Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 23 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 23 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 23 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.23 12:09:15 37.9475 37.5952 2.6 -.- 1.2 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.23 11:31:45 40.4717 35.2707 23.8 -.- 2.0 -.- BOYACI-MECITOZU (CORUM) İlksel
2025.01.23 10:42:28 35.6383 32.5690 22.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.23 10:28:18 36.9137 28.1698 4.8 -.- 2.0 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.23 10:21:10 36.9110 28.2155 4.3 -.- 1.5 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.23 10:20:22 36.9262 28.1910 17.7 -.- 1.4 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.23 10:12:02 36.9177 28.2728 5.0 -.- 1.3 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.23 09:16:46 39.4582 26.2563 10.7 -.- 1.4 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.23 08:58:46 39.1447 28.3703 11.8 -.- 1.5 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.01.23 08:56:36 39.1357 28.2953 16.9 -.- 2.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.01.23 08:26:08 38.3615 38.7658 6.5 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.23 08:17:03 37.1670 36.1637 13.5 -.- 2.1 -.- KESMEBURUN-(OSMANIYE) İlksel
2025.01.23 08:04:38 37.8338 37.9190 9.0 -.- 1.3 -.- TUT (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.23 07:23:10 38.4645 37.3097 25.5 -.- 1.4 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.23 07:07:25 38.3698 37.4098 23.3 -.- 0.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.23 07:05:35 37.7752 27.4417 3.9 -.- 1.6 -.- SAZLI-SOKE (AYDIN) İlksel
2025.01.23 06:38:37 39.4278 26.2878 7.7 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.23 06:22:05 39.4247 26.2937 4.6 -.- 2.2 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.23 06:18:31 38.3508 38.7178 2.3 -.- 2.3 -.- BENTKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.23 06:16:14 38.0442 36.5187 6.7 -.- 1.5 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.23 06:14:08 38.2882 38.2218 20.3 -.- 1.1 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.23 05:59:08 38.6998 25.2297 9.3 -.- 4.0 3.9 EGE DENIZI İlksel
2025.01.23 05:58:52 38.8780 37.4228 3.0 -.- 1.4 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.01.23 05:52:26 38.3762 37.3892 2.7 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.23 05:48:41 38.7073 25.2470 9.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.23 05:08:59 36.5143 29.2812 17.8 -.- 1.0 -.- MINARE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2025.01.23 05:07:37 38.1013 37.2232 5.4 -.- 1.5 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.23 04:47:40 36.7600 29.2470 5.0 -.- 1.6 -.- KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2025.01.23 04:28:20 38.8210 30.5133 4.8 -.- 1.3 -.- BAYATCIK-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.01.23 03:59:50 38.0090 36.2418 14.5 -.- 1.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.01.23 03:56:22 38.2953 38.6448 3.5 -.- 1.6 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2025.01.23 03:54:43 38.1023 37.2123 5.0 -.- 1.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.23 03:41:28 36.4565 27.8848 65.8 -.- 2.9 2.6 AKDENIZ İlksel
2025.01.23 03:32:51 38.4825 37.9440 9.6 -.- 1.2 -.- RESULUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.23 03:04:39 38.4320 38.9713 7.8 -.- 1.2 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.01.23 02:43:43 38.8848 26.0853 5.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.23 02:42:18 40.0622 35.9957 5.0 -.- 1.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2025.01.23 02:33:37 40.0640 27.7918 16.6 -.- 1.5 -.- DOGANCI-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.01.23 02:00:16 38.6573 30.9617 9.7 -.- 1.1 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.01.23 01:43:23 37.2123 28.0187 10.0 -.- 1.0 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2025.01.23 01:37:44 37.2632 23.6115 4.6 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.23 01:35:33 37.9522 36.3133 13.6 -.- 1.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.23 00:40:41 38.0248 37.5728 3.7 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.23 00:33:56 37.3332 26.5168 11.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2025.01.23 00:19:01 38.7023 37.9672 13.0 -.- 1.4 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
