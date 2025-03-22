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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 22 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 22 Mart

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.22 12:17:36  35.7580   28.5673       12.0      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.22 11:55:40  37.2223   38.7195        0.0      -.-  1.9  -.-   ASIKKOY-(SANLIURFA)                               İlksel

2025.03.22 11:51:13  39.8578   26.2933       15.8      -.-  1.0  -.-   CAMKOY-EZINE (CANAKKALE)                          İlksel

2025.03.22 11:15:43  38.3325   38.2015        5.0      -.-  2.3  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel

2025.03.22 10:43:01  37.4280   33.7977       10.5      -.-  1.7  -.-   AGIZBOGAZ-AYRANCI (KARAMAN)                       İlksel

2025.03.22 10:37:19  39.8090   28.7907       12.0      -.-  1.7  -.-   AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA)                          İlksel

2025.03.22 10:32:05  40.2960   26.9845       11.9      -.-  1.4  -.-   CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE)                     İlksel

2025.03.22 10:12:08  39.4807   29.4865       27.8      -.-  1.0  -.-   GOBEL-TAVSANLI (KUTAHYA)                          İlksel

2025.03.22 10:01:17  37.5293   37.3110        5.2      -.-  1.3  -.-   SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2025.03.22 09:54:22  38.1233   32.6717        9.0      -.-  1.4  -.-   GUVENC-SELCUKLU (KONYA)                           İlksel

2025.03.22 09:51:05  39.1022   27.4945        0.0      -.-  1.7  -.-   ARPASEKI-KINIK (IZMIR)                            İlksel

2025.03.22 07:02:45  39.0550   26.7970        5.3      -.-  1.9  -.-   BADEMLI-DIKILI (IZMIR)                            İlksel

2025.03.22 06:51:38  38.2952   39.0047       22.1      -.-  1.5  -.-   GOKCE-DOGANYOL (MALATYA)                          İlksel

2025.03.22 06:17:44  38.0410   37.0303       12.0      -.-  1.3  -.-   KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2025.03.22 05:52:13  37.7102   41.1425        5.5      -.-  2.3  -.-   KANTAR-GERCUS (BATMAN)                            İlksel

2025.03.22 04:46:19  38.3647   38.7330        5.0      -.-  2.8  -.-   IKIZPINAR-KALE (MALATYA)                          İlksel

2025.03.22 04:21:31  36.6882   25.6538       13.8      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.22 02:15:39  38.0492   32.9653        6.4      -.-  1.4  -.-   AKBAS-KARATAY (KONYA)                             İlksel

2025.03.22 01:19:33  38.0253   32.9510        5.5      -.-  1.7  -.-   AKBAS-KARATAY (KONYA)                             İlksel

2025.03.22 01:18:12  38.3902   38.6912        5.5      -.-  1.9  -.-   DARIPINAR-KALE (MALATYA)                          İlksel

2025.03.22 01:10:53  38.0712   37.0763        5.5      -.-  2.2  -.-   KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2025.03.22 01:10:08  35.7833   23.8262        5.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.03.22 01:05:49  38.0457   32.9407        5.1      -.-  1.7  -.-   AKBAS-KARATAY (KONYA)                             İlksel

2025.03.22 01:03:47  37.3230   36.1208        9.2      -.-  1.8  -.-   MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE)                       İlksel

2025.03.22 00:53:10  38.0575   32.9430        5.5      -.-  1.4  -.-   AKBAS-KARATAY (KONYA)                             İlksel

2025.03.22 00:45:36  38.0173   32.9455        4.9      -.-  2.6  -.-   AKBAS-KARATAY (KONYA)                             REVIZE01   (2025.03.22 00:45:43)

2025.03.22 00:42:13  38.1317   36.5805        7.7      -.-  1.6  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.03.22 00:26:54  39.1063   29.5033       22.3      -.-  0.8  -.-   POLAT-GEDIZ (KUTAHYA)                             İlksel

2025.03.22 00:24:39  38.0408   32.9693        5.0      -.-  2.3  -.-   AKBAS-KARATAY (KONYA)                             İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 22 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

22-03-2025 11:55:39    37.1042      38.6925      5.37   ML    1.8     Eyyübiye (Şanlıurfa)

22-03-2025 11:51:14    39.8739      26.2744      7       ML    1.0     Ezine (Çanakkale)

22-03-2025 11:32:10    40.7886      29.5022      7.12   ML    1.0     Gebze (Kocaeli)

22-03-2025 11:23:48    38.2472      38.2383      8.53   ML    1.3     Yeşilyurt (Malatya)

