.1      -.-  1.2  -.-   KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                      İlksel

2024.11.22 08:36:20  39.4337   31.5630        0.0      -.-  1.9  -.-   SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                            İlksel

2024.11.22 08:09:32  40.3310   35.8043        7.1      -.-  2.2  -.-   KEPEZ-ZILE (TOKAT)                                İlksel

2024.11.22 07:32:05  38.1943   38.1083        5.0      -.-  2.4  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.22 05:28:35  39.2677   28.1837        4.7      -.-  1.6  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2024.11.22 04:24:21  38.0668   37.0833        5.0      -.-  2.6  -.-   KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.11.22 03:55:50  40.7215   31.3730        9.9      -.-  2.0  -.-   DIPSIZGOL-KAYNASLI (DUZCE)                        İlksel

2024.11.22 03:54:30  40.7387   31.3698        4.4      -.-  3.1  3.1   YESILTEPE-KAYNASLI (DUZCE)                        İlksel

2024.11.22 03:44:49  37.9583   36.1050        5.0      -.-  1.5  -.-   SAIMBEYLI (ADANA)                                 İlksel

2024.11.22 02:59:37  39.8302   34.8485        6.5      -.-  1.9  -.-   KOCEKKOMU-(YOZGAT)                                İlksel

2024.11.22 02:41:10  36.3000   25.2988        5.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.22 02:40:00  38.3423   38.8143        5.0      -.-  2.2  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.11.22 01:48:00  39.8497   34.8633        5.0      -.-  1.8  -.-   KOCEKKOMU-(YOZGAT)                                İlksel

2024.11.22 01:10:33  40.3277   24.1518        4.4      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.22 01:07:39  36.2118   36.0183        2.2      -.-  2.2  -.-   CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY)                          İlksel

2024.11.22 00:49:19  37.7663   36.2497        5.4      -.-  1.6  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.11.22 00:34:23  40.8870   33.6298        9.5      -.-  2.2  -.-   INKOYU-ILGAZ (CANKIRI)                            İlksel

2024.11.22 00:20:37  38.2937   38.8537        6.5      -.-  1.7  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 22 Kasım son depremler listesi

Tarih   Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-11-22 13:21:02 39.53472  27.025       12.23         ML    1.2    Burhaniye (Balıkesir)        

2024-11-22 13:10:56 39.47111  28.16806  7.0    ML    1.9    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-11-22 12:59:17 37.735       37.47389  7.0    ML    1.1    Gölbaşı (Adıyaman)  

2024-11-22 12:56:11 38.77417  39.18861  6.95  ML    1.4    Merkez (Elazığ)

2024-11-22 12:49:31 38.32472  38.12028  7.0    ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-22 12:44:05 38.55528  42.86278  7.0    ML    1.9    Van Gölü - [11.25 km] Gevaş (Van)      

2024-11-22 12:42:09 41.94028  27.31889  7.0    ML    0.8    Merkez (Kırklareli)    

2024-11-22 12:35:02 38.20778  38.50611  7.0    ML    0.9    Battalgazi (Malatya) 

2024-11-22 12:31:38 39.55889  27.03528  12.56         ML    2.1    Edremit (Balıkesir)        

2024-11-22 12:29:50 36.52417  26.85444  13.2  ML    3.9    Ege Denizi - [56.30 km] Datça (Muğla)  

2024-11-22 12:21:37 38.10194  32.65639  6.71  ML    1.0    Selçuklu (Konya)       

2024-11-22 12:16:07 38.26         38.0775     7.0    ML    0.9    Akçadağ (Malatya)   

2024-11-22 11:59:02 38.48722  29.15417  7.0    ML    1.3    Eşme (Uşak)      

2024-11-22 11:39:51 41.62222  27.66944  7.0    ML    1.0    Vize (Kırklareli)

2024-11-22 11:30:48 41.26139  41.57167  6.98  ML    1.3    Murgul (Artvin)        

2024-11-22 11:18:48 38.22111  38.06028  7.0    ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-22 11:13:59 38.09361  37.69         7.0    ML    1.8    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-22 10:50:52 39.325       41.12694  7.28  ML    2.0    Karlıova (Bingöl)       

