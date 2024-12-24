Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.24 12:26:38 39.6530 28.1290 8.4 -.- 1.9 -.- SEREMETLER-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2024.12.24 11:39:53 40.3822 33.4137 7.1 -.- 2.0 -.- HANCILI-KALECIK (ANKARA) İlksel
2024.12.24 09:46:23 36.1157 28.1068 11.6 -.- 2.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.24 09:32:41 37.8778 27.1760 11.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.24 08:56:52 40.8850 31.6727 11.9 -.- 1.4 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.12.24 08:25:32 41.0812 25.6325 11.8 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.12.24 08:15:55 39.0700 27.3007 12.2 -.- 2.1 -.- KARATEKELI-KINIK (IZMIR) İlksel
2024.12.24 07:43:31 40.2212 23.1058 5.0 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.12.24 07:39:05 40.1243 23.2450 10.2 -.- 3.8 3.9 YUNANISTAN İlksel
2024.12.24 07:32:49 38.1243 38.4655 3.7 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.24 07:30:01 37.2105 36.8007 7.5 -.- 1.4 -.- MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.24 07:25:51 37.7813 35.6922 8.4 -.- 0.9 -.- ORTAKOY-FEKE (ADANA) İlksel
2024.12.24 07:20:11 36.1328 36.0318 4.7 -.- 2.3 -.- UZUNBAG-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.12.24 06:36:47 38.8922 40.1380 17.1 -.- 1.7 -.- ALTINOLUK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2024.12.24 06:27:04 38.1825 37.4872 5.3 -.- 1.5 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.24 06:26:28 39.3448 26.1348 13.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.24 05:56:22 37.8810 29.2497 4.4 -.- 1.1 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2024.12.24 05:22:40 39.0662 42.4068 9.9 -.- 1.3 -.- GUMUSPINAR-BULANIK (MUS) İlksel
2024.12.24 05:19:32 35.4673 27.3003 6.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.24 04:42:19 37.3695 36.7485 10.6 -.- 1.2 -.- KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.24 04:20:26 36.2408 28.2062 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.24 04:01:01 37.3378 35.4928 6.7 -.- 1.3 -.- TOPALLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.12.24 03:55:36 37.4978 37.2208 5.3 -.- 2.2 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.24 03:53:30 39.0965 43.8135 5.0 -.- 1.7 -.- GONDERME-MURADIYE (VAN) İlksel
2024.12.24 03:51:51 37.6190 36.0257 12.5 -.- 2.1 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.24 03:20:01 36.5093 36.1693 5.0 -.- 1.3 -.- MUFTULER-BELEN (HATAY) İlksel
2024.12.24 02:46:31 39.5047 32.7458 5.0 -.- 1.8 -.- CULUK-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2024.12.24 02:39:35 38.0675 36.7180 5.1 -.- 1.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.24 02:33:29 42.2755 24.0195 5.0 -.- 2.8 -.- BULGARISTAN İlksel
2024.12.24 02:29:16 37.5588 35.8547 6.3 -.- 1.1 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.24 01:34:55 39.4167 28.1337 7.5 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.12.24 00:59:00 35.6983 25.8050 5.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.24 00:49:32 37.1833 28.8015 3.8 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.12.24 00:01:26 37.6493 35.8290 6.4 -.- 1.7 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
AFAD 24 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-24 11:39:53 40.38722 33.40694 6.9 ML 1.7 Kalecik (Ankara)
2024-12-24 11:08:22 38.40722 38.83944 6.57 ML 1.0 Karakaya Barajı - [02.45 km] Baskil (Elazığ)
2024-12-24 11:06:45 39.39639 34.10389 6.8 ML 0.7 Merkez (Kırşehir)
2024-12-24 10:27:01 40.37417 39.27278 7.0 ML 1.2 Torul (Gümüşhane)
2024-12-24 09:46:21 35.98889 28.08861 5.05 ML 2.3 Akdeniz - [71.38 km] Marmaris (Muğla)
2024-12-24 09:32:42 37.92194 27.22139 6.3 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.40 km] Kuşadası (Aydın)
2024-12-24 08:56:52 40.88889 31.675 7.13 ML 1.3 Merkez (Bolu)
2024-12-24 08:33:47 38.45833 39.07722 16.01 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2024-12-24 08:25:33 41.03667 25.55944 12.31 ML 2.0 Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [56.06 km] Enez (Edirne)
2024-12-24 08:15:55 39.0375 27.29028 7.0 ML 2.0 Kınık (İzmir)
2024-12-24 07:39:07 40.14917 23.41694 6.97 ML 3.3 Ege Denizi
2024-12-24 07:32:49 38.10139 38.48972 7.3 ML 2.2 Sincik (Adıyaman)
2024-12-24 07:30:00 37.15639 36.92333 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-24 07:25:55 37.64333 35.89972 7.0 ML 1.2 Kozan (Adana)
2024-12-24 07:20:11 36.11417 36.02556 11.47 ML 2.3 Samandağ (Hatay)
2024-12-24 06:41:18 37.99111 37.58417 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-24 06:36:48 38.86 40.11278 6.99 ML 1.3 Kovancılar (Elazığ)
2024-12-24 06:27:05 38.19278 37.4725 7.02 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-24 06:26:28 39.31806 26.07694 9.73 ML 1.5 Ege Denizi - [17.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-24 05:56:23 37.88917 29.24278 7.0 ML 1.3 Pamukkale (Denizli)
2024-12-24 05:22:40 39.09667 42.34194 6.79 ML 1.3 Bulanık (Muş)
2024-12-24 05:19:33 35.53472 27.02444 18.3 ML 2.5 Ege Denizi - [134.19 km] Datça (Muğla)
2024-12-24 05:01:46 39.05333 40.39861 7.0 ML 1.0 Merkez (Bingöl)
2024-12-24 04:53:31 38.34333 38.20972 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-24 04:42:19 37.25722 36.83944 7.0 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-24 04:30:30 42.87417 40.88889 7.0 ML 1.9 Karadeniz
2024-12-24 04:01:02 37.30083 35.52083 6.93 ML 1.4 İmamoğlu (Adana)
2024-12-24 03:55:37 37.5075 37.22 6.83 ML 2.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-12-24 03:51:51 37.67722 35.82917 9.73 ML 2.1 Kozan (Adana)
2024-12-24 03:20:02 36.555 36.15222 6.89 ML 1.5 İskenderun (Hatay)
2024-12-24 02:46:32 39.49028 32.725 7.15 ML 1.5 Gölbaşı (Ankara)
2024-12-24 02:39:34 38.07417 36.66861 6.99 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-24 01:34:55 39.39528 28.19111 6.75 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
2024-12-24 01:11:48 40.01528 39.01139 7.0 ML 1.1 Refahiye (Erzincan)
2024-12-24 01:07:18 37.1375 36.68444 6.99 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-24 00:49:32 37.13444 28.78667 7.01 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2024-12-24 00:01:27 37.63361 35.85083 6.97 ML 1.8 Kozan (Adana)