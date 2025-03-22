Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 22 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 22 Mart
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.22 12:17:36 35.7580 28.5673 12.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.22 11:55:40 37.2223 38.7195 0.0 -.- 1.9 -.- ASIKKOY-(SANLIURFA) İlksel
2025.03.22 11:51:13 39.8578 26.2933 15.8 -.- 1.0 -.- CAMKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2025.03.22 11:15:43 38.3325 38.2015 5.0 -.- 2.3 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2025.03.22 10:43:01 37.4280 33.7977 10.5 -.- 1.7 -.- AGIZBOGAZ-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2025.03.22 10:37:19 39.8090 28.7907 12.0 -.- 1.7 -.- AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2025.03.22 10:32:05 40.2960 26.9845 11.9 -.- 1.4 -.- CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2025.03.22 10:12:08 39.4807 29.4865 27.8 -.- 1.0 -.- GOBEL-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2025.03.22 10:01:17 37.5293 37.3110 5.2 -.- 1.3 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.22 09:54:22 38.1233 32.6717 9.0 -.- 1.4 -.- GUVENC-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2025.03.22 09:51:05 39.1022 27.4945 0.0 -.- 1.7 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel
2025.03.22 07:02:45 39.0550 26.7970 5.3 -.- 1.9 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2025.03.22 06:51:38 38.2952 39.0047 22.1 -.- 1.5 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2025.03.22 06:17:44 38.0410 37.0303 12.0 -.- 1.3 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.22 05:52:13 37.7102 41.1425 5.5 -.- 2.3 -.- KANTAR-GERCUS (BATMAN) İlksel
2025.03.22 04:46:19 38.3647 38.7330 5.0 -.- 2.8 -.- IKIZPINAR-KALE (MALATYA) İlksel
2025.03.22 04:21:31 36.6882 25.6538 13.8 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.22 02:15:39 38.0492 32.9653 6.4 -.- 1.4 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA) İlksel
2025.03.22 01:19:33 38.0253 32.9510 5.5 -.- 1.7 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA) İlksel
2025.03.22 01:18:12 38.3902 38.6912 5.5 -.- 1.9 -.- DARIPINAR-KALE (MALATYA) İlksel
2025.03.22 01:10:53 38.0712 37.0763 5.5 -.- 2.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.22 01:10:08 35.7833 23.8262 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.22 01:05:49 38.0457 32.9407 5.1 -.- 1.7 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA) İlksel
2025.03.22 01:03:47 37.3230 36.1208 9.2 -.- 1.8 -.- MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2025.03.22 00:53:10 38.0575 32.9430 5.5 -.- 1.4 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA) İlksel
2025.03.22 00:45:36 38.0173 32.9455 4.9 -.- 2.6 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA) REVIZE01 (2025.03.22 00:45:43)
2025.03.22 00:42:13 38.1317 36.5805 7.7 -.- 1.6 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.22 00:26:54 39.1063 29.5033 22.3 -.- 0.8 -.- POLAT-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2025.03.22 00:24:39 38.0408 32.9693 5.0 -.- 2.3 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA) İlksel
AFAD 22 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
22-03-2025 11:55:39 37.1042 38.6925 5.37 ML 1.8 Eyyübiye (Şanlıurfa)
22-03-2025 11:51:14 39.8739 26.2744 7 ML 1.0 Ezine (Çanakkale)
22-03-2025 11:32:10 40.7886 29.5022 7.12 ML 1.0 Gebze (Kocaeli)
22-03-2025 11:23:48 38.2472 38.2383 8.53 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
22-03-2025 11:18:16 39.1506 34.3872 7 ML 1.1 Mucur (Kırşehir)
22-03-2025 11:15:44 38.2986 38.2092 7 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya)
22-03-2025 10:43:01 37.4158 33.8592 6.88 ML 1.6 Ayrancı (Karaman)
22-03-2025 10:37:19 39.9678 28.8192 7.65 ML 1.5 Orhaneli (Bursa)
22-03-2025 10:32:05 40.2944 27.0086 7 ML 1.2 Biga (Çanakkale)
22-03-2025 10:17:00 39.8039 30.2081 7 ML 0.8 İnönü (Eskişehir)
22-03-2025 10:12:08 39.6197 29.4608 7.08 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)
22-03-2025 10:01:16 37.5061 37.3814 4.38 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
22-03-2025 09:54:22 38.1389 32.6886 6.71 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
22-03-2025 09:51:06 39.0886 27.6625 7.71 ML 1.3 Kırkağaç (Manisa)
22-03-2025 09:36:02 38.0836 32.8411 7 ML 0.8 Selçuklu (Konya)
22-03-2025 09:34:30 39.88 33.3889 7.38 ML 1.2 Yahşihan (Kırıkkale)
22-03-2025 08:56:30 38.3631 38.8875 10 ML 1.5 Karakaya Barajı - [02.15 km] Sivrice (Elazığ)
22-03-2025 08:56:17 37.3531 36.9203 7 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
22-03-2025 08:18:11 38.0939 38.4608 10.32 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
22-03-2025 07:28:00 39.4772 40.9247 7 ML 1.5 Karlıova (Bingöl)
22-03-2025 07:08:16 36.715 26.2044 6.45 ML 1.8 Ege Denizi - [99.45 km] Bodrum (Muğla)
22-03-2025 06:51:37 38.2581 39.0342 4.8 ML 1.8 Doğanyol (Malatya)
22-03-2025 05:52:13 37.7236 41.1897 7 ML 2.3 Gercüş (Batman)
22-03-2025 04:58:44 36.0836 35.9031 7 ML 1.9 Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.60 km] Samandağ (Hatay)
22-03-2025 04:46:20 38.3544 38.7575 8.41 ML 3.0 Kale (Malatya)
22-03-2025 04:21:29 36.6761 25.7331 7 ML 2.5 Ege Denizi
22-03-2025 04:14:34 37.9581 38.5381 7 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
22-03-2025 04:08:58 37.6492 42.4017 7 ML 1.7 Merkez (Şırnak)
22-03-2025 03:27:00 36.0344 30.5644 25.3 ML 1.7 Akdeniz - [34.92 km] Kumluca (Antalya)
22-03-2025 02:59:13 37.3419 36.7908 9.39 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
22-03-2025 02:48:39 38.0408 32.95 6.91 ML 1.0 Karatay (Konya)
22-03-2025 02:15:39 38.0281 32.9272 7.03 ML 1.5 Karatay (Konya)
22-03-2025 01:47:17 38.0386 32.9014 7 ML 0.8 Karatay (Konya)
22-03-2025 01:19:33 38.0308 32.9361 7.06 ML 1.7 Karatay (Konya)
22-03-2025 01:18:13 38.3417 38.6961 11.23 ML 2.0 Kale (Malatya)
22-03-2025 01:10:53 38.0658 37.1133 7 ML 2.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
22-03-2025 01:05:49 38.025 32.9681 6.9 ML 1.5 Karatay (Konya)
22-03-2025 01:03:48 37.2761 36.1594 7.38 ML 1.8 Kadirli (Osmaniye)
22-03-2025 00:53:11 38.0389 32.8719 7.06 ML 1.3 Karatay (Konya)
22-03-2025 00:45:36 38.0311 32.9528 7.06 ML 2.5 Karatay (Konya)
22-03-2025 00:42:20 37.8719 36.1767 14.49 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
22-03-2025 00:24:40 38.0419 32.9369 6.92 ML 2.3 Karatay (Konya)
22-03-2025 00:20:44 38.0267 32.9269 7.01 ML 1.2 Karatay (Konya)