AFAD 23 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-01-23 12:27:57 38.97028 27.09917 13.4 ML 1.3 Bergama (İzmir)
2025-01-23 12:09:16 37.99194 37.45056 18.9 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-01-23 11:31:46 40.54861 35.25889 11.7 ML 1.4 Mecitözü (Çorum)
2025-01-23 10:42:27 35.51111 32.28 39.29 ML 2.8 Akdeniz
2025-01-23 09:16:46 39.39306 26.33194 7.12 ML 1.2 Ege Denizi - [10.97 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-23 08:58:46 39.14056 28.34222 8.84 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-01-23 08:56:37 39.14083 28.34528 11.79 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-01-23 08:37:40 38.07333 38.36889 8.03 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-23 08:26:08 38.35444 38.73528 14.87 ML 2.1 Kale (Malatya)
2025-01-23 08:17:02 37.13361 36.26056 14.48 ML 2.3 Merkez (Osmaniye)
2025-01-23 08:04:37 37.89972 37.96 6.96 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-23 07:18:18 38.41889 27.72778 7.0 ML 1.0 Turgutlu (Manisa)
2025-01-23 07:05:36 37.74333 27.45778 7.0 ML 1.5 Söke (Aydın)
2025-01-23 06:38:38 39.425 26.30889 6.69 ML 1.6 Ege Denizi - [07.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-23 06:22:05 39.42667 26.295 11.7 ML 2.0 Ege Denizi - [08.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-23 06:18:31 38.35917 38.73806 12.69 ML 2.4 Kale (Malatya)
2025-01-23 06:16:14 38.0375 36.49139 7.02 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-01-23 06:14:09 38.2925 38.18389 7.02 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-23 06:01:56 38.35861 38.74306 7.0 ML 1.5 Kale (Malatya)
2025-01-23 05:59:10 38.75667 25.40472 9.13 MW 3.9 Ege Denizi - [87.11 km] Karaburun (İzmir)
2025-01-23 05:58:51 38.89389 37.48972 7.07 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2025-01-23 05:52:25 38.36611 37.38917 7.05 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-23 05:48:41 38.74222 25.30528 12.2 ML 2.4 Ege Denizi - [95.30 km] Karaburun (İzmir)
2025-01-23 05:08:59 36.43556 29.2025 7.0 ML 1.2 Seydikemer (Muğla)
2025-01-23 05:07:38 38.0725 37.20083 7.03 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-01-23 04:47:42 36.75917 29.21333 7.0 ML 1.4 Fethiye (Muğla)
2025-01-23 04:32:25 38.80361 30.49139 7.0 ML 0.9 Merkez (Afyonkarahisar)
2025-01-23 04:28:20 38.80389 30.49778 7.07 ML 1.1 Merkez (Afyonkarahisar)
2025-01-23 04:24:16 38.52222 37.98056 7.0 ML 1.0 Yazıhan (Malatya)
2025-01-23 04:04:51 38.46667 39.36 6.96 ML 1.0 Hazar Gölü - [03.31 km] Sivrice (Elazığ)
2025-01-23 03:56:22 38.23556 38.67444 13.79 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2025-01-23 03:54:44 38.12389 37.25056 7.02 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-23 03:42:11 38.23722 37.94583 12.31 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2025-01-23 03:41:29 36.54222 27.905 53.58 ML 2.5 Ege Denizi - [20.76 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-23 03:32:50 38.51528 37.92056 6.48 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-01-23 03:09:44 36.17361 28.6475 6.55 ML 1.4 Akdeniz - [54.24 km] Fethiye (Muğla)
2025-01-23 03:04:38 38.34944 38.92 7.0 ML 1.3 Kale (Malatya)
2025-01-23 02:43:42 38.85028 26.01389 7.02 ML 1.8 Ege Denizi - [40.26 km] Karaburun (İzmir)
2025-01-23 02:43:02 37.87556 37.86028 7.0 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-01-23 02:42:19 40.0825 35.97278 7.0 ML 1.2 Sulusaray (Tokat)
2025-01-23 02:33:38 40.08806 27.79389 8.12 ML 1.4 Manyas (Balıkesir)
2025-01-23 01:43:23 37.21972 27.98611 7.0 ML 1.2 Yatağan (Muğla)
2025-01-23 01:35:33 37.95583 36.25806 8.44 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-01-23 00:40:42 38.02139 37.53778 7.0 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-01-23 00:33:54 37.27333 26.57917 11.53 ML 1.9 Ege Denizi - [59.27 km] Didim (Aydın)
2025-01-23 00:19:00 38.79417 37.99444 7.01 ML 1.5 Hekimhan (Malatya)