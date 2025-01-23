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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Ocak son depremler listesi 

 Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.23 12:09:15  37.9475   37.5952        2.6      -.-  1.2  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2025.01.23 11:31:45  40.4717   35.2707       23.8      -.-  2.0  -.-   BOYACI-MECITOZU (CORUM)                           İlksel

2025.01.23 10:42:28  35.6383   32.5690       22.9      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.23 10:28:18  36.9137   28.1698        4.8      -.-  2.0  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel

2025.01.23 10:21:10  36.9110   28.2155        4.3      -.-  1.5  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel

2025.01.23 10:20:22  36.9262   28.1910       17.7      -.-  1.4  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel

2025.01.23 10:12:02  36.9177   28.2728        5.0      -.-  1.3  -.-   BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)                          İlksel

2025.01.23 09:16:46  39.4582   26.2563       10.7      -.-  1.4  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2025.01.23 08:58:46  39.1447   28.3703       11.8      -.-  1.5  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel

2025.01.23 08:56:36  39.1357   28.2953       16.9      -.-  2.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.01.23 08:26:08  38.3615   38.7658        6.5      -.-  2.1  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2025.01.23 08:17:03  37.1670   36.1637       13.5      -.-  2.1  -.-   KESMEBURUN-(OSMANIYE)                             İlksel

2025.01.23 08:04:38  37.8338   37.9190        9.0      -.-  1.3  -.-   TUT (ADIYAMAN)                                    İlksel

2025.01.23 07:23:10  38.4645   37.3097       25.5      -.-  1.4  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.01.23 07:07:25  38.3698   37.4098       23.3      -.-  0.9  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2025.01.23 07:05:35  37.7752   27.4417        3.9      -.-  1.6  -.-   SAZLI-SOKE (AYDIN)                                İlksel

2025.01.23 06:38:37  39.4278   26.2878        7.7      -.-  1.8  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2025.01.23 06:22:05  39.4247   26.2937        4.6      -.-  2.2  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2025.01.23 06:18:31  38.3508   38.7178        2.3      -.-  2.3  -.-   BENTKOY-KALE (MALATYA)                            İlksel

2025.01.23 06:16:14  38.0442   36.5187        6.7      -.-  1.5  -.-   HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.01.23 06:14:08  38.2882   38.2218       20.3      -.-  1.1  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                       İlksel

2025.01.23 05:59:08  38.6998   25.2297        9.3      -.-  4.0  3.9   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.01.23 05:58:52  38.8780   37.4228        3.0      -.-  1.4  -.-   DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)                          İlksel

2025.01.23 05:52:26  38.3762   37.3892        2.7      -.-  1.7  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2025.01.23 05:48:41  38.7073   25.2470        9.2      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.01.23 05:08:59  36.5143   29.2812       17.8      -.-  1.0  -.-   MINARE-FETHIYE (MUGLA)                            İlksel

2025.01.23 05:07:37  38.1013   37.2232        5.4      -.-  1.5  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.23 04:47:40  36.7600   29.2470        5.0      -.-  1.6  -.-   KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2025.01.23 04:28:20  38.8210   30.5133        4.8      -.-  1.3  -.-   BAYATCIK-(AFYONKARAHISAR)                         İlksel

2025.01.23 03:59:50  38.0090   36.2418       14.5      -.-  1.0  -.-   YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2025.01.23 03:56:22  38.2953   38.6448        3.5      -.-  1.6  -.-   ALHANUSAGI-(MALATYA)                              İlksel

2025.01.23 03:54:43  38.1023   37.2123        5.0      -.-  1.6  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.01.23 03:41:28  36.4565   27.8848       65.8      -.-  2.9  2.6   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.23 03:32:51  38.4825   37.9440        9.6      -.-  1.2  -.-   RESULUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2025.01.23 03:04:39  38.4320   38.9713        7.8      -.-  1.2  -.-   YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2025.01.23 02:43:43  38.8848   26.0853        5.7      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2025.01.23 02:42:18  40.0622   35.9957        5.0      -.-  1.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2025.01.23 02:33:37  40.0640   27.7918       16.6      -.-  1.5  -.-   DOGANCI-MANYAS (BALIKESIR)                        İlksel

2025.01.23 02:00:16  38.6573   30.9617        9.7      -.-  1.1  -.-   KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR)                      İlksel

2025.01.23 01:43:23  37.2123   28.0187       10.0      -.-  1.0  -.-   CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)                           İlksel

2025.01.23 01:37:44  37.2632   23.6115        4.6      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.01.23 01:35:33  37.9522   36.3133       13.6      -.-  1.2  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.01.23 00:40:41  38.0248   37.5728        3.7      -.-  1.4  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2025.01.23 00:33:56  37.3332   26.5168       11.1      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2025.01.23 00:19:01  38.7023   37.9672       13.0      -.-  1.4  -.-   IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 23 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

Tarih(TS)    Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer    Deprem Id

2025-01-23 12:27:57    38.97028    27.09917    13.4   ML    1.3     Bergama (İzmir)

