  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Aralık son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.24 12:26:38  39.6530   28.1290        8.4      -.-  1.9  -.-   SEREMETLER-KEPSUT (BALIKESIR)                     İlksel

2024.12.24 11:39:53  40.3822   33.4137        7.1      -.-  2.0  -.-   HANCILI-KALECIK (ANKARA)                          İlksel

2024.12.24 09:46:23  36.1157   28.1068       11.6      -.-  2.4  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.12.24 09:32:41  37.8778   27.1760       11.7      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.12.24 08:56:52  40.8850   31.6727       11.9      -.-  1.4  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel

2024.12.24 08:25:32  41.0812   25.6325       11.8      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.12.24 08:15:55  39.0700   27.3007       12.2      -.-  2.1  -.-   KARATEKELI-KINIK (IZMIR)                          İlksel

2024.12.24 07:43:31  40.2212   23.1058        5.0      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.12.24 07:39:05  40.1243   23.2450       10.2      -.-  3.8  3.9   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.12.24 07:32:49  38.1243   38.4655        3.7      -.-  2.1  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.24 07:30:01  37.2105   36.8007        7.5      -.-  1.4  -.-   MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.12.24 07:25:51  37.7813   35.6922        8.4      -.-  0.9  -.-   ORTAKOY-FEKE (ADANA)                              İlksel

2024.12.24 07:20:11  36.1328   36.0318        4.7      -.-  2.3  -.-   UZUNBAG-SAMANDAG (HATAY)                          İlksel

2024.12.24 06:36:47  38.8922   40.1380       17.1      -.-  1.7  -.-   ALTINOLUK-KARAKOCAN (ELAZIG)                      İlksel

2024.12.24 06:27:04  38.1825   37.4872        5.3      -.-  1.5  -.-   GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.12.24 06:26:28  39.3448   26.1348       13.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.12.24 05:56:22  37.8810   29.2497        4.4      -.-  1.1  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               İlksel

2024.12.24 05:22:40  39.0662   42.4068        9.9      -.-  1.3  -.-   GUMUSPINAR-BULANIK (MUS)                          İlksel

2024.12.24 05:19:32  35.4673   27.3003        6.7      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.24 04:42:19  37.3695   36.7485       10.6      -.-  1.2  -.-   KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.12.24 04:20:26  36.2408   28.2062        5.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.24 04:01:01  37.3378   35.4928        6.7      -.-  1.3  -.-   TOPALLI-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2024.12.24 03:55:36  37.4978   37.2208        5.3      -.-  2.2  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.12.24 03:53:30  39.0965   43.8135        5.0      -.-  1.7  -.-   GONDERME-MURADIYE (VAN)                           İlksel

2024.12.24 03:51:51  37.6190   36.0257       12.5      -.-  2.1  -.-   BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.12.24 03:20:01  36.5093   36.1693        5.0      -.-  1.3  -.-   MUFTULER-BELEN (HATAY)                            İlksel

2024.12.24 02:46:31  39.5047   32.7458        5.0      -.-  1.8  -.-   CULUK-HAYMANA (ANKARA)                            İlksel

2024.12.24 02:39:35  38.0675   36.7180        5.1      -.-  1.5  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.12.24 02:33:29  42.2755   24.0195        5.0      -.-  2.8  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel

2024.12.24 02:29:16  37.5588   35.8547        6.3      -.-  1.1  -.-   DAGLICA-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.12.24 01:34:55  39.4167   28.1337        7.5      -.-  1.7  -.-   ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel

2024.12.24 00:59:00  35.6983   25.8050        5.5      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.24 00:49:32  37.1833   28.8015        3.8      -.-  1.7  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.12.24 00:01:26  37.6493   35.8290        6.4      -.-  1.7  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 24 Aralık son depremler listesi 

Tarih    Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-12-24 11:39:53 40.38722  33.40694  6.9    ML    1.7    Kalecik (Ankara)        