2024-11-22 10:39:57 38.00722  35.55944  7.0    ML    1.1    Yahyalı (Kayseri)        

2024-11-22 10:18:27 37.52         37.06972  7.0    ML    2.0    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-11-22 09:53:46 37.35861  29.55194  7.0    ML    1.2    Acıpayam (Denizli)    

2024-11-22 09:47:06 38.40361  28.92         7.0    ML    1.4    Eşme (Uşak)      

2024-11-22 09:45:34 38.33111  38.79139  7.26  ML    1.5    Kale (Malatya)  

2024-11-22 09:34:33 38.82694  28.06889  7.0    ML    0.8    Gördes (Manisa)       

2024-11-22 09:20:53 37.80417  27.76917  7.0    ML    1.4    İncirliova (Aydın)      

2024-11-22 08:36:20 39.40972  31.49417  6.99  ML    1.7    Sivrihisar (Eskişehir) 

2024-11-22 08:25:24 40.25889  38.44417  6.84  ML    1.4    Şebinkarahisar (Giresun)        

2024-11-22 08:19:53 36.93806  27.17167  6.96  ML    1.6    Ege Denizi - [10.97 km] Bodrum (Muğla)       

2024-11-22 08:16:53 38.68806  40.02083  7.0    ML    1.2    Palu (Elazığ)     

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-22 08:09:32 40.35167  35.82389  10.89         ML    1.8    Zile (Tokat)       

2024-11-22 07:32:05 38.18611  38.13583  7.0    ML    2.4    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-22 05:28:36 39.32         28.11972  7.37  ML    1.6    Sındırgı (Balıkesir)    

2024-11-22 04:24:22 38.08694  37.06361  7.0    ML    2.6    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-11-22 03:54:30 40.73056  31.37083  7.0    ML    2.8    Kaynaşlı (Düzce)        

2024-11-22 03:44:50 37.95444  36.14417  7.52  ML    1.8    Saimbeyli (Adana)    

2024-11-22 02:59:37 39.82028  34.87667  9.06  ML    1.9    Merkez (Yozgat)       

2024-11-22 02:43:18 40.82111  42.81389  7.19  ML    1.9    Göle (Ardahan)

2024-11-22 02:41:56 39.475       34.00278  8.77  ML    1.1    Akpınar (Kırşehir)     

2024-11-22 02:40:17 40.8125     42.82472  7.42  ML    2.0    Göle (Ardahan)

2024-11-22 02:40:01 38.34139  38.78917  9.98  ML    2.2    Kale (Malatya)  

2024-11-22 02:17:26 37.79611  36.24167  6.95  ML    1.2    Saimbeyli (Adana)    

2024-11-22 02:13:11 38.53222  27.5075     6.99  ML    1.4    Şehzadeler (Manisa) 

2024-11-22 01:48:01 39.81722  34.85611  11.0  ML    1.8    Merkez (Yozgat)       

2024-11-22 01:45:54 39.00222  27.8775     7.0    ML    1.5    Akhisar (Manisa)       

2024-11-22 01:07:40 36.22722  36.05583  6.49  ML    2.2    Antakya (Hatay)        

2024-11-22 01:01:22 37.99139  38.85944  7.0    ML    1.1    Gerger (Adıyaman)   

2024-11-22 00:57:23 38.04167  37.65833  6.1    ML    1.2    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-22 00:49:19 37.81         36.26111  7.01  ML    1.9    Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-11-22 00:38:50 38.92417  26.00139  14.35         ML    2.0    Ege Denizi - [46.05 km] Karaburun (İzmir)      

2024-11-22 00:34:23 40.89417  33.60306  9.16  ML    2.1    Ilgaz (Çankırı)  

2024-11-22 00:22:09 37.66194  35.96028  7.0    ML    1.1    Kozan (Adana) 

2024-11-22 00:20:38 38.28389  38.85083  7.0    ML    1.6    Pütürge (Malatya)    

2024-11-22 00:18:42 38.23361  38.72639  10.89         ML    1.0    Pütürge (Malatya)

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