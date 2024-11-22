Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 22 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 22 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.22 13:50:02 38.4087 37.5047 1.8 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.11.22 13:40:14 38.6193 37.3258 5.4 -.- 1.7 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.11.22 13:10:55 39.4180 28.1355 6.9 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.11.22 12:29:50 36.5115 26.7612 108.4 -.- 4.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.22 11:13:58 38.1227 37.7648 8.6 -.- 1.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.22 10:39:55 37.9090 35.5255 2.8 -.- 1.2 -.- YESILKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.11.22 10:18:27 37.5450 37.0893 5.8 -.- 1.9 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.22 09:57:33 37.5720 37.4312 21.4 -.- 2.0 -.- HAYDARLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.22 09:53:46 37.3478 29.5105 12.1 -.- 1.2 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.11.22 08:36:20 39.4337 31.5630 0.0 -.- 1.9 -.- SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2024.11.22 08:09:32 40.3310 35.8043 7.1 -.- 2.2 -.- KEPEZ-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.11.22 07:32:05 38.1943 38.1083 5.0 -.- 2.4 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.11.22 05:28:35 39.2677 28.1837 4.7 -.- 1.6 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.11.22 04:24:21 38.0668 37.0833 5.0 -.- 2.6 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.22 03:55:50 40.7215 31.3730 9.9 -.- 2.0 -.- DIPSIZGOL-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2024.11.22 03:54:30 40.7387 31.3698 4.4 -.- 3.1 3.1 YESILTEPE-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2024.11.22 03:44:49 37.9583 36.1050 5.0 -.- 1.5 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.22 02:59:37 39.8302 34.8485 6.5 -.- 1.9 -.- KOCEKKOMU-(YOZGAT) İlksel
2024.11.22 02:41:10 36.3000 25.2988 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.22 02:40:00 38.3423 38.8143 5.0 -.- 2.2 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.22 01:48:00 39.8497 34.8633 5.0 -.- 1.8 -.- KOCEKKOMU-(YOZGAT) İlksel
2024.11.22 01:10:33 40.3277 24.1518 4.4 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.22 01:07:39 36.2118 36.0183 2.2 -.- 2.2 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.11.22 00:49:19 37.7663 36.2497 5.4 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.22 00:34:23 40.8870 33.6298 9.5 -.- 2.2 -.- INKOYU-ILGAZ (CANKIRI) İlksel
2024.11.22 00:20:37 38.2937 38.8537 6.5 -.- 1.7 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
AFAD 22 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-22 13:21:02 39.53472 27.025 12.23 ML 1.2 Burhaniye (Balıkesir)
2024-11-22 13:10:56 39.47111 28.16806 7.0 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir)
2024-11-22 12:59:17 37.735 37.47389 7.0 ML 1.1 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-11-22 12:56:11 38.77417 39.18861 6.95 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2024-11-22 12:49:31 38.32472 38.12028 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-22 12:44:05 38.55528 42.86278 7.0 ML 1.9 Van Gölü - [11.25 km] Gevaş (Van)
2024-11-22 12:42:09 41.94028 27.31889 7.0 ML 0.8 Merkez (Kırklareli)