22-03-2025 11:18:16    39.1506      34.3872      7       ML    1.1     Mucur (Kırşehir)

22-03-2025 11:15:44    38.2986      38.2092      7       ML    2.2     Yeşilyurt (Malatya)

22-03-2025 10:43:01    37.4158      33.8592      6.88   ML    1.6     Ayrancı (Karaman)

22-03-2025 10:37:19    39.9678      28.8192      7.65   ML    1.5     Orhaneli (Bursa)

22-03-2025 10:32:05    40.2944      27.0086      7       ML    1.2     Biga (Çanakkale)

22-03-2025 10:17:00    39.8039      30.2081      7       ML    0.8     İnönü (Eskişehir)

22-03-2025 10:12:08    39.6197      29.4608      7.08   ML    1.1     Tavşanlı (Kütahya)

22-03-2025 10:01:16    37.5061      37.3814      4.38   ML    1.4     Pazarcık (Kahramanmaraş)

22-03-2025 09:54:22    38.1389      32.6886      6.71   ML    1.3     Selçuklu (Konya)

22-03-2025 09:51:06    39.0886      27.6625      7.71   ML    1.3     Kırkağaç (Manisa)

22-03-2025 09:36:02    38.0836      32.8411      7       ML    0.8     Selçuklu (Konya)

22-03-2025 09:34:30    39.88 33.3889      7.38   ML    1.2     Yahşihan (Kırıkkale)

22-03-2025 08:56:30    38.3631      38.8875      10     ML    1.5     Karakaya Barajı - [02.15 km] Sivrice (Elazığ)

22-03-2025 08:56:17    37.3531      36.9203      7       ML    1.1     Türkoğlu (Kahramanmaraş)

22-03-2025 08:18:11    38.0939      38.4608      10.32 ML    1.3     Sincik (Adıyaman)

22-03-2025 07:28:00    39.4772      40.9247      7       ML    1.5     Karlıova (Bingöl)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

22-03-2025 07:08:16    36.715        26.2044      6.45   ML    1.8     Ege Denizi - [99.45 km] Bodrum (Muğla)

22-03-2025 06:51:37    38.2581      39.0342      4.8     ML    1.8     Doğanyol (Malatya)

22-03-2025 05:52:13    37.7236      41.1897      7       ML    2.3     Gercüş (Batman)

22-03-2025 04:58:44    36.0836      35.9031      7       ML    1.9     Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.60 km] Samandağ (Hatay)

22-03-2025 04:46:20    38.3544      38.7575      8.41   ML    3.0     Kale (Malatya)

22-03-2025 04:21:29    36.6761      25.7331      7       ML    2.5     Ege Denizi

22-03-2025 04:14:34    37.9581      38.5381      7       ML    1.3     Sincik (Adıyaman)

22-03-2025 04:08:58    37.6492      42.4017      7       ML    1.7     Merkez (Şırnak)

22-03-2025 03:27:00    36.0344      30.5644      25.3   ML    1.7     Akdeniz - [34.92 km] Kumluca (Antalya)

22-03-2025 02:59:13    37.3419      36.7908      9.39   ML    1.5     Türkoğlu (Kahramanmaraş)

22-03-2025 02:48:39    38.0408      32.95 6.91   ML    1.0     Karatay (Konya)

22-03-2025 02:15:39    38.0281      32.9272      7.03   ML    1.5     Karatay (Konya)

22-03-2025 01:47:17    38.0386      32.9014      7       ML    0.8     Karatay (Konya)

22-03-2025 01:19:33    38.0308      32.9361      7.06   ML    1.7     Karatay (Konya)

22-03-2025 01:18:13    38.3417      38.6961      11.23 ML    2.0     Kale (Malatya)

22-03-2025 01:10:53    38.0658      37.1133      7       ML    2.5     Ekinözü (Kahramanmaraş)

22-03-2025 01:05:49    38.025        32.9681      6.9     ML    1.5     Karatay (Konya)

22-03-2025 01:03:48    37.2761      36.1594      7.38   ML    1.8     Kadirli (Osmaniye)

22-03-2025 00:53:11    38.0389      32.8719      7.06   ML    1.3     Karatay (Konya)

22-03-2025 00:45:36    38.0311      32.9528      7.06   ML    2.5     Karatay (Konya)

22-03-2025 00:42:20    37.8719      36.1767      14.49 ML    1.4     Saimbeyli (Adana)

22-03-2025 00:24:40    38.0419      32.9369      6.92   ML    2.3     Karatay (Konya)

22-03-2025 00:20:44    38.0267      32.9269      7.01   ML    1.2     Karatay (Konya)

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