2025-01-23 12:09:16    37.99194    37.45056    18.9   ML    1.7     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2025-01-23 11:31:46    40.54861    35.25889    11.7   ML    1.4     Mecitözü (Çorum)      

2025-01-23 10:42:27    35.51111    32.28 39.29 ML    2.8     Akdeniz    

2025-01-23 09:16:46    39.39306    26.33194    7.12   ML    1.2     Ege Denizi - [10.97 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-23 08:58:46    39.14056    28.34222    8.84   ML    1.3     Sındırgı (Balıkesir)      

2025-01-23 08:56:37    39.14083    28.34528    11.79 ML    2.0     Sındırgı (Balıkesir)      

2025-01-23 08:37:40    38.07333    38.36889    8.03   ML    1.2     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-01-23 08:26:08    38.35444    38.73528    14.87 ML    2.1     Kale (Malatya)   

2025-01-23 08:17:02    37.13361    36.26056    14.48 ML    2.3     Merkez (Osmaniye)    

2025-01-23 08:04:37    37.89972    37.96 6.96   ML    1.5     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-23 07:18:18    38.41889    27.72778    7.0     ML    1.0     Turgutlu (Manisa)       

2025-01-23 07:05:36    37.74333    27.45778    7.0     ML    1.5     Söke (Aydın)      

2025-01-23 06:38:38    39.425        26.30889    6.69   ML    1.6     Ege Denizi - [07.75 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-23 06:22:05    39.42667    26.295        11.7   ML    2.0     Ege Denizi - [08.01 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-23 06:18:31    38.35917    38.73806    12.69 ML    2.4     Kale (Malatya)   

2025-01-23 06:16:14    38.0375      36.49139    7.02   ML    1.5     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-01-23 06:14:09    38.2925      38.18389    7.02   ML    1.2     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-23 06:01:56    38.35861    38.74306    7.0     ML    1.5     Kale (Malatya)   

2025-01-23 05:59:10    38.75667    25.40472    9.13   MW  3.9     Ege Denizi - [87.11 km] Karaburun (İzmir)       

2025-01-23 05:58:51    38.89389    37.48972    7.07   ML    1.2     Gürün (Sivas)     

2025-01-23 05:52:25    38.36611    37.38917    7.05   ML    1.7     Elbistan (Kahramanmaraş)        

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-23 05:48:41    38.74222    25.30528    12.2   ML    2.4     Ege Denizi - [95.30 km] Karaburun (İzmir)       

2025-01-23 05:08:59    36.43556    29.2025      7.0     ML    1.2     Seydikemer (Muğla)   

2025-01-23 05:07:38    38.0725      37.20083    7.03   ML    1.5     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2025-01-23 04:47:42    36.75917    29.21333    7.0     ML    1.4     Fethiye (Muğla) 

2025-01-23 04:32:25    38.80361    30.49139    7.0     ML    0.9     Merkez (Afyonkarahisar)        

2025-01-23 04:28:20    38.80389    30.49778    7.07   ML    1.1     Merkez (Afyonkarahisar)        

2025-01-23 04:24:16    38.52222    37.98056    7.0     ML    1.0     Yazıhan (Malatya)      

2025-01-23 04:04:51    38.46667    39.36 6.96   ML    1.0     Hazar Gölü - [03.31 km] Sivrice (Elazığ)     

2025-01-23 03:56:22    38.23556    38.67444    13.79 ML    1.5     Pütürge (Malatya)      

2025-01-23 03:54:44    38.12389    37.25056    7.02   ML    1.6     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-23 03:42:11    38.23722    37.94583    12.31 ML    1.1     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-23 03:41:29    36.54222    27.905        53.58 ML    2.5     Ege Denizi - [20.76 km] Marmaris (Muğla)      

2025-01-23 03:32:50    38.51528    37.92056    6.48   ML    1.3     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-23 03:09:44    36.17361    28.6475      6.55   ML    1.4     Akdeniz - [54.24 km] Fethiye (Muğla) 

2025-01-23 03:04:38    38.34944    38.92 7.0     ML    1.3     Kale (Malatya)   

2025-01-23 02:43:42    38.85028    26.01389    7.02   ML    1.8     Ege Denizi - [40.26 km] Karaburun (İzmir)       

2025-01-23 02:43:02    37.87556    37.86028    7.0     ML    1.2     Gölbaşı (Adıyaman)    

2025-01-23 02:42:19    40.0825      35.97278    7.0     ML    1.2     Sulusaray (Tokat)        

2025-01-23 02:33:38    40.08806    27.79389    8.12   ML    1.4     Manyas (Balıkesir)      

2025-01-23 01:43:23    37.21972    27.98611    7.0     ML    1.2     Yatağan (Muğla)         

2025-01-23 01:35:33    37.95583    36.25806    8.44   ML    1.4     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-01-23 00:40:42    38.02139    37.53778    7.0     ML    1.5     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2025-01-23 00:33:54    37.27333    26.57917    11.53 ML    1.9     Ege Denizi - [59.27 km] Didim (Aydın)    

2025-01-23 00:19:00    38.79417    37.99444    7.01   ML    1.5     Hekimhan (Malatya)

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