2024-11-22 12:35:02 38.20778 38.50611 7.0 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
2024-11-22 12:31:38 39.55889 27.03528 12.56 ML 2.1 Edremit (Balıkesir)
2024-11-22 12:29:50 36.52417 26.85444 13.2 ML 3.9 Ege Denizi - [56.30 km] Datça (Muğla)
2024-11-22 12:21:37 38.10194 32.65639 6.71 ML 1.0 Selçuklu (Konya)
2024-11-22 12:16:07 38.26 38.0775 7.0 ML 0.9 Akçadağ (Malatya)
2024-11-22 11:59:02 38.48722 29.15417 7.0 ML 1.3 Eşme (Uşak)
2024-11-22 11:39:51 41.62222 27.66944 7.0 ML 1.0 Vize (Kırklareli)
2024-11-22 11:30:48 41.26139 41.57167 6.98 ML 1.3 Murgul (Artvin)
2024-11-22 11:18:48 38.22111 38.06028 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-22 11:13:59 38.09361 37.69 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-22 10:50:52 39.325 41.12694 7.28 ML 2.0 Karlıova (Bingöl)
2024-11-22 10:39:57 38.00722 35.55944 7.0 ML 1.1 Yahyalı (Kayseri)
2024-11-22 10:18:27 37.52 37.06972 7.0 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-22 09:53:46 37.35861 29.55194 7.0 ML 1.2 Acıpayam (Denizli)
2024-11-22 09:47:06 38.40361 28.92 7.0 ML 1.4 Eşme (Uşak)
2024-11-22 09:45:34 38.33111 38.79139 7.26 ML 1.5 Kale (Malatya)
2024-11-22 09:34:33 38.82694 28.06889 7.0 ML 0.8 Gördes (Manisa)
2024-11-22 09:20:53 37.80417 27.76917 7.0 ML 1.4 İncirliova (Aydın)
2024-11-22 08:36:20 39.40972 31.49417 6.99 ML 1.7 Sivrihisar (Eskişehir)
2024-11-22 08:25:24 40.25889 38.44417 6.84 ML 1.4 Şebinkarahisar (Giresun)
2024-11-22 08:19:53 36.93806 27.17167 6.96 ML 1.6 Ege Denizi - [10.97 km] Bodrum (Muğla)
2024-11-22 08:16:53 38.68806 40.02083 7.0 ML 1.2 Palu (Elazığ)
2024-11-22 08:09:32 40.35167 35.82389 10.89 ML 1.8 Zile (Tokat)
2024-11-22 07:32:05 38.18611 38.13583 7.0 ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-22 05:28:36 39.32 28.11972 7.37 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2024-11-22 04:24:22 38.08694 37.06361 7.0 ML 2.6 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-11-22 03:54:30 40.73056 31.37083 7.0 ML 2.8 Kaynaşlı (Düzce)
2024-11-22 03:44:50 37.95444 36.14417 7.52 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)
2024-11-22 02:59:37 39.82028 34.87667 9.06 ML 1.9 Merkez (Yozgat)
2024-11-22 02:43:18 40.82111 42.81389 7.19 ML 1.9 Göle (Ardahan)
2024-11-22 02:41:56 39.475 34.00278 8.77 ML 1.1 Akpınar (Kırşehir)
2024-11-22 02:40:17 40.8125 42.82472 7.42 ML 2.0 Göle (Ardahan)
2024-11-22 02:40:01 38.34139 38.78917 9.98 ML 2.2 Kale (Malatya)
2024-11-22 02:17:26 37.79611 36.24167 6.95 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-11-22 02:13:11 38.53222 27.5075 6.99 ML 1.4 Şehzadeler (Manisa)
2024-11-22 01:48:01 39.81722 34.85611 11.0 ML 1.8 Merkez (Yozgat)
2024-11-22 01:45:54 39.00222 27.8775 7.0 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2024-11-22 01:07:40 36.22722 36.05583 6.49 ML 2.2 Antakya (Hatay)
2024-11-22 01:01:22 37.99139 38.85944 7.0 ML 1.1 Gerger (Adıyaman)
2024-11-22 00:57:23 38.04167 37.65833 6.1 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-22 00:49:19 37.81 36.26111 7.01 ML 1.9 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-11-22 00:38:50 38.92417 26.00139 14.35 ML 2.0 Ege Denizi - [46.05 km] Karaburun (İzmir)
2024-11-22 00:34:23 40.89417 33.60306 9.16 ML 2.1 Ilgaz (Çankırı)
2024-11-22 00:22:09 37.66194 35.96028 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana)
2024-11-22 00:20:38 38.28389 38.85083 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-11-22 00:18:42 38.23361 38.72639 10.89 ML 1.0 Pütürge (Malatya)