2024-12-24 11:08:22 38.40722  38.83944  6.57  ML    1.0    Karakaya Barajı - [02.45 km] Baskil (Elazığ)    

2024-12-24 11:06:45 39.39639  34.10389  6.8    ML    0.7    Merkez (Kırşehir)      

2024-12-24 10:27:01 40.37417  39.27278  7.0    ML    1.2    Torul (Gümüşhane)  

2024-12-24 09:46:21 35.98889  28.08861  5.05  ML    2.3    Akdeniz - [71.38 km] Marmaris (Muğla)     

2024-12-24 09:32:42 37.92194  27.22139  6.3    ML    1.5    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.40 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-12-24 08:56:52 40.88889  31.675       7.13  ML    1.3    Merkez (Bolu)  

2024-12-24 08:33:47 38.45833  39.07722  16.01         ML    1.1    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-24 08:25:33 41.03667  25.55944  12.31         ML    2.0    Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [56.06 km] Enez (Edirne)  

2024-12-24 08:15:55 39.0375     27.29028  7.0    ML    2.0    Kınık (İzmir)     

2024-12-24 07:39:07 40.14917  23.41694  6.97  ML    3.3    Ege Denizi

2024-12-24 07:32:49 38.10139  38.48972  7.3    ML    2.2    Sincik (Adıyaman)    

2024-12-24 07:30:00 37.15639  36.92333  7.0    ML    1.8    Nurdağı (Gaziantep)

2024-12-24 07:25:55 37.64333  35.89972  7.0    ML    1.2    Kozan (Adana) 

2024-12-24 07:20:11 36.11417  36.02556  11.47         ML    2.3    Samandağ (Hatay)        

2024-12-24 06:41:18 37.99111  37.58417  7.0    ML    0.9    Doğanşehir (Malatya)        

2024-12-24 06:36:48 38.86         40.11278  6.99  ML    1.3    Kovancılar (Elazığ)    

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-24 06:27:05 38.19278  37.4725     7.02  ML    1.2    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-12-24 06:26:28 39.31806  26.07694  9.73  ML    1.5    Ege Denizi - [17.95 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-12-24 05:56:23 37.88917  29.24278  7.0    ML    1.3    Pamukkale (Denizli) 

2024-12-24 05:22:40 39.09667  42.34194  6.79  ML    1.3    Bulanık (Muş)  

2024-12-24 05:19:33 35.53472  27.02444  18.3  ML    2.5    Ege Denizi - [134.19 km] Datça (Muğla)  

2024-12-24 05:01:46 39.05333  40.39861  7.0    ML    1.0    Merkez (Bingöl)        

2024-12-24 04:53:31 38.34333  38.20972  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-24 04:42:19 37.25722  36.83944  7.0    ML    1.3    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-12-24 04:30:30 42.87417  40.88889  7.0    ML    1.9    Karadeniz

2024-12-24 04:01:02 37.30083  35.52083  6.93  ML    1.4    İmamoğlu (Adana)   

2024-12-24 03:55:37 37.5075     37.22         6.83  ML    2.4    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-12-24 03:51:51 37.67722  35.82917  9.73  ML    2.1    Kozan (Adana) 

2024-12-24 03:20:02 36.555       36.15222  6.89  ML    1.5    İskenderun (Hatay)  

2024-12-24 02:46:32 39.49028  32.725       7.15  ML    1.5    Gölbaşı (Ankara)       

2024-12-24 02:39:34 38.07417  36.66861  6.99  ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-24 01:34:55 39.39528  28.19111  6.75  ML    1.6    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-12-24 01:11:48 40.01528  39.01139  7.0    ML    1.1    Refahiye (Erzincan)   

2024-12-24 01:07:18 37.1375     36.68444  6.99  ML    1.4    Nurdağı (Gaziantep)

2024-12-24 00:49:32 37.13444  28.78667  7.01  ML    1.6    Menteşe (Muğla)      

2024-12-24 00:01:27 37.63361  35.85083  6.97  ML    1.8    Kozan (Adana)

4 | 5